I 6 migliori ETF azionari globali: come funzionano e quali sono

Sei alla ricerca dei migliori ETF azionari globali su cui investire? Oppure vuoi semplicemente sapere come funzionano questi fondi a gestione passiva? In entrambi i casi, il nostro articolo può esserti molto di aiuto. Nei prossimi paragrafi, infatti, spiegheremo tanto per iniziare cosa sono gli ETF azionari globali e poi presenteremo quelli che, secondo una recente ricerca che è stata condotta da Morningstar, possono essere ritenuti i migliori per rendimento in questa attuale fase dei mercati.

Cosa sono gli ETF azionari globali

Si tratta di una particolare tipologia di Exchange-Traded Funds che replica l’andamento di un indice azionario globale. Gli ETF azionari globali, pur nella loro estrema eterogeneità, sono progettati per fornire agli investitori esposizione a una vasta gamma di azioni di società di diversi Paesi e settori in tutto il mondo, permettendo loro di partecipare al rendimento generale dei mercati azionari globali.

Solitamente gli ETF azionari globali seguono un indice di riferimento globale, come ad esempio l’indice MSCI World o l’indice FTSE All-World, puntando a replicare le prestazioni. Questi indici rappresentano un ampio spettro di azioni di società quotate in vari mercati, inclusi quelli degli Stati Uniti, Europa, Asia, Pacifico e altre regioni.

Come tutti gli ETF, anche quelli che investono sull’azionario globale sono quotati sulle borse di tutto il mondo.

Decidendo di investire in ETF azionari globali, è possibile avere una ottenere diversificazione geografica ed evitare di dover fare i conti con la sovra-esposiozione eccessiva su un singolo mercato o a una singola valuta. Trattandosi di strumenti a gestione passiva del portafoglio, come tutti gli ETF, anche quelli sull’azionariato globale possono essere più convenienti in termini di costi anche perchè spesso hanno commissioni di gestione relativamente basse rispetto ai fondi comuni di investimento attivi (quelli predisposti della banche e che quindi fanno in primis il loro interesse).

Grazie agli ETF azionari globali è possibile quindi partecipare ai rendimenti delle economie globali e alle prestazioni delle principali società internazionali. Ovviamente ci sono sempre i rischi da consdierare anche perchè le prestazioni degli ETF sono sempre influenzate dal rendimento delle azioni contenute nell’indice di riferimento che viene replicato.

Come funzionano gli ETF azionari globali

Il meccanismo di funzionamento degli ETF azionari globali può essere di due tipi: a replica fissa o a replica sintetica.

Nel caso della replica sintetica, l’ETF usa uno swap su indici per ottenere l’esposizione all’indice di riferimento globale. L’ETF entra in un accordo con un istituto finanziario chiamato “counterparty” per scambiare il rendimento dell’indice azionario globale con il rendimento di una combinazione di strumenti finanziari, come titoli a reddito fisso o derivati. Grazie a questo meccanismo, l’ETF può seguire il rendimento dell’indice senza dover possedere fisicamente tutte le azioni che lo compongono.

Viceversa con la replica fissa, l’ETF compra fisicamente le azioni delle società che compongono l’indice di riferimento globale. Diventa quindi detentore di un paniere di azioni che cercano di replicare l’indice nel rapporto e nella ponderazione corretti.

ETF azionari globali 2023: come si stanno muovendo?

Dopo aver esaminato gli ETF azionari globali dal punto di vista teorico, adesso vediamo praticamente come si sta muovendo questo settore da inizio anno ad oggi. Stando a quanto evidenziato da Morningstar, gli ETF azionari globali sono stati la categoria più popolare in Europa nella prima parte del 2023. Gli esperti hanno registrato flussi netti per 9,6 miliardi tra gennaio e aprile su questa tipologia di ETF.

E’ altamente probabile che a determinare il successo degli ETF azionari globali siano stati sia i bassi costi che il rialzo che i mercati azionari globali hanno messo a segno tra gennaio e aprile 2023.

Tra gli strumenti che hanno avuto la maggiore raccolta ci sono stati: iShares Core Msci World e Vanguard FTSE All-World.

Il primo ETF investe l’85 per cento della capitalizzazione dei mercati globali sviluppati e ha registrato rendimenti più alti rispetto alla media di categoria su diversi orizzonti temporali (3, 5 e dieci anni) e più alti anche del suo benchmark. Il secondo ETF, quello di Vanguard, espone al 90-95 per cento della capitalizzazione delle Borse mondiali, anche se gli indici replicati sono diversi da quelli del primo strumento.

E adesso vediamo quali sono i 6 migliori ETF azionari globali.

Migliori ETF azionari globali: la lista

Nei prossimi paragrafetti esamineremo uno per uno i 6 migliori ETF azionari globali che oggi sono presenti sul mercato.

ETF JPM Carbon Transition Global Equity

Protagonista soprattutto della prima parte del 2023, JPM Carbon Transition Global Equity replica un indice conforme alla direttiva europea sui benchmark di transizione climatica (Climate transition benchmark, CTB). L’ETF ha il suo perno nella riduzione dell’intensità delle emissioni di gas serra (GHG) di almeno il 30 per cento ed inoltre è stato concepito con l’obiettivo di sostenere la decarbonizzazione del portafoglio del 7 per cento su base annua. Non fanno parte del paniere tutte quelle società che operano in settori non etici come ad esempio la produzione di armi controverse, di tabacco e di carbone termico nonchè tutte le società che non rispettano i principi internazionali a partire dal Global Compact delle Nazioni Unite.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened

Anche in questo caso si tratta di un ETF che è molto attento alla questione sostenibilità. Investe in titoli a medio alta market cap che sono quotati sui mercati globali. Tali titoli per essere inclusi nel paniere devono però rispettare determinati requisiti ambientali, sociali e di governance. Inoltre devono avere anche una esposizione bassa al carbonio.

JPM Global Equity Multi-Factor

L’ETF replica un indice di titoli a media e alta capitalizzazione che sono quotati su mercati sviluppati e che presentano alcune caratteristiche fattoriali ben precise tra cui:

il livello value: i prezzi sono inferiori rispetto ai fondamentali,

il momentum: tendenza a generare performance più interessanti da parte di titoli azionari che in passato hanno avuto rendimento più alti i rapporto alla loro volatilità)

la qualità: le società devono presentare una forte stabilità finanziaria

SPDR® MSCI ACWI IMI

L’ETF replica un indice che è formato da circa 9 mila titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di ben 45 paesi diversi di tutto il mondo. Il peso dell’azionariato Usa è però preponderante visto che il 59 per cento del totale investe su titoli americani. Un punto di forza di questo ETF è il fatto che consente un’esposizione non solo sui mercati sviluppati ma anche su quelli in via di sviluppo.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity

Si tratta di un fondo quotato di tipo attivo che investe il 70 per cento delle sue attività in titoli che presentano caratteristiche ESG peculiari come ad esempio l’intensità di carbonio, il risparmio energetico, la gestione delle acque e dei rifiuti, le emissioni di CO2 ma anche salute, sicurezza, diritti umani e poi la biodiversità e la sicurezza di prodotti e catene di approvvigionamento.

Vanguard FTSE Developed World

Rappresenta circa il 98 per cento della market cap dei mercati sviluppati. Si tratta di un ETF che pende sulle quotate large cap a discapito delle società a media capitalizzazione. Va inserito nell’elenco dei migliori ETF azionari globali perchè con un costo di appena lo 0,12 per cento può essere ritenuto tra gli strumenti più economici di questa categoria.

