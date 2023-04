Fineco: conto corrente a zero canone per under 30

Fineco Bank è una banca che tenta di offrire ai giovani la possibilità di avere un futuro finanziario più sereno, in un contesto socio-economico che appare sempre più caratterizzato da grande incertezza e timori per l’avvenire.

Con Fineco i giovani fino a 30 anni possono aprire un conto corrente a condizioni estremamente vantaggiose. Infatti, il canone del conto corrente è azzerato, insieme alle commissioni di cambio valuta per le operazioni di conversione.

Inoltre, Fineco Bank offre la possibilità di investire in azioni ed ETF italiani a soli 2,95€ per ordine, con la possibilità di scegliere tra migliaia di opzioni diverse. Se invece si vuole investire sui mercati USA, le commissioni ammontano a soli 3,95$ per ordine, risparmiando fino al 70% sulle commissioni.

Fineco Bank offre anche delle soluzioni a coloro che desiderano investire in modo regolare e pianificato, infatti dà la possibilità di costruire un PAC in ETF a zero costi mensili.

Questo consente di investire piccole somme di denaro ogni mese senza pagare commissioni, risparmiando oltre 167€ all’anno su un PAC con 10 ETF.

In alternativa, si può costruire il proprio Portafoglio Fondi, scegliendo tra i migliori asset manager internazionali per costruire il proprio Piano di Accumulo del Capitale in SICAV.

Ricordiamo che a partire dal 1° febbraio 2022, i diritti fissi per le prime sottoscrizioni, le rate successive e i versamenti aggiuntivi dei PAC in Sicav sono stati azzerati.

E per finire, Fineco Bank offre la Fineco Card Debit gratuita, che consente di effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo con la carta contactless inclusa nel conto, personalizzando limiti e massimali secondo le proprie esigenze.

Proviamo quindi a ricapitolare le caratteristiche del conto corrente Fineco per under 30 a zero spese:

Canone del conto corrente azzerato fino a 30 anni

Commissioni per azioni ed ETF in Italia a 2,95€

Commissioni su investimenti in aziende quotate USA a 3,95€

Conversione di 20 valute fiat a zero commissioni

PAC in ETF a zero costi mensili

Fineco Card Debit gratis

Possiamo dire quindi che Fineco Bank offre ai giovani la possibilità di investire in modo conveniente e pianificato. Non applica commissioni e il canone annuale è azzerato, inoltre grazie alla vasta scelta di azioni ed ETF italiani e alla possibilità di investire sui mercati americani con commissioni ridotte, Fineco Bank si presenta come una soluzione affidabile per tutti coloro che vogliono investire in modo semplice ed efficiente.

VISITA ORA IL SITO UFFICIALE DI FINECO BANK – CLICCA QUI>>>

