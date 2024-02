NFT Pudgy Penguins superano i 50.000$ e sfidano gli NFT Bored Apes

Il mercato degli NFT sta vivendo un momento complessivamente positivo, che segue una fase di calo durata diversi mesi. Alcuni Non Fungible Token in particolare stanno riscuotendo un certo successo ora, arrivando a minacciare quella che fino a poco fa era una leadership pressoché incontrastata, quella di Yuga Labs con gli NFT Bored Apes.

Si è registrato infatti un significativo aumento di valore per una collezione NFT in particolare, quella dei Pudgy Penguins. Non solo, ad avvicinare le due collezioni contribuisce un netto calo di valore degli NFT Bored Apes, che risultano sempre più lontani dal loro massimo storico.

Il successo degli NFT Pudgy Penguins oscurerà le Bored Apes?

Quando parliamo di NFT Pudgy Penguins parliamo di un progetto Ethereum NFT in costante ascesa da diversi mesi, con il risultato che ora questa collezione vanta un prezzo minimo vicino alla collezione una volta dominante Bored Ape Yacht Club, aprendo la strada a una potenziale inversione di ruoli che sconvolgerebbe le gerarchie che col tempo si erano consolidate nel mercato degli NFT.

Un ulteriore avvicinamento tra il valore degli NFT dell’una e dell’altra collezione lo abbiamo avuto nel corso dell’ultimo fine settimana. Nella giornata di domenica infatti, il prezzo più basso per un NFT di Pudgy Penguins è salito a 21,5 ETH, cioè poco più di $54.850, secondo i dati di NFT Price Floor. Allo stesso momento, gli NFT di Bored Ape venivano venduti al prezzo minimo di 22,8 ETH, quindi a poco più di $58.000 circa.

Quali sono le cause di questo avvicinamento tra le due collezioni NFT?

Per capire meglio quello che sta accadendo nel mercato degli NFT, e come si sia arrivati a questo avvicinamento di valore tra gli NFT Pudgy Penguins e quelli di Bored Ape Yacht Club, dobbiamo fare qualche passo indietro.

Vale la pena sottolineare che il fatto che entrambe le collezioni siano attualmente così vicine per prezzo è un evento notevole, e appena qualche mese fa sarebbe stato impensabile. Ma vediamo cosa sta accadendo esattamente e perché.

I Pudgy Penguins sono una collezione di immagini di profilo (PFP) basata su Ethereum, e hanno guadagnato un po’ di slancio dopo il loro arrivo nel 2021, ma non hanno fatto neppure in tempo a raggiungere vette importanti che si sono ritrovati immersi nel “crypto winter” che ha sconvolto l’industria NFT nel corso della primavera successiva.

Allora qualcosa ha iniziato a cambiare in casa Pudgy Penguins, con un nuovo proprietario che si è dato da fare per migliorare il valore della IP del marchio, prima sui social media, poi attraverso lanci di merchandise fisico realizzati in collaborazione con partner importanti come Walmart.

E si tratta di una strategia che sembra aver funzionato alla grande. I risultati non hanno tardato ad arrivare, e dopo che gli NFT Pudgy Penguins sono scesi sotto 1 ETH nel prezzo minimo a metà del 2022, è iniziata la rimonta. Il valore è salito fino a un prezzo medio di 5 ETH lo scorso anno, anche grazie a importanti collaborazioni di marchio e da un aumento del buzz nell’industria.

Siamo arrivati così allo scorso autunno, con il valore della collezione che era di molto cresciuto rispetto ai minimi toccati con l’inverno delle criptovalute, salvo poi quadruplicare durante un periodo altrimenti magro per il mercato NFT nel suo insieme.

Per Bored Ape qualcosa non ha funzionato

Per Bored Ape, nello stesso periodo, è successo tutt’altro, e la strada che ha imboccato questa collezione di grande successo ha portato i suoi NFT verso valori sempre più vicini a quelli dei rivali Pudgy Penguins.

Per un certo periodo, parliamo del boom del 2021, gli NFT di BAYC venivano regolarmente venduti a varie celebrità anche a prezzi superiori a $1 milione l’uno.

Poi è iniziato anche per gli NFT Bored Ape il “crypto winter” a maggio del 2022, e la collezione ha perso notevolmente valore, seguendo le tendenze macro dell’industria. Dopo aver raggiunto un picco di 152 ETH come prezzo minimo a terra ad aprile 2022 (pari a circa $429.000 in quel periodo), BAYC ha perso oltre l’82% del suo valore in ETH, secondo NFT Price Floor. Dal 2022, la collezione non è riuscita a invertire significativamente il suo costante deprezzamento per nessun periodo di tempo.

Questo avvicinamento di valore tra le due collezioni è reso ancor più evidente dall’esito delle rispettive raccolte fondi per il lancio di nuovi NFT

L’anno scorso, dopo un riavvio della IP, i Pudgy Penguins sono riusciti a raccogliere $9 milioni in finanziamenti per lanciare il loro nuovo capitolo. Invece Yuga Labs, il creatore di Bored Ape, ha raccolto una cifra straordinaria di $450 milioni nel 2022, neppure paragonabile a quella della collezione NFT ora rivale, e aveva portato così il valore dell’azienda a $4 miliardi.

