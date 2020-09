Comprare azioni Apple e Tesla dopo split azionario? Investire conviene con questa view

© Shutterstock

Previsioni euforiche dopo il frazionamento azionario di Tesla e Apple: i prezzi delle due quotate potrebbero crescere di un terzo

Scende il sipario sul frazionamento azionario di Apple e su quello di Tesla, entrambi avvenuti ieri 31 agosto. In realtà, dal punto di vista operativo, il bello dovrebbe ancora arrivare. Secondo uno studio che è stato condotto dal broker eToro (clicca qui per saperne di più), il valore delle azioni Tesla e Apple potrebbe crescere di ben un terzo nei prossimi 12 mesi. La stima di eToro non è campata in aria ma si basa invece su un'attenta valutazione su quello che è avvenuto dopo tutti i frazionamenti azionari che si sono tenuti a Wall Street nel corso degli anni scorsi.

Perchè Apple e Tesla cresceranno dopo frazionamento azionario?

E' un dato di fatto che, attraverso gli split azionari, le azioni diventano molto più appetibili per i potenziali investitori. L'incremento dell'appeal è stato certificato da eToro attraverso l'analisi di 60 anni di dati. Il broker, studiando i precedenti storici, ha scoperto che il valore delle azioni delle società che hanno effettuato lo split azionario, sale di oltre il 33 per cento nei 12 mesi successivi al frazionamento.

Nella sua analisi eToro ha passato ai raggi X i movimenti di prezzo registrati dalla azioni delle 10 aziende più grandi al mondo che hanno effettuato split. I colossi a cui eToro ha rivolto la sua attenzione sono stati: la stessa Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Disney, Samsung, McDonald’s, Toyota and Intel.

Apple, nella sua storia di borsa, ha effettuato 4 frazionamenti azionario (oltre a quello del 31 agosto). Secondo l'analisi di eToro, il valore delle azioni Apple è cresciuto del 10,4 per cento nei 12 mesi successivi al frazionamento (grafico in basso). Tale percentuale è una media tra il +58,2 per cento registrato dalle azioni dopo lo split del febbraio 2005, il +36,4 per cento registrato nei 12 mesi successivi al frazionamento del giugno 2014 e il -61 per cento arrivato dopo lo split azionario del giugno 2000 (piena bolla speculativa).

View positiva anche su Tesla. Per la società di Musk non ci sono precedenti storici da analizzare tuttavia è lecito attendersi un incremento di appeal per le azioni della società dell'auto elettrica.

Secondo Adam Vettese, Analyst di eToro, c'è spazio per un ulteriore apprezzamento delle azioni Tesla e Apple anche perchè, negli ultimi anni, fare trading è diventato sempre più popolare. Oggi Tesla e Apple sono due delle migliori aziende del mercato Usa e tutte le informazioni lasciano intendere che il rally dei due titoli possa proseguire.

Riguardo ai precedenti storici, ha poi proseguito Vettese, anche "se le performance passate non sono garanzia di guadagni futuri, è probabile che questa volta vedremo Tesla e Apple superare tale livello di crescita". Del resto - ha poi concluso l'analista - sono gli stessi "numeri della piattaforma eToro" a rivelare come sia già cresciuta la voglia di investire in azioni Tesla e Apple attraverso i CFD già dal giorno in cui i due rispettivi frazionamenti azionari erano stati annunciati.