Azioni NVIDIA sono addirittura sottovalutate? Allora “si compra a sconto”

Le azioni NVIDIA continuano ad essere sulla bocca di tutti. Più che comprensibile se si considera che che da inizio anno ad oggi il titolo ha segnato una crescita di ben il 174 per cento grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Secondo molti analisti, nonostante il rally delle quotazioni, il “bello” non sarebbe ancora arrivato. E in effetti il fatto che anche nell’ultimo mese le quotazioni di NVIDIA siano salite, dimostra che non c’è ritracciamento tecnico che tenga e che, al contrario, l’appeal sul titolo continua ad essere molto alto.

La pensano in questo modo anche gli analisti di Evercore ISI che, appena alcuni giorni fa, hanno sganciato la loro bomba: le azioni NVIDIA sono addirittura sottovalutate. Se così fosse, allora comprare questo titolo adesso sarebbe molto conveniente in ottica investimento. Quando una quotata è sottovalutata (vedremo dopo rispetto a cosa), acquistare a sconto può essere vantaggioso proprio perchè si ritiene che i prezzi siano destinati a salire nel futuro. E’ davvero questo il caso di NVIDIA?

Lo vedremo tra poco.

Profilo di NVIDIA in sintesi

NVIDIA è un’azienda multinazionale con sede negli Stati Uniti specializzata nello sviluppo di unità di elaborazione grafica (GPU), tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e sistemi on-chip per una vasta gamma di applicazioni.

Negli ultimi anni, NVIDIA si è affermata come uno dei leader nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Le sue GPU sono state utilizzate per accelerare l’addestramento di reti neurali profonde e per l’esecuzione di algoritmi di IA su una vasta gamma di applicazioni, come l’elaborazione del linguaggio naturale, la visione artificiale e l’analisi dei dati.

Inoltre, la società ha anche sviluppato la piattaforma di calcolo accelerato denominata CUDA, che consente agli sviluppatori di utilizzare la potenza delle GPU per compiti di calcolo generale, andando oltre l’utilizzo tradizionale legato alla grafica.

Cosa significa quando un titolo è sottovalutato?

Quando si dice che un titolo è sottovalutato, si fa riferimento al fatto che il suo prezzo di mercato è inferiore al suo valore intrinseco o al suo potenziale di guadagno. Ciò implica che gli investitori ritengono che il titolo sia negoziato a un prezzo inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere in base alle sue fondamentali caratteristiche economiche.

Ci sono diverse ragioni per cui un titolo potrebbe essere considerato sottovalutato. Tra le più importanti ci sono:

Analisi fondamentale : viene effettuata un’analisi approfondita delle informazioni finanziarie e delle prestazioni di un’azienda, prendendo in considerazione fattori come utili, flussi di cassa, tassi di crescita e indicatori di valutazione. Se, in base a tali analisi, il prezzo di mercato del titolo risulta inferiore al suo valore intrinseco, allora potrebbe essere considerato sottovalutato.

: viene effettuata un’analisi approfondita delle informazioni finanziarie e delle prestazioni di un’azienda, prendendo in considerazione fattori come utili, flussi di cassa, tassi di crescita e indicatori di valutazione. Se, in base a tali analisi, il prezzo di mercato del titolo risulta inferiore al suo valore intrinseco, allora potrebbe essere considerato sottovalutato. Analisi comparativa : viene confrontato il prezzo di un titolo con quello di altre aziende del settore o con il mercato nel suo complesso. Se un’azienda ha una buona posizione di mercato, una solida gestione e buone prospettive di crescita, ma il suo prezzo è inferiore rispetto ai suoi concorrenti o al mercato di riferimento, allora il titolo potrebbe essere considerato sottovalutato.

: viene confrontato il prezzo di un titolo con quello di altre aziende del settore o con il mercato nel suo complesso. Se un’azienda ha una buona posizione di mercato, una solida gestione e buone prospettive di crescita, ma il suo prezzo è inferiore rispetto ai suoi concorrenti o al mercato di riferimento, allora il titolo potrebbe essere considerato sottovalutato. Fattori di mercato: movimenti di mercato e reazioni degli investitori possono portare a situazioni di sottovalutazione di un titolo. Questa situazione si verifica quando un’azienda viene colpita da forti vendite o da un avverso sentiment che spinge il prezzo del titolo al di sotto di quello che è il suo valore intrinseco.

Chiarito cosa si intende quando un titolo è sottovalutato, vediamo adesso il caso specifico di NVIDIA.

Perchè le azioni NVIDIA sono sottovalutate

Per gli analisti di Evercore ISI, le azioni NVIDIA sono top pick con rating ouperform (ossia farà meglio del settore di riferimento) e target price di 550 dollari. Il prezzo obiettivo è decisamente sopra quelle che sono le attuali quotazioni della società e quindi c’è un forte potenziale di upside che potrebbe essere supportato, lato analisi fondamentale, dalla possibile massiccia crescita degli utili 2023.

Secondo gli esperti, nel corso del 2023, il prezzo delle azioni NVIDIA è praticamente triplicato grazie all’ottimismo sulla potenziale crescita della domanda di semiconduttori che siano capaci di elaborare carichi di lavoro AI.

Premesso questo, il prezzo è comunque troppo basso poichè con i prezzi che si muovono in area 425 dollari, NVIDIA è scambiata solo a circa 14x l’EPS 2027 rispetto alla stima di EPS CAGR del 55 per cento elaborata dagli stessi analisti. Se le previsioni 2023 sono davvero così forti come si ipotizza da più parti, allora le azioni di NVIDIA sembrano essere davvero a buon mercato e quindi hanno molta strada per crescere.

Parlando di prospettive, gli esperti vedono un EPS in crescita fino a 30 dollari nel 2027. Tale prospettiva implica una crescita massiccia rispetto al consensus di 8 dollari fissato dagli analisti per l’anno in corso.

Come comprare azioni NVIDIA a sconto

Se si ipotizza che entro il entro il 2027 si possa salire ad un tasso di attaccamento del 20 per cento, come implicazione si ha un potenziale di guadagno di circa 30 dollari nel CY27. Restando più nel breve termine e “ipotizzando circa 645k server accelerati nel CY23, l’EPS sarebbe di 8,00 dollari”.

Ed ecco la sentenza degli esperti: “Se le nostre verifiche del settore che suggeriscono una cifra più vicina a 1 milione di server accelerati si rivelano corrette, notiamo un significativo rialzo anche per gli utili di NVIDIA nel 2023“.

Per comprare azioni si può usare uno dei broker che offrono la possibilità di fare trading azionario. Visto il prestigio del titolo non c'è alcun problema per rintracciarlo.



