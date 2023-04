Trimestrali Meta, Amazon, Microsoft e Google: ecco le previsioni. Quali sono le azioni con miglior upside?

Chi è solito investire in azioni sa bene che uno dei driver in assoluto più potenti quando si parla di trading azionario è rappresentato dalla pubblicazione di trimestrali e bilanci.

Proprio per questo motivo, la settimana iniziata oggi rappresenterà una grande occasione di posizionamento per i traders. In programma, infatti, ci sono i conti trimestrali di 4 quotate americane pesantissime. Stiamo parlando di Meta, Amazon, Microsoft e Google, tutti colossi del web che renderanno noti i rispettivi conti nei prossimi giorni.

L’attesa è altissima anche perchè, come giustamente molti analisti hanno messo in evidenza, dal punto di vista dei corsi azionari, il primo trimestre 2023 è stato molto generoso con i titoli in questione e quindi adesso è da verificare se l’attuale valutazione rispecchia o no i fondamentali economico-finanziari.

Operativamente parlando, l’evento pubblicazione di una trimestrale (a prescindere da quale trimestrale sia) può essere sfruttato in due distinte fasi per speculare. Tanto per iniziare nei giorni precedenti all’approvazione e poi diffusione dei risultati, si può fare trading cavalcando le previsioni. E poi si può ovviamente operare sfruttando i conti reali. E in questo caso il principio da seguire è grossomodo quasi sempre lo stesso: se i risultati sono stati migliori delle attese allora si può attendere anche un apprezzamento della quotata ma nel caso in cui i risultati dovessero deludere le stime della vigilia, allora l’esito sarebbe all’opposto: raffica di vendite.

Trimestrali Meta, Amazon, Microsoft e Google previsioni analisti

Esaminiamo in un unico paragrafo quelle che sono le previsioni degli analisti sui conti trimestrali dei 4 colossi Usa del web.

Tanto per iniziare è bene precisa che per nessuna delle quattro quotate è prevista una crescita degli utili e delle vendite nel primo trimestre 2023. I tempi delle crescite esponenziali appartengono al passato.

Scendendo nel dettaglio, nel caso di Microsoft il consensus per l’EPS (utile per azione) è di 2,22 dollari, l’1 per cento in più rispetto a un anno fa. I ricavi del colosso di Bill Gates, invece, si dovrebbero attestare a 51,12 miliardi di dollari, evidenziando una progressione del 3,5 per cento rispetto all’anno precedente.

Se la trimestrale Microsoft sembra essere destinata a regalare spunti moderatamente positivo, non c’è da attendersi nulla di buono dai conti trimestrali di Alphabet. La casa madre di Google dovrebbe chiudere il trimestre con un EPS a 1,08 dollari, più basso del 12 per cento anno su anno. Magra consolazione dai ricavi che invece dovrebbero crescere dell’1,2 per cento attestandosi a quota 68,87 mld di dollari.

Ancora peggio potrebbe andare a Meta Platforms il cui EPS alla fine del primo trimestre si dovrebbe attestare a 2,02 dollari, il 25 per cento in meno rispetto a un anno fa. Malissimo l’utile per azione ma male anche i ricavi che, stando alla premesse, dovrebbero calare dell’1 per cento attestandosi a quota 27,61 miliardi di dollari.

In un contesto davvero poco incoraggiante (Microsoft tiene, Google vacilla e Meta va in crisi), la sola big tech che non solo sembra difendersi ma addirittura attacca pure è Amazon. Il colosso e-commerce dovrebbe chiudere il primo trimestre con un EPS che si dovrebbe attestare a quota 0,2117 dollari contro la perdita per azione di 0,378 dollari dell’anno precedente. Buone anche le previsioni sui ricavi con il fratturato che dovrebbe essere pari a 124,55 miliardi di dollari, evidenziando una crescita del 7 per cento anno su anno.

In poche parole, Amazon è il solo titolo che presenta una buona previsione sugli utili del primo trimestre 2023. Gli altri o tengono la posizione o addirittura registrano ribassi.

Diciamo che queste previsioni, sono abbastanza chiare su vincitori e vinti.

Azioni Amazon, Microsoft, Meta e Google: quali sono le migliori?

L’avere previsioni in rialzo non è il sono primato di Amazon. Il colosso e-commerce è infatti il solo, tra i 4 big tech, a presentare un potenziale di upside di un certo interesse alla luce del target price medio assegnato al titolo dagli analisti per il prossimo anno.

Scendiamo quindi in un aspetto più tecnico dell’argomento che si traduce anche in precise scelte di investimento.

E allora, essendo il target price sulle azioni Amazon pari a 135 dollari, alla luce di quelli che sono gli attuali prezzi del titolo, il potenziale di upside è del 26,2 per cento. Si tratta di una percentuale molto consistente che sicuramente stuzzica i traders.

Molto distaccate le azioni Microsoft che ai prezzi attuali presentano un potenziale di rialzo del 6,7 per cento mentre le Meta e le azioni Alphabet potrebbero segnare un rialzo pari al 9,7 per cento la prima e del 14,7 per cento la seconda.

Per la cronaca, Microsoft e Alphabet renderanno noti i conti domani 25 aprile, Meta mercoledì 26 e Amazon chiuderà giovedì.

