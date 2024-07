Buon potenziale di upside sulle azioni Unicredit per Equita - BorsaInside

Venerdì scorso Unicredit ha reso noto di aver concluso la seconda tranche del buyback 2023. La notizia non ha impattato in modo positivo sul titolo che, come si vede anche dal grafico in basso, ha rimediato una flessione poco sopra i 34 euro dopo che la seduta precedente si era chiusa con il titolo a 34,8 euro. La conclusione della seconda tranche del piano di acquisto di azioni proprie (vedremo tra poco quali sono stati i risultati finali dell’operazione) ha fornito agli analisti di Equita l’occasione per intervenire sulle prospettive della big del settore bancario. Possiamo già anticipare che la valutazione espressa dagli esperti è stata positiva. La sim ha infatti ribadito la sua view bullish.

Ma andiamo con ordine partendo proprio dalla conclusione della seconda tranche del buyback.

Unicredit ha chiuso la seconda tranche del buyback: ecco come è andata

Nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’assemblea degli azionisti di Unicredut del 12 aprile 2024, nelle sedute comprese tra il 17 e il 20 giugno 2024, la banca ha acquistato 9.729.799 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,9393 euro per azione. Il controvalore complessivo dell’operazione è stata pari a 330,22 milioni di euro.

Alla luce di questo aggiornamento, alla data del 20 giugno 2024, giorno di chiusura della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie, la banca di piazza Gae Aulenti 44.859.171 azioni proprie pari allo 2,67 per cento del capitale societario.

In linea a quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti del 12 aprile 2024, il management della società prevede di procedere all’annullamento di tutte le azioni acquistate in esecuzione della seconda tranche del programma di buy-back 2023.

Per Equita le azioni Unicredit restano da comprare

Valutazione positiva degli analisti di Equita alla notizia della conclusione della seconda tranche del buyback. La sim milanese, in una sua breve nota, ha ricordato che la tranche del programma di buyback 2023 fa parte dell’ammontare residuo del payout complessivo di 3,1 miliardi di euro che è stato autorizzato dall’assemblea degli azionisti della banca. Detto questo, però, gli analisti hanno anche evidenziato come non sia stata data alcuna indicazione sulla data di avvio del piano di acquisto di azioni proprie per i rimanenti 1,5 miliardi di euro.

Proprio in attesa di novità, Equita mantiene una view bullish su Unicredit, ribadendo sia il rating buy che il target price a 4,1 euro. Un prezzo obiettivo simile, tenendo conto che le azioni Unicredit scambiano a 34 euro, implica un ottimo potenziale di upside.

Tenendo conto che le quotazioni di Unicredit nell’ultimo mese si sono abbassate di quasi 6 punti percentuali e che, al contrario, da inizio anno ad oggi la quotata guidata da Orcel ha registrato una progressione del 36 per cento, il ribasso attuale può essere sfruttato per entrare a prezzi più vantaggiosi sul titolo. I trader possono scegliere tra comprare azioni Unicredit reali e fare trading con strumenti derivati come i CFD. Per quello che riguarda invece le piattaforme da usare la scelta è tra banche come Fineco e broker come eToro:

Cosa è un buyback e perchè viene effettuato

I buyback (o riacquisto di azioni proprie) sono un’operazione mediante la quale una società acquista le proprie azioni sul mercato. Si tratta di un processo deliberato per finalità differenti come ad esempio:

l’aumento del valore per gli azionisti : quando una società riacquista le proprie azioni, il numero totale di azioni in circolazione diminuisce. Questo può aumentare l’utile per azione (EPS) poiché gli utili netti sono distribuiti su un numero minore di azioni.

: quando una società riacquista le proprie azioni, il numero totale di azioni in circolazione diminuisce. Questo può aumentare l’utile per azione (EPS) poiché gli utili netti sono distribuiti su un numero minore di azioni. un messaggio di fiducia al mercato : il buyback può essere interpretato come un segnale di fiducia da parte del management nelle prospettive future della società. Se il management ritiene che le azioni siano sottovalutate, potrebbe decidere di riacquistarle.

: il buyback può essere interpretato come un segnale di fiducia da parte del management nelle prospettive future della società. Se il management ritiene che le azioni siano sottovalutate, potrebbe decidere di riacquistarle. l’utilizzo efficiente del capitale : le società con liquidità in eccesso e poche opportunità di investimento redditizie possono scegliere di utilizzare tale liquidità per riacquistare azioni, restituendo così valore agli azionisti.

: le società con liquidità in eccesso e poche opportunità di investimento redditizie possono scegliere di utilizzare tale liquidità per riacquistare azioni, restituendo così valore agli azionisti. la distribuzione di capitale: un riacquisto di azioni proprie può essere un modo per restituire capitale agli azionisti in modo più flessibile rispetto ai dividendi.

Due i principali impatti di un piano di acquisto di azioni proprie: sui prezzi (nel breve termine aumentano a causa della riduzione dell’offerta di azioni disponibili sul mercato) e sui rapporti finanziari (il calo del numero di titoli in circolazione migliora rapporti finanziari come l’EPS e il ROE della quotata).

