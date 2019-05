Dividendi 2019: è record per tante borse compresa Borsa Italiana

Il 2019 passerà alla storia come uno degli anni più ricchi di dividendi e cedole: il Ftse Mib non ha sfigurato

CONDIVIDI

Mentre su Borsa Italiana è in pieno svolgimento lo stacco dei dividendi 2019, relativi ossia all'esercizio 2018, è tempo di bilanci globali e complessivi sull'ammontare delle cedole staccate quest'anno. I numeri dicono che il 2018/2019 sono stati anni molto soddisfacienti per quello che riguarda l'ammontare dei dividendi.

Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000€ virtuali. Prova ora >>

Un primo numero per avere già una prima idea: nel corso del 2019 sono o saranno distribuiti dividendi pari a due volte uelli che vennero distribuiti dalle società delle borse di tutto il mondo nel lontano 2009. Nel giro di appena 10 anni, quindi, i dividendi in distribuzione in tutto il mondo hanno registrato un aumento destinato a passare nella storia. Non solo, quindi, non c'è stata alcuna crisi, ma i dividendi continuano anzi a far guadagnare tantissimi investitori (grandi e piccoli) in ogni parte del mondo. Tra l'altro, le cedole non sono solo occasione di profitto per chi è solito investire in azioni, ma sono anche assit per guadagnare anche per chi opera con il CFD Trading. E' questa una grande occasione poichè consente anche a chi opera da casa con i Contratti per Differenza di trarre profitto dai dividendi.

Apri un conto demo trading Gratuito - Clicca Qui >>

Torniamo però ai numeri. Nel primo trimestre 2019 i dvidendi globali hanno registrato un aumento del 7,8 per cento nel confronto con l'ammontare di fine 2018 salendo al nuovo record globale per il primo trimestre di 263,3 miliardi di dollari. Se non è boom dei dividendi questo...

Ovviamente il fatto che ci sia stato un forte aumento dei dividendi globali 2019, non significa che in tutte le borse le cedole abbiano registrato record su record. Mentre infatti in Usa e in Canada c'è stato un effettivo aggiornamento del record di tutti i tempi, altre 8 borse si sono limitate a raggiungere il record del primo trimestre. Tra queste otto borse mondiali che hanno raggiunto questo record relativo c'è Borsa Italiana. Tra l'altro piazza affari ieri 20 maggio era impegnata con lo stacco del dividendo 2019 di 21 società del ftse Mib e di tantissime altre società degli altri indici.

A quantificare l'aumento dei dividendi azionari è stato l'indice Janus Henderson Global Dividend Index che alla fine del primo trimestre 2019, ha raggiunto il record di 190,1 punti. Secondo Ben Lofthouse, head del team global equity income di Janus Henderson, il livello raggiunto dall'indice dimostra che i dividendi sono ora pari al doppio rispetto a 10 anni fa quanto l'indice fu lanciato.

Secondo Lofthouse, però, nonostante il forte balzo in avanti che i dividendi hanno registrato nel primo trimestre 2019, non è comunque possibile incrementare le stime sull'intero anno che restano invariate. in particolare, i forti movimenti sul Forex, con il Dollaro Usa molto tonico, rischiano di ridurre l'impatto positivo generato dai dividendi straordinari distribuiti nel primo trimestre 2019.