Investire in azioni Microsoft, P&G e JNJ per incrementare la pensione: ecco come sfruttare i dividendi

Tre titoli con dividendo certo e in aumento da inserire nel tuo portafoglio di investimento con un solo obiettivo: rendere più sicura la tua pensione

Da sempre molti strumenti finanziari vengono utilizzati per progettare un futuro più tranquillo. Ad esempio, fino a pochi anni fa, investire in obbligazioni ha significato per molti risparmiatori incrementare la propria pensione mensile. La tendenza a comprare bond per integrare l'assegno pensionistico ha avuto senso fino a quando i tassi delle obbligazioni sono sprofondati. Attualmente, rispetto al passato, ci sono meno strumenti finanziari sui cui investire oggi per integrare la propria pensione domani.

Questa situazione è quasi paradossale visto che gli strumenti di integrazione sarebbero più che mai necessari visti i rischi che il sistema pensionistico affronta. Come minimo, infatti, le pensioni del futuro saranno meno consistenti rispetto a quelle del passato. E allora casa fare?

Ancora una volta la risposta a questa domanda arriva dagli strumenti di investimento. Se è vero che i bond offrono poco, allora è tempo di cambiare cavallo. Le azioni da alto dividendo rappresentano un'alternativa valida per rafforzare l'ammontare della propria pensione. Certo, quando si parla di azioni che possono offrire una rendita per il futuro, la scelta diventa più difficoltosa rispetto alle obbligazioni. Su quali titoli conviene infatti orientarsi? Quali sono le quotate che incrementeranno il dividendo nei prossimi anni? Ci sono tre titoli, molto noti, che offrono garanzie non indifferenti su questo punto. Si tratta di Microsoft, Procter & Gamble e Johnson & Johnson. Se punti a rendere più solida la tua pensione investendo nelle societù che potrebbero aumentare il loro dividendo, sono questi i titoli migliori a cui devi guardare.

Investire in azioni a dividendo crescente: Microsoft

Microsoft non ha bisogno di presentazioni. Per molti traders, Microsoft è un titolo da comprare per avere guadagni immediati ma, in realtà, le azioni di Gates sono capace di sprigionare tutto il loro potenziale anche nel corso del tempo. Un dato su tutti: negli ultimi anni Microsoft è cresciuta di oltre il 400 per cento come si può vedere dal grafico in basso.

Un rally impressionante che conferma le ottime prospettive del colosso tech.

Ma Microsoft non significa solo azioni da comprare in vista di un apprezzamento ma anche dividendi garantiti e in crescita. Un dato su tutti: a partire dal 2004 il payout di Microsoft si è quintuplicato.

Questo per dire che Microsoft è il classico titolo da avere in portafoglio per pagare la pensione.

Investire in azioni a dividendo crescente: Procter & Gamble

Tra i titoli su cui investire per rafforzare l'ammontare della propria pensione, c'è anche Procter & Gamble. Anche in questo caso la società non ha bisogno di presentazioni. A parlare per P&G è andamento in borsa. E che dire del dividendo? Il payout di Procter & Gamble è in aumento da ben 61 anni di fila.

Con un payout attuale del 66 per cento, Procter & Gamble ha ancora molto spazio per incrementare la sua cedola nei prossimi anni. Neppure il coronavirus ha scalfito la forza del colosso tech, anzi.

Investire in azioni a dividendo crescente: Johnson & Johnson

Anche Johnson & Johnson nella lista dei titoli destinati a incrementare progressivamente il dividendo nei prossimi anni a tal punto che la cedola può essere usata per integrare la propria pensione.

Anche Johnson & Johnson nella lista dei titoli destinati a incrementare progressivamente il dividendo nei prossimi anni a tal punto che la cedola può essere usata per integrare la propria pensione.

Un dato su tutti: nel corso degli ultimi anni la società ha incrementato sempre la consistenza della cedola. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che gli ultimi anni cui ho fatto riferimento sono ben...58! Con Johnson & Johnson vai sul sicuro se vuoi sfruttare il dividendo per dare solidtà alla tua pensione.

Lo scorso aprile la società ha deciso di incrementare il dividendo del 6,3 per cento portandolo a quota 1,01 dollari ad azione, da 0,95 dollari. Considerando quello che è il prezzo delle azioni oggi, il dividend yield annuo che J&J garanisce è pari al 2,63 per cento.

Insomma le opzioni per aumentare la tua pensione già oggi ci sono: investire sulle azioni che staccano dividendi crescenti è un'alternativa da prendere in considerazione in un contesto caratterizzato da tassi bassissimi.