Azioni Wall Street da comprare oggi (e una da vendere subito)

Tre titoli della borsa Usa da comprare subito approfittando dei recenti upgrade

Se sei alla ricerca di idee per investire in azioni, allora sei nel post giusto. In questo articolo sono elencate le migliori azioni di Wall Street su cui investire oggi. Il consiglio di acquisto su questi specifici titoli della borsa americana non è casuale ma è frutto di un aggiornamento di rating da parte degli analisti. Per rendere il discorso più completo accanto alle azioni Usa da comprare adesso (o su cui investire adesso attraverso il CFD Trading) abbiamo anche indicato un titoli da cui è meglio restare alla larga.

Azioni Usa da comprare oggi

Nell'elenco delle azioni Usa su cui investire figurano quelle del colosso dei burger vegetali Beyond Meat. La società ha avviato da poco le quotazioni a Wall Street mettendosi in luce già nel corso della fase di IPO. Secondo gli analisti di JP Morgan, le azioni Beyond Meat sono da comprare poichè l'azienda di riferimento vanta prospettive di crescita molto consistenti.

Gli analisti hanno avviato copertura sul titolo con rating overweight e target price a 97 dollari. Nella loro nota su Beyond Meat, gli esperti hanno messo in evidenza alcuni concetti essenziali che fungono da spunto per chi vuole investire in azioni Beyond Meat.

Secondo JP Morgan le opportunità di crescita di Beyond sono "straordinarie". Nel modello degli analisti àè incluso un Total Addressable Market (TAM) per la carne a base vegetale pari a 100 miliardi in 15 anni. Si tratta di una precisione che è 100 volte superiore a quelle che sono le dimensioni attuali. JP Morgan, inoltre, ritiene che le vendite di Beyond possano arrivare a superare i 5 miliardi di dollari, un target impressionante se si considera che le vendite sono state pari a 88 milioni di dollari. Tra i motivi per i quali gli analisti consigliano di comprare le azioni Beyond Meat, JP Morgan cita il fatto che BYND abbia bisogno di catturare solo una piccola parte di questo TAM per riuscire ad avere successo. Secondo JP Morgan, inoltre, Beyond ha dimostrato di poter rivoluzionare tutto il suo settore di riferimento grazie ad prodotto differenziato e ad una continua attenzione per l'innovazione. Per finire, tra i motivi per cui investire in azioni Beyond Meat conviene, gli analisti citano anche il potenziale di miglioramento dei suoi margini dei margini della società.

In considerazione di tutti questi elementi JP Morgan vede un margine di apprezzamento del 21 per cento rispetto al "target price basato sul discounted cash flow".

Altre azioni Usa su cui investire subito (oggi stesso) sono le Activision Blizzard. Questo titolo fa riferimento ad una società che è da tempo attiva nella produzione di videogames. Goldman Sachs ha inserito le azioni Activision Blizzard nella lista delle sue preferite (Americas Conviction List). Il rating sulle azioni Activision Blizzard è stato fissato a buy. Nella loro nota sulla società gli esperti di Goldman Sachs hanno parlato di "inflessione nella traiettoria degli utili della società".

Secondo gli analisti, elementi positivi sono il rilascio di nuovi contenuti che puntano al miglioranento del coninvolgimento degli utenti, il rilascio sempre più vicino di Diablo Immortal e COD Mobile e un possibile nuovo annuncio in merito a nuovi contenuti di diversi marchi sottomonetizzati di Blizzard nel 2020 e oltre.

Per finire, tra le azioni Usa da comprare oggi stesso ci sono anche quelle di Amazon. Ad intervenire sul colosso dell'e-commerce sono stati gli analisti di Cowen che hanno confermato il rating a buy e portato il target price da 2400 dollari a 2500 dollari. L'upgrade è stato la conseguenza di un miglioramento delle prospettive relative alla divisione Amazon Web Services.

Gli analisti hanno migliorato le previsioni su AWS in considerazione di un sondaggio che è stato realizzato tra oltre 570 individui. Secondo tale ricerca il 42 per cento dei clienti esistenti di AWS ritengono possibile una una accelerazione degli investimenti nel corso del 2019 contro. Questo dato si confronta con una media complessiva del 35 per cento per le altre piattaforme cloud. In considerazione dell'aumento delle stime di lungo periodo su Amazon Web Services, gli analisti hanno alzato il target price delle azioni Amazon a 2500 dollari.

Azioni Usa da vendere appena possibile

Accanto alle azioni Usa da comprare subito, ci sono poi quelle da vendere immediatamente. Potrà semprare strano ma in questa short list di titoli da cui stare alla larga quanto prima, figura una società molto nota: Apple. Ad intervenire sulle azioni Apple sono stati gli analisti di Citi che hanno tagliato il target price da 220 dollari a 205 dollari a causa delle preoccupazioni per la guarra commerciale Usa-Cina.

Gli esperti della banca d'affari Usa hanno dichiarato di aver tagliato le stime sulle vendite di iPhone. La riduzione delle previsioni sulle vendite è stata motivata in considerazione del possibile rallentamento della domanda di smartphone Cina nel caso in cui la guerra commerciale Usa-Cina dovesse peggiorare ulteriormente. Oggi, hanno proseguito la Citi, la Cina da sola è il 18 per cento delle vendite di Apple ma non è escluso che questa quota possa ridursi del 50 per cento. Da qui il downgrade di target price sulle azioni Apple.

In estrema sintesi quindi: le azioni da comprare subito, o su cui investire oggi stesso con il CFD Trading sono: Amazon, Activision Blizzard e Beyond Meat. Il titolo da vendere immediatamente o su cui andare short è Apple.