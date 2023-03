Le 3 migliori azioni del settore telecomunicazioni con alti dividend yield

Vorresti investire sulle azioni del settore telecomunicazioni ma non sai proprio a quali quotate guardare? Tanto per iniziare la tua situazione non è dissimile da quella di tanti altri investitori italiani. Il problema è che in Italia il comparto delle telecomunicazioni è rappresentato unicamente da Telecom Italia. Per carità, si tratta di una quotata di tutto rispetto ma la cui fama si esaurisce sul mercato italiano.

E’ sufficiente dare un occhio alla performance di borsa di Telecom Italia per capire che stiamo parlando una società a sconto che solo ultimamente, grazie ai rumors sulla questione rete unica e sul dossier KKR, è riuscita a godere di una certa visibilità. Un dato su tutti: l’attuale prezzo delle azioni Telecom Italia non è neppure la metà rispetto a quello di 5 anni fa! Telecom Italia può essere un buon titolo per speculare anche nel breve termine (sfruttando appunto le indiscrezioni sul suo futuro) ma non può essere ritenuto un titolo da investimento anche perchè presenta una grave lacuna: l’assenza di una politica dei dividendi solida e continuativa.

Per un investitore che guarda al lungo periodo, invece, la remunerazione è fondamentale. Solo i titoli da dividendo possono essere ritenuti asset da investimento.

Forse a volte lo si tende a dare quasi per scontato ma il settore delle telecomunicazioni non si limita a Telecom Italia. Ci sono tante quotate estere di questo comparto che non solo sono solide ma sono anche capaci di garantire ai rispettivi azionisti dividendi molto interessanti.

Insomma se vuoi investire sulle azioni del settore telecomunicazioni, dovrai per forza allargare i tuoi orizzonti ai titoli esteri.

Noi possiamo subito fare la nostra parte segnalandoti quelle che, dal nostro punto di vista, sono le migliori azioni di questo comparto. Si sarà già capito ma lo ripetiamo: per forza di cose in questo articolo faremo riferimento ad azioni di borse estere. Duole dirlo ma chi vuole investire sul settore delle telecomunicazioni è alle borse estere che deve guardare.

Un problema, a questo punto, potrebbe riguardare le modalità di acquisto. Parliamo di titoli stranieri e quindi è assolutamente fondamentale scegliere un broker all'altezza per investire.

Ma torniamo al tema di questa guida. Dal nostro punto di vista le migliori azioni del settore delle telecomunicazioni sono:

SK Telecom Co.

Telefonica Brasil

Verizon Communications

Questa short list si basa essenzialmente su due fattori di valutazione: l’elevato dividend yield e il potenziale di upside alla luce di quelli che sono gli attuali prezzi.

Curioso di saperne di più? Non devi far altro che proseguire con la lettura di questa guida. Nei prossimi paragrafi, infatti, analizzeremo uno per uno questi titoli.

Migliori azioni settore telecomunicazioni: il contesto di riferimento

Negli ultimi anni (ma la proiezione si può estendere anche al futuro) il settore delle tlc è cresciuto grazie allo sviluppo dei metodi di trasmissione delle informazioni. In base alle stime più recenti, il mercato globale delle telecomunicazioni, dovrebbe crescere ad un tasso annuo composto del 7,9 per cento fino al 2030 e raggiungere una dimensione pari a 2,92 trilioni di dollari alla fine di questo decennio.

In questo contesto i titoli del settore delle telecomunicazioni sono sempre stati un buon investimento nel corso delle recessioni grazie ad una performance costante. Le migliori quotate del comparto tendono ad essere caratterizzate da bassa volatilità e quindi sono una scelta meno rischiosa per gli investitori. Inoltre offrono agli investitori rendimenti da dividendi decisamente alti. Inattaccabili da potenziali concorrenti, le azioni delle telecomunicazioni sono pronte a trarre profitto dall’alto potenziale dell’industria 5G.

Azioni SK Telecom Co.

SK Telecom Co. (SKM) può risultare una perfetta sconosciuta per gli investitori italiani. In realtà stiamo parlando di una grosso compagnia che fornisce servizi wireless in Corea del Sud, uno dei paesi a più alta vocazione tecnologica al mondo. SK opera in tre differenti segmenti: cellulare, linea fissa e altri settori di business. Proprio in quest’ultimo settore, SK Telecom sta sviluppando diverse linee che promettono molto bene.

Proprio perchè è il più grande operatore della telefonia mobile della Corea del Sud, SK Telecom non può non trarre beneficio dal boom della domanda di servizi 5G che interessa il paese asiatico. Basti pensare che alla fine del 2022, il numero degli abbonati 5G è pari ad oltre 13,4 milioni, in rialzo del 58 per cento su base annua.

La morale è molto semplice: il G5 ha enormi margini di crescita in Corea del Sud e su questo segmento SK Telecom è molto ben posizionata.

Ma non è solo questo il punto di forza. SK Telecom ha infatti creato una filiale, denominata Sapeon, che offre semiconduttori di intelligenza artificiale grazie ai quali è possibile effettuare un calcolo su larga scala per i servizi AI con velocità molto alte e un basso consumo energetico. Alcuni dicono che i prodotti Sapeon siano molto più veloci della GPU A2 Tensor Core di Nvidia…

Ma lasciamo perdere la tecnica e parliamo di rendimenti da dividendi. SK Telecom, che paga dividendi dal lontano 1997, offre ai suoi azionisti un dividend yield del 7,9 per cento. Secondo gli esperti è molto probabile che la quotata continui a pagare tranquillamente dividendi in linea con il trend di crescita. Le cedole, infatti, sono più che coperte dal flusso di cassa libero.

Come detto in precedenza per comprare le azioni SK Telecom si può usare un broker affidabile.

Azioni Telefonica Brasil

Dall’Asia ci spostiamo al Sud America con Telefonica Brasil. Principale operatore di telefonia mobile del Brasile, dove opera con il marchio VIVO. Fa capo alla spagnola Telefonica che detiene una quota nel capitale sociale pari al 74,2 per cento. Stando a quanto evidenziato dagli analisti, ci sono molti driver che possono sostenere la crescita di Telefonica nei prossimi anni: il tasso di penetrazione degli smartphone in Brasile, la crescente richiesta di fibra, il reddito medio utente del Brasile.

Negli ultimi 5 anni il business della fibra ottica di Telefonica Brasil ha registrato un aumento del 29 per cento. Tra l’altro la società prevede di portare il numero di case brasiliane connesse da 21 milioni a 29 milioni entro i prossimi tre anni.

In secondo luogo le tendenze demografiche del Brasile, la leadership di mercato e il basso tasso di abbandono degli utenti, permetteranno a Telefonica di aumentare il numero di clienti.

Ma Telefonica non è solo telefonia mobile. La società, infatti, offre tantissimi servizi digitali come ad esempio contenuti multimediali e strumenti bancari (compresi i prestiti). Inoltre fornisce anche servizi nei settori della telemedicina e dell’istruzione.

Nel 2022 è successo qualcosa di molto importante. VIVO ha comprato le risorse mobile del suo concorrente OI e grazie a questa mossa rappresenta ora il 38 per cento del mercato mobile carioca.

Ma parliamo ora di dividendi. Telefonica Brasil offre ai suoi azionisti un dividend yield pari a circa il 7,3 per cento. Da sempre la società distribuisce tutto il suo utile netto sotto forma di dividendi e questo limita gli investimenti. Tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che Telefonica Brasil continuerà a pagare i dividendi e questa, in ottica investimento, è una buona notizia.

Azioni Verizon Communications

Nella lista delle migliori azioni del settore telecomunicazioni, non potevano mancare le Verizon Comminications. Non pensiamo che servano grandi presentazioni visto che ad oggi Verizon è una delle più importanti società di telecomunicazione non solo in Usa ma in tutto il mondo!

Verizon fornisce prodotti e servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento sia ai singoli che ad aziende ed agenzie governative.

In un’era in cui le tecnologie 5G conoscono una diffusione crescente in tutto il mondo, Verizon non ha brillato più di tanto con il suo andamento in borsa. Nonostante un dividend yield interessante e un solido flusso di cassa, il titolo è rimasto indietro rispetto al mercato generale.

Nel 2022, infatti, Verizon ha perso quasi un terzo del suo valore di mercato contro un S&P 500 che ha perso un quindi della sua capitalizzazione. Nonostante Verizon continua ad avere la quota di mercato più ampia, le azione della società hanno sottoperformato i competitors AT&T e T-Mobile. La view pessimistica sulle azioni Verizon è alimentata dall’alto CapEx, dal ritmo di abbandono dei clienti e in ultimo, ma non meno importante, dalla decisone di Warren Buffett di disinvestire dalla quotata. Al tempo stesso, però, non va dimenticato che Verizon è oggi all’ultimo step di un progetto di costruzione di una rete 5G ad alta densità di capitale.

Lato finanziario, Verizon offre agli azionisti un rendimento da dividendo del 6,5 per cento. Inoltre la società sembra essere in grado non solo di mantenere ma anche di incrementare i dividendi visto che l’attuale rapporto di pagamento è del 50 per cento.

