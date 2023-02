Gas naturale, oro e petrolio previsioni settimanali 6-10 febbraio 2023

Come si muoveranno gas naturale, petrolio e oro nella settimana in corso? I trader che intendono investire su queste materie prime, potrebbero trovare utili spunti nei consigli che esporremo nei prossimi paragrafi. Prima di scendere nel dettaglio, però, focalizziamoci un attimo sul contesto di riferimento.

La scorsa settimana è stato pubblicato il dato delle non farm payrolls Usa relative al mese di gennaio e i prezzi del greggio hanno subito messo a segno una progressione del 2,5 per cento scorgendo nell’aumento dei posti di lavoro un segnale su un possibile incremento della domanda di energia. Il trend favorevole ai tori si è però interrotto a seguito del balzo in avanti della quotazione del dollaro. La risalita del biglietto verde ha messo alle corde la quotazione petrolio che, alla fine, ha dovuto cedere invertendo la rotta.

Più in generale tutto il mercato delle materie prime (a partire dall’oro) è stato sottopressione a causa proprio della risalita del dollaro dai minimi di 10 mesi. Il meccanismo è quello classico: aumenta il prezzo del dollaro e quindi le materie prime valutate in dollari diventano più costose per i compratori che non hanno a disposizione il biglietto verde. Oro, petrolio e gas naturale (le tre commodities a cui è dedicato questo report) sono tre classiche materie prime che prezzano in USD.

Petrolio previsioni settimanali 6-10 febbraio 2023

La scorsa settimana la quotazione petrolio ha dovuto fare i conti non solo con il citato rafforzamento del dollaro ma anche con i nuovi dati dell’EIA. L‘Energy Information Administration ha evidenziato la scorsa settimana il sesto aumento settimanale del greggio in un contesto di eccedenza di carburanti. Più nel dettaglio, le scorte di petrolio hanno segnato un aumento di 4,14 milioni di barili nella settimana che si è conclusa il 27 gennaio.

L’incremento è stato superiore agli 0,376 milioni che erano previsti dagli analisti del settore e si raffronta con l’aumento di 0,533 milioni registrato dall’EIA nella settimana precedente al 20 gennaio 2023. A pesare sul mercato petrolifero è stata anche la decisione dell’OPEC+ di lasciare invariati i livelli di produzione nonchè le crescente incertezze sull’andamento della domanda cinese a febbraio.

In questo contesto quali sono le previsioni petrolifere per la nuova settimana? Dal punto di vista dell’analisi tecnica non è da escludere un nuovo calo sotto i 70 dollari al barile. Questa è la tesi di Sunil Kumar Dixit, chief technical strategist di SKCharting.com. Secondo Dixit, nonostante il rally precedente, il WTI non è stato in grado di tenere i guadagni temporanei e quindi ha registrato una flessione dal massimo settimanale di 80,50 dollari chiudendo a 73,20 dollari, un valore più basso dei supporti di 76,40 e 75,50 dollari.

Se i prezzi dovessero riprendersi verso quota 75,40 prima e 76,40 dollari poi, i venditori sarebbero attratti. Tra l’altro, ha quindi concluso l’analista, non va dimenticato che il supporto a lungo termine del benchmark del greggio, ossia la media mobile semplice a 200 settimane collocato a quota 65,78 dollari, non è ancora stata ancora testata.

Prezzo oro previsioni settimanali 6-10 febbraio 2023

Dal petrolio spostiamoci adesso all’oro. Lo scorso venerdì la quotazione oro ha segnato un ribasso di quasi 3 punti percentuali dopo che il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti di gennaio ha spalancato la porta ad una presa di profitto significativa sul lungo rally del metallo prezioso. Risultato di questa flessione è stato l’allontanamento del golf dall’obiettivo dei 2.000 dollari l’oncia che altro non è che il target che vorrebbero i tori.

Ovvio che anche le previsioni sul prezzo oro 2023 vengono ora messe in discussione ma sarà il tempo ad esprimere il suo verdetto.

Per quello che riguarda la settimana corrente, Dixit ha evidenziato come il gold ci abbia impiegato appena due giorni per mandare all’aria la salita da 1860 dollari a 1960 dollari che era stata costruita in 30 giorni.

Nella nuova settimana, l’oro dovrà difendere dalla EMA a 50 giorni a 1854 dollari. Se questa crolla, i prezzi possono scendere anche fino a 1828 dollari.

Scenario opposto: ripresa solida possibile solo se l’oro riuscirà ad affrontare le sfide collocate nell’area tra 1878 dollari e 1885 dollari (tanto per iniziare).

Prezzo gas naturale previsioni settimanali 6-10 febbraio 2023

Concludiamo il nostro excursus con la quotazione gas naturale. Per la settimana consecutiva, la quotazione gas naturale espressa dai futures ha registrato un nuovo crollo. Tutto questo mentre il combustibile per riscaldamento continua a deprezzarsi nonostante l’arrivo del gelo sia nel Nord Est degli Stati Uniti che in Europa.

Cosa può accadere in questo contesto nella settimana in corso? Secondo Dixit il valore del gas è andato in condizioni di estremo ipervenduto con un indice di forza relativa settimanale attestato a 28, praticamente lo stesso livello delle 8 settimane ribassiste che hanno portato i prezzi dal picco di 10 dollari a 4,75 dollari.

Un rimbalzo a breve termine ci potrebbe essere dal minimo di questa settimana di 2,35 dollari ma è tutto da decidere.

