Ci sono buone probabilità che le azioni Netflix possano registrare un significativo movimento di prezzo in avvio di scambi a Wall Street. A lasciare intendere questa prospettiva sono le indicazioni che arrivano dall’after-hours (i prezzi segnano un rialzo del 5 per cento) a loro volta condizionate dai conti trimestrali che il colosso tech americano ha pubblicato dopo la chiusura della sessione regolare di Wall Street. Negli Stati Uniti è in pieno svolgimento la stagione delle trimestrali e ieri è appunto toccato a Netflix i cui conti erano molto attesi dal mercato.

Ricordiamo che i risultati trimestrali sono uno dei più importanti market mover in assoluto. Nei giorni scorsi, sfruttando le previsioni sulla trimestrale, molti trader avevano già aperto posizioni operative sulle azioni Netflix. Il fatto che il titolo, sia pure nella sessione after-hours di Wall Street, abbia segnato un balzo di 5 punti percentuali è la dimostrazione che il mercato è rimasto soddisfatto dalla performance di Netflix nel periodo di riferimento.

Una buona notizia per gli investitori che si accingono ad investire sulle azioni Netflix nella sessione di borsa di oggi sfruttando proprio l’effetto trimestrale. Ricordiamo che è possibile operare in modo diretto ossia comprando azioni vere ma anche con i CFD che consentono di speculare senza possesso del sottostante.

Trimestrale Netflix nel dettaglio: ecco come è andata

Trimestrale Netflix nel dettaglio: ecco come è andata

Netflix ha chiuso il trimestre con indicazioni molto positive. In particolare i ricavi si sono attestati a quota 9,83 miliardi di dollari con una progressione del 15 per cento rispetto agli 8,54 miliardi di dollari messi a segno nello stesso periodo di un anno fa. Sempre nel terzo trimestre dell’esercizio corrente, c’è stato un aumento delle sottoscrizioni per complessivi 5,07 milioni di utenti. Scendendo nel conto economico trimestre si è chiuso con un utile netto pari a 2,36 miliardi di dollari, in rialzo rispetto agli 1,68 miliardi che erano stati contabilizzati nel terzo trimestre del 2023. Alla luce di questo dato, l’utile per azione EPS è salito dai 3,73 dollari di un anno fa a 5,4 dollari. Le previsioni degli analisti puntavano su un utile per azione pari a 5,1 dollari e su ricavi leggermente più alti di 9,75 miliardi di dollari.

Da evidenziare che di recente Netflix ha effettuato un leggero ritocco al rialzo dei prezzi degli abbonamenti in Giappone e in alcun zone di Europa, Medio Oriente e Africa.

La società ha anche reso noto che nel nuovo trimestre l’abbonamento più economico (quello in cui è presente la pubblicità durante lo streaming) sarà reso disponibile in Canada per poi venire esteso in tutto il mondo nel corso del prossimo anno. Al momento sono pochi i paesi dove è già possibile sottoscrivere l’abbonamento economico (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Francia, Germania e Italia).

Per quello che riguarda le prospettive per il trimestre in corso, il management di Netflix punta ad ottenere un utile per azione pari a 4,23 dollari e ricavi per 10,13 miliardi di dollari.

Cosa fare in borsa con le azioni Netflix

La prima cosa da fare prima di investire in azioni Netflix per cavalcare l’onda della trimestrale è quella di verificare quali erano le previsioni della vigilia e se esse sono state rispettate dai risultati finali. In seguito è poi necessario tenere conto della prestazione del titolo sia nel breve termine che su base annuale. E’ sufficiente guardare il grafico in alto per notare come rispetto ad un mese fa i prezzi siano saliti del 6 per cento, da inizio anno del 52 per cento e rispetto ad un anno fa di oltre il 100 per cento!

Senza tirarla tanto per le lunghe stiamo quindi parlando di una quotata che si è apprezzata tantissimo nel medio e lungo termine. I titoli che crescono tanto (come è il caso di Netflix) hanno meno probabilità di continuare ad apprezzarsi. Il colosso dello streaming sembra proprio essere in questa situazione visto che i valori sono molto prossimi al target price medio degli analisti. Il titolo non è quindi economico anche perchè il rapporto price/earnings delle azioni è oramai pari a ben 32 volte contro le 26 volte dell’indice Nasdaq e le 19 volte di uno dei principali concorrenti, Walt Disney.

Secondo gli esperti di Barclays va preso atto che Netflix è reduce da un lungo periodo di esecuzione eccezionale garantito dal supporto di tutta una serie di nuovi driver, come ad esempio la la condivisione a pagamento, che hanno permesso di mantenere la crescita dei ricavi a doppia cifra. Tuttavia le aspettative degli analisti sono troppo ambiziose e da qui la decisione degli esperti inglesi di tagliare il rating sulle azioni Netflix a underweight ossia sotto-pesare.

Di diverso avviso sono invece gli esperti di Jefferies che hanno ribadito il rating buy sulle azioni Netflix (quindi comprare) pur affermando che la società si è trasformata in una opzione di valore piuttosto che l’offerta premium che era commercializzata in passato. Per Jefferies i servizi concorrenti di Disney+, MAX e Hulu costano tutti di più

