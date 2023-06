Wall Street oggi 19 giugno 2023 chiusa per festività: dove fare trading in alternativa

Sarà una giornata sottotono quella che attende i mercati azionari oggi 19 giugno 2023. Mentre il Ftse Mib sarà condizionato dagli stacchi dei dividendi (praticamente gli ultimi tra quelli a valere sull’esercizio 2022), Wall Street resterà chiusa per festività. Quindi avremo da un lato un paniere di riferimento condizionato dalle cedole in stacco mentre dall’altro ci sarà l’assenza del supporto americano che, come noto a chi è solito investire in borsa, condiziona tantissimo le sessioni pomeridiane delle borse.

Alla luce di questa situazione di partenza, quindi, quella di oggi sarà una giornata tutta da scrivere. Ma vediamo più nel dettaglio. Tanto per iniziare perchè la borsa usa oggi resta chiusa per festività? La spiegazione è semplice: negli Stati Uniti si celebra la festività di Juneteenth.

Wall Street chiusa per il giorno del Juneteenth

Juneteenth è una festività che commemora la liberazione degli schiavi africani negli Stati Uniti d’America. Si celebra il 19 giugno di ogni anno e ha origine dalla data del 19 giugno 1865, quando i soldati dell’Unione arrivarono a Galveston, in Texas, per annunciare la fine della schiavitù in conformità con l’Emancipation Proclamation, proclamata dal presidente Abraham Lincoln nel 1862.

Nonostante l’Emancipation Proclamation fosse stata firmata da Lincoln più di due anni prima, la notizia della liberazione degli schiavi non era stata adeguatamente diffusa nelle regioni confederate. Solo con l’arrivo delle truppe dell’Unione a Galveston il 19 giugno 1865, gli schiavi in Texas vennero informati che erano liberi.

Juneteenth, unendo le parole “June” (giugno) e “nineteenth” (diciannove), è diventato il termine utilizzato per commemorare questo importante evento nella storia degli Stati Uniti. La festa è diventata una celebrazione dell’emancipazione degli schiavi africani e una riflessione sulla lotta per l’uguaglianza e la giustizia per tutti. Juneteenth è considerato il più antico evento di celebrazione della fine della schiavitù negli Stati Uniti ed è ampiamente riconosciuto come una festività nazionale. Nel 2021, è stato dichiarato un giorno festivo federale negli Stati Uniti, rendendolo un’occasione ancora più significativa.

In quanto festività federale, gli uffici sono chiusi ed ovviamente è chiusa anche Wall Street.

La chiusura ha due implicazioni: non è possibile fare trading sugli indici di borsa Usa (attraverso i CFD) ma non è neppure possibile comprare azioni americane. Si tornerà alla sessione regolare domani 20 giugno 2023.

Ricordiamo che la scorsa settimana, è stata un’atra Ottava positiva per i listini di tutto il mondo. In testa il giapponese Nikkei che ha messo a segno un balzo del 4,4 per cento portandosi sui massimi dal 1989. A seguire, poi, il Nasdaq e l’S&P 500 (due indici americani) che hanno chiuso avanti del 3,8 per cento nel primo caso e con la migliore settimana dallo scorso mese di marzo (la quinta consecutiva).

Secondo Fabrizio Barini, analisti di Integrae SIM., se si fa un bilancio post annunci di FED e BCE si può affermare che il mercato crede che le banche centrali non continueranno a spingersi in avanti ancora a lungo nella politica restrittiva.

Dove fare trading online nel giorno del Juneteenth?

Essendo la borsa Usa oggi chiusa (con tutto quello che questo comporta) quali sono i mercati su cui si può fare trading online in alternativa?

Gli spunti non mancano. Tanto per iniziare ci sono tutte le borse europee con in testa la borsa di Londra che proprio questa settimana sarà condizionata dalla riunione della Bank of England che, stando alle previsioni, potrebbe decidere di aumentare i tassi d’interesse portandoli al 4,75%. E poi c’è il mercato del Forex che è il più liquido e ampio a livello globale. In questo caso da tenere d’occhio è soprattutto il cambio Euro Dollaro. Per finire uno sguardo non dovrebbe essere disdegnato neppure sulle criptovalute dove la recente notizia sulla richiesta presentata da Blackrock alla SEC per il primo ETF sul Bitcoin spot potrebbe offrire spunti interessanti.

E allora la domanda diventa: ci sono dei modi per speculare su asset così diversi tra loro usando un solo account? La risposta è affermativa. Grazie a broker come eToro si può investire su tanti mercati diversi da una sola piattaforma. eToro consente di operare attraverso i CFD che, come noto, permettono di speculare sia al rialzo che al ribasso sfruttando così tutte le oscillazioni di prezzo.

