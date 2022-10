Trading Online gas naturale: previsioni su ribasso nelle prossime settimane. Come investire?

Da un pò di tempo non ci occupiamo del tema gas naturale su questo sito e, considerando anche l’approssimarsi dell’inverno, è arrivato il momento di colmare questa lacuna. Come si muovono le quotazioni del gas naturale in questa fase? Quali sono le previsioni per i prossimi mesi? E quali sono le strategie trading che è possibile adottare su questo asset?

A tutte queste domande proveremo a dare una risposta nei prossimi paragrafi.

Iniziamo dalla quotazione del gas naturale attuale. Attualmente l’asset viene scambiato decisamente sopra i 6 dollari. Da evidenziare la fatica che i tori stanno facendo nel riuscire a tenere le quotazioni il più in alto possibile. Uno sforzo che, sicuramente, sarebbe agevolato nel caso in cui dovesse arrivare un’ondata di freddo in anticipo rispetto alle tempistiche standard.

Proprio ad un possibile brusco calo climatico fa riferimento una recente nota del Global Forecast System (GFS) secondo la quale un forte fronte freddo potrebbe dirigersi verso gli Stati Uniti centrali investendo molti stati americani.

La notizia è arrivata proprio al momento giusto. Il contratto del gas sull’Henry Hub del New York Mercantile Exchange, in precedenza rivolto verso il basso, ha invertito la rotta salendo fino ad un massimo intraday di 6,671 dollari. Tutto finito? Niente affatto perchè, come spesso accade quando si parla di previsioni gas naturale elaborate dal GFS, appena poche ore dopo è arrivato il clamoroso dietrofront. La GFS, pur riconoscendo che la prossima settimana le temperature caleranno un pò (ma dai…) ha rettificato evidenziando che la flessione sarà momentanea e il clima tornerà in linea con la media del periodo (anzi sarà anche più alto rispetto ai valori soliti).

Questo aneddoto che abbiamo raccontato fornisce una lezione ben precisa: la GFS sforna modelli anomali che comportano reazioni anche estreme da parte del mercato. Insomma la GFS alimenta la volatilità sul gas naturale. Questo, ovviamente, non è un male poichè, come insegnano gli analisti di eToro, è nelle fasi di maggiore volatilità dei mercati che ci sono le migliori occasioni di trading (ma anche i rischi sono più alti).

Prezzo Gas naturale previsioni breve termine

Ma entriamo nel vivo dell’argomento previsioni gas naturale. Le stime del GFS sono arrivate mentre il mercato attendeva l’aggiornamento settimanale sulle scorte di gas naturale prodotto dalla Energy Information Administration. Secondo gli analisti di Investing.com, per la settimana terminata il 7 ottobre, dovrebbe esserci un aumento di 113 bcf di gas nelle scorte. Tale valore va raffrontato all’incremento di 86 bcf registrato nella stessa settimana di un anno fa. Ricordiamo che ella settimana terminata il 30 settembre, le utenze avevano aggiunto 129 bcf di gas nelle scorte. Di conseguenza la previsione per la settimana al 7 ottobre porterebbe le scorte a 3,229 mila miliardi di piedi cubici, ossia il 3,8 per cento in meno rispetto alla stessa settimana di un anno.

Secondo Lammey di Gelber, alla luce della situazione attuale e considerando che non c’è alcun raffreddamento climatico in vista, non è da escludere che i prezzi dei future del gas possano addirittura crollare a 6 dollari nelle prossime settimane. L’analisi tecnica che è fondamentale per chi fa trading online, fissa addirittura come obiettivi al ribasso 5,70 prima e poi 5,40 dollari. E Sunil Kumar Dixit, numero uno delle strategie tecniche di SKCharting.com, ci va ancora più pesante. Secondo il suo punto di vista se si dovesse verificare una rottura sostenuta sotto i 6,40 dollari, si creerebbe tutto lo spazio per una correzione molto più forte. In tal caso i prezzi potrebbero scendere fino a 5,5 dollari.

Insomma quello che non mancherà al gas naturale sarà il dinamismo. Una situazione che rende il gas molto appetibile agli occhi dei trader. Chi volesse imparare a fare trading sui CFD gas naturale può usare il conto demo eToro e avere subito 100 mila euro virtuali per fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi reali.

