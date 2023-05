Rendimenti obbligazioni in calo e mercato in crescita: come sta succedendo?

C’è un fenomeno molto singolare che caratterizza negli ultimi tempi il mercato obbligazionario: nonostante la flessione dei rendimenti dei bond, le obbligazioni sono in crescita. Cosa spiega questa particolarità? E quali sono le prospettive che il settore può avere alla luce di questa rapporto? Ad interrogarsi sulla questione è stato Mark Hulbert.

Prima di scendere nei dettagli della sua analisi, facciamo una breve premessa che può essere molto utile a chi è del tutto digiuno dell’argomento. Partiamo ossia dai fondamentali e quindi da cosa sono le obbligazioni.

Obbligazioni spiegate brevemente: ecco cosa sono

Le obbligazioni sono strumenti finanziari emessi da entità, come governi, società o istituzioni, per ottenere finanziamenti dal pubblico o dagli investitori. Rappresentano un debito contratto dall’emittente nei confronti dell’acquirente dell’obbligazione.

Quando si acquista un’obbligazione, l’investitore presta denaro all’emittente in cambio di un titolo di debito. L’emittente si impegna quindi a restituire il capitale prestato all’investitore alla scadenza dell’obbligazione, insieme al pagamento degli interessi pattuiti.

Gli interessi rappresentano la remunerazione per il prestito e sono solitamente stabiliti come un tasso fisso o variabile. L’obbligazione può avere una scadenza definita, dopo la quale l’emittente restituisce l’importo iniziale, o può essere senza scadenza, con possibilità di rimborso in qualsiasi momento.

Le obbligazioni sono considerate strumenti finanziari relativamente sicuri, poiché gli emittenti di solito sono entità con un certo grado di affidabilità e capacità di ripagare il debito. Tuttavia, come con qualsiasi investimento, ci sono rischi associati, come il rischio di insolvenza dell’emittente o il rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse.

Dopo il collocamento, le obbligazioni possono essere negoziate sui mercati finanziari, consentendo agli investitori di comprarle o venderle prima della scadenza. Inoltre, le obbligazioni possono avere diverse caratteristiche, come il rimborso anticipato, la convertibilità in azioni o altre opzioni speciali, che offrono maggiore flessibilità agli investitori.

Cosa spiega il calo dei rendimenti delle obbligazioni?

Il rendimento di un bond altro non è che il guadagno totale che un investitore può ottenere detenendo l’obbligazione per un determinato periodo di tempo. Il rendimento non è statico ma è condizionato da diversi fattori, tra cui il prezzo di acquisto dell’obbligazione, il tasso di interesse stabilito sull’obbligazione, la durata residua fino alla scadenza e i flussi di cassa futuri attesi.

Secondo Hulbert se oggi i rendimenti dei bond sono in calo è perchè…ci sono troppe obbligazioni in giro. E’ una questione matematica che nulla o poco centra con la finanza.

Ne consegue che procedendo con questo trend, e quindi con un aumento della massa di obbligazioni, i rendimenti non potranno che calare. Tuttavia nel caso in cui in cui la sovrabbondanza dovesse essere così forte da andare oltre la domanda, allora agli emittenti per recuperare il capitale non resterebbe altro da fare che aumentare i tassi.

L’analista conclude con questo ragionamento: se i rendimenti dei bond sono bassi, allora quei bond sono richiesti e sono in salute. Alti rendimenti stanno a significare che ci sono dei problemi.

Perchè le obbligazioni aumenteranno ancora?

Alla luce del meccanismo descritto, Hulbert ritiene che i bond siano destinato ad aumentare (e quindi i rendimenti a flettere).

Il punto centrale alla base di tutto è la forte distanza che c’è tra tassi di interesse nominali e tassi di interesse reali. Questa differenza è la ragione per cui il prezzo delle obbligazioni è destinato a salire mentre i rendimenti calano.

Non è da escludere che nei prossimi mesi ci possa essere un calo dei tassi FED ciò avverrebbe perchè l’attuale costo del denaro è troppo alto per rispecchiare la dinamica dell’inflazione. In una prospettiva simile anche i bond dovrebbero apprezzarsi in modo significativo.

Una traiettoria chiara anche se va tenuto in considerazione che attualmente siamo in un contesto di politica monetaria in cui i tassi di interesse sono superiori alla media degli ultimi 20 anni ma, altro lato della medaglia, inferiori alla media degli ultimi 50 anni.

Comprare obbligazioni può essere una buona idea per diversificare il proprio portafoglio di investimento. Non sono molti i broker che consentono di farlo e tra questi c’è l’italiana FinecoBank che, oltre ad un conto online molto competitivo offre tantissimi servizi di investimento tra cui la possibilità di comprare ETF ma anche azioni e obbligazioni.

Per quello che riguarda le condizioni applicate con Fineco si può fare trading, su Azioni, obbligazioni, Etf e Certificati, in Italia e in Europa con una commissione fissa a partire da 19€ riducibili fino a 2,95€ per ordine.

–APRI UN CONTO FINECO: 50 ORDINI GRATUITI E 12 mesi a zero canone>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!