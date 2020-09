Azioni Usa in rialzo e in ribasso se Biden batte Trump alle elezioni

© Shutterstock

Uno studio di Société Générale sui titoli che potranno maggiormente beneficiare della vittoria di Biden alle presidenziali Usa 2020

Le elezioni presidenziali americane sono sempre più vicine e, mai quanto ora, i sondaggi sono divisi su quello che potrebbe essere l'esito del voto. L'affermazione di Biden non è più data per scontata (ma resta probabile) grazie al forte recupero che è stato capace di mettere a segno il presidente uscente Trump.

In questo contesto oramai da alcune settimane circolano report di ogni tipo su quello che sarà l'impatto delle elezioni sull'andamento di Wall Street. Sotto questo punto di vista le presidenziali Usa 2020 rappresentano un grande drivers che ha tutte le carte in regola per condizionare non solo la borsa americana ma anche tutti i mercati globali. Lo scenario, ovviamente, cambia a seconda che a vincere sia Biden o Trump. In entrambi i casi ci saranno azioni, e settori azionari, che ne trarranno benecifio e titoli, e comparti, che invece saranno penalizzati.

Proprio questo è stato l'oggetto di un report di Société Générale. Gli analisti francesi, facendo propri i sondaggi che danno Biden avanti di circa 10 punti percentuali su Trump, hanno elencato quei titoli della borsa Usa che potrebbero fare registrare un apprezzamento all'indomani della vittoria del candidato repubblicano e quelle quotate, invece, destinate a registrare un ribasso.

Prima di elencare questi titoli comunque caldi in vista delle presidenziali Usa, credo sia opportuno fare una precisazione. Il report di Société Générale è rivolto a chi è solito investire in borsa in modo tradizionale ossia comprando e vendendo azioni in senso fisico. Alla luce di quanto però detto in precedenza, le elezioni Usa 2020 rappresentano un'occasione di investimento anche per chi è solito operare attraverso strumenti derivati come ad esempio il CFD Trading.

Azioni in rialzo in caso di vittoria di Biden

Secondo l'analisi condotta da Société Générale i settori azionari che potrebbero trarre maggiore vantaggio dall'affermazione di Biden alle elezioni Usa 2020 sono quello delle infrastrutture e quello delle energie alternative. I titoli che potrebbero registrare un apprezzamento con la vittoria del candidato democratico fanno tutti parte di questi comparti.

Tra le quotate da tenere d'occhio ci sono Fra le società selezionate ci sono Caterpillar, Paccar, Vulcan Materials, Nucor e Quanta Services per quello che riguarda il settore engineering e costruzioni; Union Pacific, Norfolk Southern, Kansas City Southern per quanto riguarda il comparto ferroviario e ancora Nextera Energy, Exelon, Xcel Energy, Entergy, Alliant Energuìy tra le utilities.

Anche il settore media potrebbe apprezzarsi se Biden dovesse vincere le elazioni Usa. In questo caso i titoli caldi da tenere d'occhio sarebbero At&t, Cisco Systems, T-Mobile, Micron Technology, Motorola, Juniper Networks. Tra i comparti privilegiati c'è poi quello delle rinnovabili con Solaredge, Enphase Energy, First Solar, Sunrun e Sunpoer.

Azioni in ribasso con vittoria di Biden

Il rovescio della medaglia è rappresentato da quelle azioni (e da quei comparti) che se Biden dovesse vincere le elezioni Usa subirebbero un calo delle quotazioni.

I comparti che, nella migliore delle ipotesi, non avrebbero alcun beneficio in caso di sconfitta di Trump sono quello dell'energia tradizionale, quello della sanità e quello dei tecnologici.

I nomi che gli analisti francesi hanno fatto sono quelli di Facebook, Amazon, eBay, Netflix, Expedia (comparto tech) e United Health, Cigna, Anthem, Humana, Centene tra i farmaceutici. Da tenere d'occhio anche azioni del settore energetico come Eog Res., Occidental, Concho Resources, Devon Energy e Patterson Energy.

Ma fine ad ora le cose come stanno andando? Gli analisti francesi hanno rivelato che i titoli che fanno parte del paniere di azioni che potrebbero apprezzarsi se Biden dovesse vincere le presidenziali Usa 2020 hanno segnato un rialzo del 14 per cento da inizio anno ad oggi mentre il portafoglio di titoli che subirebbero un calo con la vittoria di Biden hanno guadagnato solo il 7 per cento e grazie soprattutto al rally delle azioni tech.