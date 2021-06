Azioni da comprare per sfruttare il piano di investimenti Usa

© iStockPhoto

Morningstar suggerisce di investire su due titoli americani che sono pronti a trarre molto vantaggio dal piano dal piano di stimolo all'economia di Biden

Il piano di investimenti e sostegno all'economia che l'amministrazione Biden ha in progetto rappresenta un grande driver per investire sulle azioni americane. Se è vero che il piano sia destinato ad avere un impatto positivo su tutto il sistema economico Usa, è innegabile che ci saranno alcuni titoli che avranno più vantaggi rispetto ad altri.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Ciò significa che è necessario curare molto la selezione delle azioni su cui investire. Un aiuto pratico per essere selettivi è dato dai broker Forex e CFD trading che consentono di investire su tanti asset diversi da una sola piattaforma. Questo è un vantaggio nei momento in cui è necessario prestare molta attenzione alle azioni da comprare. Non è però il solo punto di forza visto che tra i broker autorizzati ci sono anche operatori, come ad esempio eToro (qui la recensione) che offrono ai loro clienti la demo gratuita per imparare a fare trading sulle azioni.

Azioni su cui investire con il piano di investimenti Usa

Gli analisti di Morningstar suggeriscono di comprare due specifiche azioni per cavalcare il piano di investimenti progettato dall'amministrazione Biden. I due titoli in questione sono: Centene e Ford Motor. Vediano nel dettaglio perchè, secondo Morningstar, queste azioni sono da comprare.

Comprare azioni Centene per sfruttare piano Biden

Centene è un società leader nella fornitura di piani sanitari. Negli ultimi 10 anni, i ricavi organici della società sono cresciuti del 40 per cento. Centene ha anche realizzato una serie di acquisizioni importanti come quella di WellCare Manager e ha investito tantissimo nel settore tecnologico.

Oggi i ricavi di Centene arrivano per ben due terzi dai programmi di assistenza sanitaria Medicaid. Proprio grazie all'acquisizione di WellCare, portata in porto ad inizio 2020, Centene ha rafforzato anche il suo posizionamento nel programma di assistenza Medicare che è rivolto ai sogetti dai 65 anni in su. Dall'inizio dell'anno il titolo ha registrato una progressione del 22 per cento ma continua ad esseere scambiato a un tasso di sconto di circa il 15 per cento rispetto rispetto al fair value di 85 dollari.

Per investire in azioni Centene puoi operare con il broker eToro che, tra gli altri vantaggi, non prevede il pagamento di commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Comprare azioni Ford Motor per sfruttare piano Biden

Il secondo titolo che è citato nel report di Morningstar è Ford Motors. Nel suo processo di trasformazione, la società sta spostando il suo focus su quei segmenti di prodotto che presentano un maggior valore aggiunto come ad esempio quello della produzione di pickup. Ford punta anche a una razionalizzazione dei costi con l'obiettivo di dare una maggiore solidità al bilancio.

Alla luce di tali premesse, gli analisti di Morningstar hanno alzato la stima del fair value da 15 a 17 dollari in considerazione anche del miglioramento delle previsioni per i prossimi cinque anni per quello che riguarda la crescita media dei ricavi e il margine Ebit del gruppo.

Dall'inizio dell'anno ad oggi Ford ha guadagnato il 65 per cento ma continua ad scambiata sul mercato a un tasso di sconto del 15 per cento. E' questa una buona ragione per investire al rialzo sul titolo e oggi è possibile farlo con il CFD Trading scegliendo il broker eToro.