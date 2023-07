Ribilanciamento Nasdaq: scatta da oggi, cosa cambia per i traders?

La borsa di Wall Street ha aperto la seduta di oggi senza una direzione precisa. Tuttavia, nonostante il movimenti frazionali, tutta l’attenzione degli investitori è rivolta al mercato azionario Usa. Il motivo è facilmente intuibile: proprio da oggi è effettivo il ribilanciamento del Nasdaq che era stato deliberato ad inizio (ne avevamo parlato in questo articolo).

Proprio il Nasdaq 100 segna una progressione dello 0,3 per cento ma soprattutto avanza di ben il 42 per cento da inizio anno come si può vedere dal grafico in basso.

La decisione di procedere con il ribilanciamento è stata decisa alla luce della necessità di correggere il squilibrio interno all’indice stesso causato dall’enorme peso conseguente al rally azionario dei colissi tech ad alta market cap Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Alphabet (Google), Meta Platforms e Amazon. Praticamente queste sette azioni erano arrivate a rappresentare più della metà del peso combinato dell’indice (precisamente il 55 per cento). La decisione di ribilanciare ha come obiettivo quello di slegare il Nasdaq dalle performance azionarie dei titoli tech e quindi evitare che i cinque titoli che pesano di più (oltre il 4,5 per cento) non abbiano un peso combinato superiore al 40 per cento.

Cosa cambia per i traders a seguito del ribilanciamento?

La domanda che tutti si fanno non può che riguardare le conseguenze del ribilanciamento per i traders. Cosa cambierà per chi fa trading sul Nasdaq?

Tanto per iniziare il ribilanciamento speciale potrebbe avere degli effetti proprio sui colossi tech. Del resto, proprio nei giorni successivi all’annuncio, le azioni Apple hanno perso l’1,1 per cento, Alphabet il 2 per cento, Amazon idem e così via. Tuttavia il ribilanciamento potrebbe avere degli effetti positivi per gli investitori visto che adesso la diversificazione all’interno dell’indice è maggiore rispetto al passato.

Secondo un report di Goldman Sachs, a beneficiare del ribilanciamento potrebbero essere soprattutto le azioni che hanno sempre inseguito i colossi tech ossia Broadcom, PepsiCo, CostCo, Adobe, Cisco e Netflix. Questi titoli potranno ora contare sui principali flussi in entrata. In particolare nel breve termine a guadagnare peso potrebbero essere azioni come Broadcom e Zscaler. Attenzione però ai rischi perchè in realtà proprio questi titoli potrebbero essersi già apprezzati nei giorni successivi all’annuncio del ribilanciamento e quindi gli effetti nel cambio potrebbero essere già incorporati nei loro valori di borsa. In tal caso, quindi, non ci sarebbe alcun effetto sui prezzi.

Per fare trading sul Nasdaq 100 post-ribilanciamento si possono usare molti strumenti derivati. Tra i modi più alla portata di tutti per speculare c’è il trading con i CFD.

Quando si negoziano CFD sul Nasdaq, gli investitori possono fare previsioni sull’andamento dei prezzi dell’indice. Se si prevede un aumento del prezzo, si aprirà una posizione long (comprando il CFD), mentre se si prevede un calo del prezzo, si aprirà una posizione short (vendendo il CFD). L’obiettivo degli investitori è quello di ottenere un profitto dalla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della posizione.

Uno dei vantaggi dei CFD è la leva finanziaria, che consente agli investitori di negoziare importi più elevati rispetto al capitale effettivamente investito. Tuttavia, bisogna tenere presente che la leva può amplificare sia i profitti che le perdite.

