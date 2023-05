Trimestrale Campari e reazione titolo. Comprare azioni dopo conti primo trimestre 2023

A movimentare la seduta di oggi di Borsa Italiana (segmento Ftse Mib) ci sta pensando Campari. La quotata del settore beverage si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un rialzo di oltre il 2,5 per cento a quota 11,97 euro. Il dato è nettamente migliore a quello del paniere di riferimento che limita la progressione ad un modesto +0,3 per cento.

A fare meglio di Davide Campari è solo STM che segna una progressione di oltre 3 punti percentuali che può essere intesa come un rimbalzo dopo il crollo della settimana scorsa.

Visto che il sentiment su Borsa Italiana resta molto prudente, è evidente che dietro al rally di Campari ci siano motivo prettamente domestici. E infatti è impossibile non mettere in relazione la corsa del titolo con la pubblicazione dei conti trimestrali avvenuta proprio oggi. Ancora una volta, quindi, trova conferma la nostra idea secondo cui la pubblicazione di una trimestrale rappresenta un grande driver per investire sulla quotata interessata con i prezzi della stessa che tendono a salire se i risultati finali sono stati migliori delle attese della vigilia.

Ne consegue che per comprendere se il balzo di Campari sia destinato a proseguire sia fondamentale analizzare nel dettaglio le varie voci della quotata milanese.

Trimestrale Campari nel dettaglio

Campari ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con ricavi e redditività in forte aumento. Nel dettaglio i ricavi netti sono stati pari a 667,9 milioni di euro, in aumento del 24,9 per cento rispetto ai 534,8 milioni realizzati nei primi tre mesi del 2022. I vertici della quotata hanno evidenziato che la crescita organica delle vendite è stata pari al 19,6 per cento mentre l’effetto cambi è stato positivo per il 3,3 per cento.

In forte aumento anche il margine operativo lordo rettificato MOL che è passato da 184,2 milioni a 134,7 milioni di euro evidenziando una dinamica positiva del 36,8 per cento. Di conseguenza la marginalità ha segnato un aumento passando dal 25,2 per cento al 27,6 per cento.

Il primo trimestre 2023 di Campari si è chiuso con un utile ante imposte rettificato di 139,2 milioni di euro, in aumento del 24,6 per cento rispetto ai 111,7 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dell’anno precedente.

Per quello che riguarda il debito a fine 2023 l’indebitamento netto di Campari era salito a 1,62 miliardi di euro, rispetto agli 1,55 miliardi di inizio annoa causa del forte assorbimento di cassa.

Il management di Campari ha anche confermato le indicazioni finanziarie per il 2023. In particolare è stata ribadita la previsione di margine EBIT rettificato che dovrebbe restare stabile in percentuale sulle vendite nette a livello organico nel 2023 su base annuale.

Come si può vedere dal grafico in tempo reale di Campari, il titolo sta performando bene su Borsa Italiana sia su base mensile, dove si evidenzia un apprezzamento del 6 per cento, che su base annua (rialzo dell’11 per cento).

