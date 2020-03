Coronavirus: gli impatti sull’area euro secondo S&P Global Ratings

S&P aggiorna i propri dati sulle conseguenze economiche della pandemia del coronavirus.

S&P Global Ratings ha diramato una nota sull’impatto del coronavirus sull’area euro, illustrando in che modo l’economia europea sta subendo l’effetto di numerosi shock determinati dalla crisi del COVID-19 in modo diretto e indiretto.

In particolar modo, secondo la nota di S&P, il ritardo e le misure di contenimento del coronavirus potrebbero spingere l'economia dell'eurozona in una recessione tecnica nella prima metà di quest'anno. Tuttavia – ed è questo il focus più interessante della nota – sarà un apprezzamento disordinato dell'euro, se dovesse persistere, ad essere la più grande minaccia alla crescita nel 2021.

Per la società di analisi, la riduzione della differenza tra l'euro e i tassi di interesse statunitensi sta esercitando una pressione al rialzo sull'euro, e l’effetto delle precedenti operazioni di carry trade destinate agli Stati Uniti gioca un ruolo importante in questo contesto. Nei prossimi mesi tutto ciò potrebbe portare a flussi di capitali piuttosto volatili mediante l'Atlantico, e a un considerevole flusso di denaro verso l'Europa.

"I mercati azionari ribassisti e le forti fluttuazioni dei prezzi del petrolio si aggiungono a questo quadro, che appare sempre più come la tempesta perfetta per l'economia europea", ha precisato detto Sylvain Broyer, Chief Economist di S&P Global Ratings EMEA, nel report "Disorderly Appreciation Of The Euro Might Inflict Longer-Lasting Economic Harm Than COVID-19".

"Le incertezze sulla tempistica del picco del virus, i possibili effetti secondari sulla solvibilità, l'efficacia delle risposte di politica fiscale e monetaria e la propagazione del coronavirus a un maggior numero di partner commerciali europei e soprattutto agli Stati Uniti rappresentano un rischio considerevole per le prospettive economiche dell'Europa" – prosegue la nota. Se COVID-19 dovesse diffondersi tra la popolazione europea seguendo la stessa curva della Cina o della Corea del Sud, allora le attività economiche potrebbero riprendersi entro la fine del secondo trimestre, e una ripresa del PIL a forma di U sarebbe lo scenario più probabile.