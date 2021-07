Migliori titoli semiconduttori: lista azioni con prezzo raddoppiato

© Shutterstock

Le azioni del settore seminconduttori che offrono un ROI medio di oltre il 100 per cento. Nella lista delle migliori anche NVIDIA e TSMC

Quali sono i migliori titoli del settore semiconduttori? Da sempre questo comporto offre interessanti occasioni di investimento purchè si adotti una opportuna diversficazione. Se sei alla ricerca delle migliori azioni del settore semiconduttori, questo articolo può fare al caso tuo. Nel post, infatti, troverai un elenco con i migliori titoli seminconduttori.

Quando si parla di azioni migliori è sempre necessario adottare un criterio in base al quale alcuni titoli sono migliori di altri. Questo discorso si applica anche al compato dei semiconduttori. Nel nostro caso specifico useremo come discriminante il ROI vale a dire il ritorno dell'investimento. Quindi nella lista dei migliori titoli semiconduttori, ci saranno quelle quotate che possono vantare un ROI medio del 100 per cento.

Stando ad un report che è stato recentemente elaborato da Finbold, nel periodo compreso tra il 28 giugno 2020 e il 21 giugno 2021 (un anno), i primi 5 titoli del settore semiconduttori (to 5) hanno registrato un ROI medio del 100,59 per cento. Nella short list dei migliori semiconduttori troviamo Nvidia con un ROI del 107,9 per cento; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company con un ROI del 107 per cento: Lattice Semiconductor con il 103 per cento; e ancora ON Semiconductor Corporation con il 96,5 per cento e NXP Semiconductors con l'88,8 per cento.

Se invece delle sole prime 5 posizioni della classifica, dovessimo prendere in considerazioni i Top 10 (migliori 10 quotate del comparto) allora il ROI medio (riferito sempre allo stesso periodo) scenderebbe al 78,78 per cento. Della nuova classifica fanno parte (oltre alle 5 big già citate) anche:

Micron Technology: ROI del 69,16 per cento;

Tower Semiconductor: ROI del 56,55% per cento;

Qualcomm: 56,38 per cento;

Texas Instruments Incorporate: 52,52 per cento;

Broadcom: ROI del 50,35 per cento

Grazie all'analisi che è stata stilata da Finbold, è possibile avere un elenco dei 10 migliori titoli semiconduttori.

Migliori titoli seminconduttori: prezzo azioni raddoppiato in 12 mesi

Non solo il ROI più alto come criterio per individuare la lista dei migliori semiconduttori ma anche l'andamento dei prezzi delle azioni. L'indagine che è stata condotta sul settore da Finbold ha messo in evidenza come il prezzo delle azioni dei titoli presenti nella lista sia praticamente raddoppiato nel giro di un mese. Ecco le quotate con le performance più interessanti:

Prezzo azioni NVIDIA Corporation: da 366 a 761 dollari:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: da 56 a 116 dollari di Taiwan;

Broadcom: da 307 a 462 dollari;

NXP Semiconductors: da 104 a 208 dollari;

Qualcomm: da 88 a 137 dollari:

Micron Technology: da 48 a 82 dollari:

Lattice Semiconductor: da 27 a 55 dollari:

ON Semiconductor Corporation: da 19 a 37 dollari:

Tower Semiconductor: da 18 a 29 dollari.

Chi un anno fa ha inserito queste azioni in portafoglio, adesso si ritrova con un profitto molto consistente. Lo stesso dicasi per chi ha deciso di investire sui titoli del settore semiconduttori attraverso i CFD. A tal riguardo ricordiamo che scegliendo un broker come eToro è possibile fare trading sulle azioni senza pagare commissioni.

Migliori titoli semiconduttori: le prospettive

Il futuro del settore semiconduttori non è esente da rischi. Come hanno messo in evidenza alcuni analisti, infatti, il comporto è entrato in una fase di estrema concorrenza tra gli investitori che ha determinanto un drastico abbattimento delle tradizionali alte barriere all’ingresso. E' questo l'altro lato della medaglia del forte appeal di cui ha iniziato a godere il comparto. Gli esperti di Finbold sono però convinti che l'industria dei semiconduttori è pronta a stimolare un'ulteriore crescita nei prossimi mesi grazie ai continui progressi delle tacnologia.