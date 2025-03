Due diversi interventi potenzialmente negativi sulle azioni Prysmian da parte di altrettanti analisti vengono neutralizzati dalla quotata dei cavi e sistemi che nella prima seduta della settimana scambia in verde. Nel primo pomeriggio Prysmian si attesta infatti sopra i 57 euro con una progressione dello 0,4 per cento rispetto alla scorsa settimana. Il leggero segno verde impatta in modo molto limitato sulla prestazione a un mese e su quella a un anno della quotata. Rispetto ad un mese fa i prezzi restano più bassi del 14 per cento mentre anno su anno spicca un verde del 19 per cento.

A sostenere Prysmian nella prima seduta della settimana è la notizia della sottoscrizione di un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) pluriennale con Edison Energia. Oggetto dell’intesa è la la fornitura di energia 100 per cento rinnovabile. In pratica Edison Energia fornirà a Prysmian circa il 25m per cento del suo attuale consumo annuo di energia elettrica nel Paese. La produzione avverrà attraverso un impianto fotovoltaico di nuova costruzione in provincia di Viterbo che avrà una capacità installata totale di circa 150 MWp (Megawatt-peak).

Fin dove possono salire i prezzi di Prysmian

Gli analisti che questa mattina hanno preso la parola su Prysmian sono stati quelli di Citi e quelli di Intesa Sanpaolo. Entrambi hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo sulla quotata pur confermando la loro view bullish. In particolare la banca d’affari Usa ha tagliato il target price a 69 euro mentre Intesa SP lo ha abbassato a 73 euro. Una riduzione del prezzo obiettivo non è mai una notizia positiva per una quotata, tuttavia è sempre necessario rapportare il prezzo target a quelle che sono le quotazioni in atto. Ebbene, nonostante la riduzione, entrambi i prezzi obiettivo implicano un buon potenziale di upside che è sempre una notizia positiva per gli investitori. Come positivo è il fatto che da Citi e da Intesa SP sia arrivata la confermare del rating buy.

Il senso di questa nuova raccomandazione è quindi chiaro: le azioni Prysmian sono da comprare perchè possono salire di prezzo.

Una valutazione tutto sommato scontata visto che Prysmian, come si può vedere dal grafico in alto, è sempre ben lontana dai top di febbraio. Alla fine dello scorso mese, infatti, i prezzi erano arrivati a 65 euro mentre ora siamo in area 57 euro.

La view bullish professata da Intesa SP e da Citi su Prysmian è condivisa anche dagli analisti di UBS che la scorsa settimana avevano portato il rating a buy (comprare) confermando il prezzo target a 70 euro.

In pratica considerando nel loro insieme le tre valutazioni, si può dire che ci sia una sorta di allineamento.

Questa è l’indicazione per i trader che intendono posizionarsi sulle azioni Prysmian per cavalcare la volatilità che, in queste ultime settimane, sta caratterizzando la quotata.

E quale è lo strumento migliore per fare trading sulla volatilità? Ovviamente non l’acquisto di azioni reali ma il trading con i CFD.

