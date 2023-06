Su Borsa Italiana anche Oggi 12 giugno si staccano dividendi: ecco quale è più redditizio

Anche oggi 12 giugno su Borsa Italiana è giorno di stacco delle cedole. L’appuntamento potrebbe essere passato in sordina visto che non ci sono quotate del Ftse Mib alle prese con la remunerazione degli azionisti, tuttavia vale comunque la pena dedicare un post al tema anche perchè, come noto a chi è solito investire in borsa, i titoli che sono alle prese con lo stacco della cedola, tendono sempre a registrare variazioni di prezzo di una certa rilevanza.

Premesso questo, le quotate che oggi faranno felici i rispettivi azionisti sono: First Capital e Franchi Umberto Marmi. Si tratta di due titoli che sono listati sull’Euronext Growth Milan. Entrambi i dividendi verranno poi pagati il prossimo mercoledì.

Quando si parla di cedole, le informazioni salienti sono sempre due: l’ammontare del dividendo e la consistenza del dividend yield, ovvero il rendimento da dividendo.

Per quello che riguarda il primo punto il dividendo First Capital è pari a 0,35 euro a cui si aggiunge 1 nuova azione ogni 75 già possedute. Si tratta di una modalità di remunerazione degli azionisti molto particolare poichè affianca al cash anche nuove azioni.

E’ invece molto più classico il dividendo Franchi Umberto Marmi che ammonta a 0,29 euro.

Per quello che riguarda i rendimenti, invece, a presentare il dividend yield più goloso, considerando i prezzi di borsa al termine della seduta del 9 giugno 2023, è proprio Franchi Marmi: siamo al 3,46 per cento contro il 3,18 per cento.

Stacchi dividendi Ftse Mib 2023: quanto torneranno?

Visto che stiamo parlando di dividendi e che tra quelli che vengono staccati oggi non c’è nessun riferito al Ftse Mib, la domanda spontanea non può che riguardare i precedenti appuntamenti. Ci saranno altri giorni come il noto dividend day del 22 maggio scorso quando tantissime quotate del Ftse Mib staccarono la cedola? La riposta è no, tuttavia nella prossime settimane altri titoli del paniere di riferimento di Piazza Affari saranno impegnati con il rispettivo dividendo.

Gli altri appuntamenti societari su Borsa Italiana Oggi 12 giugno 2023

Sempre a proposito di appuntamenti societari, oggi 12 giugno a Piazza Affari è anche il giorno della pubblicazione dei conti dell’esercizio 2023 di Prismi e TrendDevice. Anche Piquadro sarà alle prese con i risultati: quelli relativi all’esercizio 2022-2023. Per finire, Homizy presenterà alla comunità i conti del primo semestre dell’esercizio 2022-2023.

Ftse Mib pronto alla scatto? Ecco come investire

Il Ftse Mib oggi viaggia in area 27400 punti, lo 0,9 per cento in più rispetto alla seduta di venerdì. L’andamento odierno conferma che il paniere di riferimento di Piazza Affari oscilli tra minimi crescenti e massimi decrescenti. Come hanno fatto notare alcuni analisti, l’impressione è che da un momento all’altro possa scattare un forte movimento direzionale in una direzione o nell’altra.

Dal punto di vista dell‘analisi tecnica, se il rialzo in atto oggi si dovesse consolidare ci potrebbe essere un allungo oltre quota 27.675 punti e quindi un nuovo attacco ai massimi dell’anno in area 27.940-28.109 punti se non addirittura ai massimi del 2022 a quota 28.212 punti. Una eventuale rottura anche di questo valore, porterebbe il paniere di riferimento fino a 27.500/28.500 punti.

Nello scenario opposto (ossia in quello ribassista) sotto ai 27.090 punti, verrebbero messi nel mirino i supporti giornalieri e settimanali compresi tra 26.995 e 26.770 punti. Una caduta oltre questi livelli farebbe scattare un nuovo ribasso per il paniere di riferimento di Piazza Affari.

Ricordiamo che chi volesse investire sul Ftse Mib può usare uno strumento derivato come i CFD. I Contratti per Differenza consentono di speculare sial al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading). Fondamentale è scegliere un broker autorizzato per operare. La nostra raccomandazione va ad eToro (qui la recensione completa) che ha anche il vantaggio di offrire il conto demo gratuito da 100mila euro per imparare ad operare senza rischi.

