Dove e come investire 50.000 euro nel 2023

Per i neofiti del trading (ma non solamente loro!) investire può essere scoraggiante, soprattutto quando si ha a disposizione un’ampia gamma di alternative su cui puntare.

E così, se hai 50.000 euro da investire oggi, probabilmente ti starai chiedendo dove e come investirli per ottenere il massimo rendimento nel 2023.

Dopo tutto, investire è uno dei modi migliori per far crescere il proprio patrimonio nel tempo, e fortunatamente, non mancano certamente le strategie e le opzioni di investimento che ti aiuteranno a sfruttare al meglio i tuoi 50.000 euro e a raggiungere i tuoi obiettivi nel 2023.

In questa guida discuteremo di alcuni dei modi migliori per investire il tuo denaro oggi in modo che possa crescere in modo significativo entro la fine del corrente anno. Scopriamoli insieme!

Cosa significa investire nel 2023

Prima di comprendere quali siano i migliori investimenti per chi vuole investire 50.000 euro nel 2023, ricordiamo che un investimento è un bene o un’attività che viene acquistata con l’intenzione di generare reddito o un apprezzamento di valore nel tempo.

Esempi di investimenti sono le azioni, le obbligazioni o altri titoli finanziari, così come immobili, aziende o altre iniziative.

Esistono diversi tipi di investimenti e ognuno di essi presenta rischi e vantaggi propri. Prima di investire denaro, è dunque sempre bene documentarsi!

I diversi tipi di investimenti da fare nel 2023

Nelle scorse righe abbiamo condiviso che esistono diversi tipi di investimento, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi. Alcuni tipi di investimento comuni sono le azioni, le obbligazioni, i fondi comuni di investimento, gli immobili e le materie prime.

Abbiamo anche anticipato che ogni tipo di investimento ha caratteristiche diverse che lo rendono adatto a obiettivi e strategie differenti.

Per esempio, le azioni tendono a essere più volatili delle obbligazioni, ma hanno anche un potenziale di rendimento più elevato. I fondi comuni di investimento offrono diversificazione e gestione professionale, ma comportano anche commissioni e spese. Gli immobili possono essere un buon investimento per chi è disposto a impegnarsi, ma sono anche soggetti alle fluttuazioni del mercato. Le materie prime possono essere una buona copertura contro l’inflazione, ma possono anche essere molto volatili.

Il modo migliore per determinare quale tipo di investimento è adatto a te è principalmente quello di formulare una strategia coerente con i propri obiettivi e, analizzando i rischi e i vantaggi di ogni tipo di investimento, comprendere se sia o meno in linea con i target che ci si è prefissati.

Come investire 50.000 euro nel 2023?

Ora, supponendo di avere 50.000 euro da investire oggi e di chiedersi come investirli al meglio per il futuro, ci sono alcune opzioni da considerare. Una possibilità è quella di investire in azioni o fondi comuni di investimento. Un’altra opzione è quella di investire in immobili.

Nelle prossime righe, verificheremo quali siano le principali soluzioni a tua disposizione e quali le caratteristiche operative nel 2023.

Investire nell’ETF nel 2023

Il 2023 si preannuncia un altro grande anno per gli investimenti in ETF. Ma su quali puntare?

In primo luogo, se non conosci gli ETF, inizia facendo qualche ricerca su questo argomento e investi una piccola percentuale del tuo portafoglio per capire come funziona, o investi in modalità demo senza rischi. Con il tempo, potrai aumentare la tua esposizione man mano che ti sentirai maggiormente a tuo agio con questo tipo di investimenti.

Esistono peraltro diversi broker online che offrono ETF e, dunque, è anche bene informarsi e confrontare le commissioni prima di prendere una decisione finale. Tieni altresì conto che alcuni broker offrono ETF senza commissioni, il che può essere un buon modo per risparmiare sui costi.

Infine, non dimenticare di diversificare le tue quote di ETF tra diverse asset class, settori e aree geografiche, riducendo così il rischio e garantendo il massimo rendimento del tuo investimento.

Investire nel trading azionario nel 2023

Il 2023 potrebbe essere un anno eccellente per investire nel trading azionario ma è sempre importante ricordare che il trading azionario è un’attività rischiosa e non vi è alcuna garanzia di profitto.

Ad ogni modo, per il 2023 è sicuramente consigliabile concentrarsi sulle società che si prevede cresceranno più rapidamente nei prossimi anni e che avranno maggiori probabilità di veder crescere le loro quotazioni azionarie. In secondo luogo, non puntate tutto il vostro capitale su una o poche società: anche nel trading azionario vale la pena rammentare l’importanza di diversificare il proprio portafoglio investendo in una serie di titoli diversi: ti aiuterà a proteggerti nel caso in cui un titolo in particolare non dovesse avere la performance sperata.

In terzo luogo, ricorda sempre di usare gli ordini di stop-loss, un tipo di ordine che ti consente di vendere automaticamente un titolo se scende al di sotto di un determinato prezzo, contribuendo così a limitare le perdite se il mercato azionario inizia a remarti contro.

Altro consiglio… cerca di essere paziente. Non aspettarti di diventare ricco in fretta investendo in azioni: ci vuole tempo perché i prezzi delle azioni salgano e potrebbe essere necessario mantenere i propri investimenti per diversi anni prima di ottenere guadagni significativi. Se sei disposto ad assumerti qualche rischio, investire in azioni nel 2023 potrebbe essere un ottimo modo per accumulare ricchezza nel tempo!

Investire in immobili nel 2023

Il settore immobiliare è sempre un investimento solido, al netto di periodi di affaticamento delle quotazioni immobiliari. Dunque, anche nel 2023 potrebbe rappresentare una destinazione preferenziale per una arte del tuo capitale.

Ecco alcuni consigli su dove e come investire:

Cercare aree in crescita: cerca le aree che stanno crescendo in termini di densità urbana e di opportunità di lavoro. Queste aree è probabile che possano vedere un aumento della domanda di alloggi e quindi un aumento dei prezzi Fare ricerche approfondite: assicurati di fare ricerche su ogni potenziale proprietà prima di investire. Osserva le tendenze della zona, i prezzi di vendita recenti e i piani di sviluppo futuri Fatti aiutare da un professionista: se non sei esperto nel mondo degli investimenti immobiliari, è sempre una buona idea farsi aiutare da qualcuno che lo sia. Un professionista può aiutarti a trovare le offerte migliori!

Investire nel crowdfunding immobiliare nel 2023

Il crowdfunding è diventato un modo popolare di investire nel settore immobiliare e si prevede che crescerà ancora di più nei prossimi anni. Esistono molte piattaforme che permettono di investire in crowdfunding immobiliare, e ognuna ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Per scegliere la piattaforma giusta per te, è importante capire come funzionano e che tipo di investimenti offrono. Le piattaforme di crowdfunding immobiliare possono essere classificate in tre categorie:

piattaforme basate sull’equity , che consentono di investire in progetti attraverso le partecipazioni di capitale e, dunque, entrare in possesso di una parte dell’immobile o del progetto immobiliare. Queste piattaforme tendono ad avere rischi maggiori ma anche rendimenti potenziali più elevati

, che consentono di investire in progetti attraverso le partecipazioni di capitale e, dunque, entrare in possesso di una parte dell’immobile o del progetto immobiliare. Queste piattaforme tendono ad avere rischi maggiori ma anche rendimenti potenziali più elevati piattaforme basate sul debito , che forniscono prestiti agli sviluppatori o agli investitori che vogliono finanziare un progetto. Questi prestiti sono in genere garantiti dalla proprietà stessa, il che significa che se il mutuatario non è in regola con il prestito, il mutuante può pignorare la proprietà immobiliare. Sebbene le piattaforme basate sul debito tendano ad avere rischi minori rispetto a quelle basate sul capitale, hanno anche rendimenti potenziali inferiori

, che forniscono prestiti agli sviluppatori o agli investitori che vogliono finanziare un progetto. Questi prestiti sono in genere garantiti dalla proprietà stessa, il che significa che se il mutuatario non è in regola con il prestito, il mutuante può pignorare la proprietà immobiliare. Sebbene le piattaforme basate sul debito tendano ad avere rischi minori rispetto a quelle basate sul capitale, hanno anche rendimenti potenziali inferiori piattaforme ibride, che offrono un mix di finanziamenti azionari e di debito, che possono fornire agli investitori un potenziale di reddito e di apprezzamento del capitale. Queste piattaforme possono essere una buona opzione per gli investitori che cercano una diversificazione del loro portafoglio.

Investire in beni rifugio nel 2023

Quando si tratta di investire, esistono molte strategie diverse che possono essere impiegate per ottenere un profitto. Tuttavia, una strategia particolare che sta guadagnando popolarità negli ultimi anni è l’investimento in beni rifugio come l’oro.

Un bene rifugio, o safe haven, è un investimento che in genere non è volatile come gli altri, il che significa che è meno probabile che subisca improvvise e drastiche variazioni di valore. Tra i vari esempi, oro e argento sono sicuramente i più comuni.

Investire in un bene rifugio è un ottimo modo per proteggere il proprio capitale e assicurarsi di poter ottenere un profitto anche se le condizioni di mercato non sono ideali. Inoltre, i beni rifugio sono spesso ottimi investimenti da mantenere a lungo termine.

Se dunque stai pensando di investire in un bene rifugio, il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per farlo. Molti esperti ritengono infatti che l’economia globale subirà ancora qualche turbolenza nell’anno in corso, e i beni rifugio potrebbero essere delle ottime scialuppe di salvataggio che, peraltro, potrebbero ripagarsi ripagare ampiamente in futuro.

Investire in criptovalute nel 2023

Sebbene l’investimento in criptovalute comporti certamente degli ampi rischi e abbia deluso le aspettative di alcuni negli ultimi anni, vi sono ancora enormi vantaggi potenziali.

Dunque, se stai pensando di investire nelle criptovalute nel 2023, ecco alcune cose da tenere a mente:

Informati bene! Prima di investire in qualsiasi cosa, è importante fare ricerche e assicurarsi di capire in cosa si sta entrando. Con qualcosa di relativamente nuovo e certamente complesso come le criptovalute, questo è particolarmente importante. Assicurati pertanto di documentarti bene sul settore e su come funziona Inizia a piccoli passi. Investire una grande quantità di denaro in qualcosa di così volatile come le criptovalute può essere estremamente rischioso. Se dunque non sei ancora sicuro sul da farsi, inizia con poco o sfrutta il conto demo. Man mano che ti sentirai più sicuro, potrai aumentare le dimensioni del tuo investimento Scegli bene il broker o l’exchange su cui investire. Per investire in criptovalute devi ricorrere a un broker o a un exchange specializzato nel trading di criptovalute. Questi servizi possono aiutarti a comprare e vendere monete, insieme a tante altre funzionalità che troverai certamente di grande utilità.

Come investire nel 2023: quale strumento usare

Ora che abbiamo condiviso una buona panoramica su quali siano gli investimenti al top per il 2023, cerchiamo anche di comprendere come sia possibile investire su queste asset class.

Naturalmente, il modo più semplice e conveniente per farlo non può che essere quello di usufruire di un broker regolamentato e professionale che, attraverso i suoi strumenti finanziari, possa permettere un rapido accesso a tutti i mercati finanziari.

Il nostro riferimento principale in tal senso è eToro (qui la nostra recensione), un ottimo broker che abbiamo avuto modo di sperimentare negli anni con grande soddisfazione e che riteniamo un vero e proprio numero 1 per il trading in CDF su migliaia di diversi asset.

Come sempre abbiamo il piacere di ricordare, consigliamo a tutti i nostri lettori di investire prima in modalità demo per rendersi conto di quali siano le caratteristiche della piattaforma finanziaria del broker e quali gli effetti del proprio trade.

Una volta che si è presa la giusta dimestichezza con questo meccanismo, sarà possibile investire utilizzando denaro reale.

Naturalmente, eToro propone a tutti i suoi clienti anche una comoda e completa modalità di investimento demo: l’apertura dell’account è facile e gratuita, e ti permetterà subito di operare sui mercati come un vero professionista.

