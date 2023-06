Trading Online Ftse Mib: possibile allungo sopra i 27mila punti?

Il Ftse Mib oggi registra una progressione dello 0,5 per cento a quota 27540 punti. Per tutta la giornata il paniere di riferimento di Borsa Italiana ha messo in evidenza un andamento decisamente altalenante: in verde nella prima parte della mattinata, poi in rosso e nel pomeriggio ancora segno verde. A spingere in avanti il Ftse Mib sono le azioni Recordati mentre, tra i titoli in rosso, spiccano i bancari.

Grazie alla progressione in atto oggi il paniere di riferimento di Piazza Affari rafforza ulteriormente il segno verde accumulato su base annua (ora siamo al 22 per cento) anche se la performance su base mensile è invece piatta anche a causa delle numerose oscillazioni tra rosso e verde che hanno annullato ogni rialzo.

Una situazione molto volatile che è il terreno ideale per chi intende fare fare trading intraday sull’importante indice di borsa. Gli strumenti per operare sono tanti. Tra i più usati ci sono i CFD grazie ai quali si può speculare sia al rialzo che al ribasso senza avere il possesso fisico del paniere.

Oramai tutti i migliori broker CFD consentono di fare trading sul Ftse Mib ma noi consigliamo eToro anche perchè con questa piattaforma il deposito minimo richiesto per iniziare ad operare è di soli 50 dollari.

–REGISTRATI GRATIS SU ETORO PER FARE TRADING CON I CFD SUL FTSE MIB>>

Ftse Mib può salire verso i massimi?

Come si può vedere dal grafico in basso, il paniere di riferimento di Piazza Affari da inizio mese è oltre i 27mila punti dopo aver fatto i conti a fine maggio con un caduta fino ai 26mila punti.

Dal punto di vista tecnico, il Ftse Mib dopo aver toccato i supporti più bassi in area 25.800/25.900 punti ha registrato un rimbalzo fino all’ultimo fine settimana in area 27.200/27.300 punti, per poi ripiegare in zona 27.000 punti con massimi più bassi.

Una situazione pesante e monotona che potrebbe aver raggiunto un bivio decisivo che, in caso di superamento, potrebbe tradursi in un’impostazione finalmente direzionale.

Tale evoluzione ci potrebbe essere nel caso in cui dovesse essere confermata la rottura confermata d i area 25.800/25.900 nel periodo compreso tra questa Ottava e la prossima.

Tra i driver che potrebbero offrire un qualche supporto ai trader ci sono le riunioni FED e BCE previste, rispettivamente, oggi e domani 14 giugno, per quello che riguarda la Federal Reserve, e il 16 giusto per quanto concerne l’EuroTower. In entrambi i casi in primo piano ci sono sempre le decisioni sui tassi di riferimento.

Forse ti può anche interessare — Tassi BCE e FED: previsioni sulle riunioni del 14-15 giugno 2023

Coincidenza vuole che dopo questi appuntamenti già di loro ravvicinati, sarà il momento di alcune scadenze tecniche molto importanti a partire da quella “delle quattro streghe“, per opzioni e derivati, sia mensili che trimestrali.

Ma c’è anche dell’altro. Lunedì 19 giugno sono in calendario gli ultimi stacchi di dividendi del Ftse Mib. Come sempre avviene quando c’è un appuntamento con la remunerazione degli azionisti, non è da escludere che ci possano essere vendite sui titoli interessati all’evento. Va tenuto presente che gran parte delle quotate del paniere di riferimento di Piazza Affari hanno già staccato la cedola in occasione del dividend day del 22 maggio scorso. Ci sono però alcuni titoli di peso che archivieranno questa pratica lunedì prossimo.

Trading online Ftse Mib come procedere?

E veniamo adesso alle indicazioni di breve. Tanto per iniziare c’è da tenere d’occhio il livello di breve termine o target price in area 25.200/25.300 punti. In questa forbice i traders che vanno short sono soliti imporre la loro legge. Non ci sarà quindi da meravigliarsi se approfitteranno della situazione per chiudere le posizioni. Ovviamente un comportamento simile non può non favorire le prese di profitto.

Sarà in quel momento che i trader spaventati dall’idea di farsi sfuggire l’occasione, entreranno sui massimi di giornata. Da non tralasciare il fatto che se invece l’approccio medio-lungo termine, allora i minimi di periodo sono da collocare ancora più in basso.

Sia nel breve termine che nel lungo termine, sul Ftse Mib si può investire attraverso i CFD, strumento derivato che ne riproduce l’andamento senza possesso fisico.

Un broker che offre la possibilità di esporsi sul paniere di riferimento di Piazza Affari è il citato eToro. Aprendo un account con questo broker è possibile avere subito la demo gratuita da 100mila euro virtuali per imparare ad operare senza rischi. Inoltre eToro consente anche di usare l’innovativo strumento del copy trading grazie al quale è possibile replicare le strategie dei traders migliori.

–REGISTRATI GRATIS SU ETORO PER AVERE LA TUA DEMO DI PROVA>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!