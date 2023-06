Trading online sulle azioni del risparmio gestito sfruttando i dati sulla raccolta

Sono i dati sulla raccolta netta a condizionare l’andamento in borsa delle quotate del risparmio gestito. In un contesto generale che vede il Ftse Mib muoversi al ribasso (ma con un rosso meno incisivo rispetto a quello di questa mattina), FinecoBank segna un crollo del 2,9 per cento, Banca Generali è in progressione dello 0,3 per cento e per finire Anima Holding segna un rialzo dello 0,6 per cento.

Il bello e cattivo tempo sui titoli del settore è frutto della diversa interpretazione del mercato data ai rispettivi dati sulla raccolta netta.

Vediamo quindi nel dettaglio partendo dalla peggiore della classe: FinecoBank. La quotata ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta positiva per 867 milioni, in rialzo rispetto ai 831 milioni di aprire ma in calo rispetto ai 926 milioni registrati nelle stesso mese ma del 2022. Alla luce dei dati di maggio 2023, la raccolta totale netta da inizio anno è pari a 4,4 miliardi di euro contro i 4,8 miliardi di un anno prima. C’è quindi una evidente flessione che è anche frutto della situazione generale dei mercati. Tuttavia, l’amministratore delegato Alessandro Foti, ha affermato che il dato è robusto e che conferma il percorso di crescita di Fineco evidenziando la forza attrattiva dell’offerta della banca. Fineco, ha aggiunto il manager, si sta mostrando perfettamente in grado di rispondere alle necessità di investimento dei clienti.

Spostiamoci adesso ad Anima. La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo è stata positiva per 63 milioni, in aumento dagli 86 milioni di raccolta messi a segno nel mese di aprile. Alla luce dell’ultimo dato la raccolta netta di Anima da inizio 2022 evidenzia un saldo negativo per 41,8 milioni. Secondo gli esperti di Intermonte, la raccolta netta del gruppo Anima resta debole anche se è tornata da qualche mese positiva dopo un inizio anno difficile. Per l’analista non è da escludere che Anima possa trarre beneficio dal lancio di prodotti specifici capaci di intercettare l’interesse da parte delle reti distributrici e dei clienti.

Per finire, la raccolta netta totale di Banca Generali è stata positiva 742 milioni di euro, grazie al ruolo trascinatore del comparto amministrato, mentre il comparto gestito, stando ad una analisi condotta da Equita, sembra ancora essere in una fase di transizione. La stessa sim milanese ha comunque evidenziato l’importane ritorno del segno positivo per la liquidità dei clienti (+25 milioni nel mese), dopo i -123 milioni di aprile e i -435 milioni di marzo. Stando ad Intermonte, invece, è palese che in questo momento di mercato, la clientela stia prediligendo soluzioni di risparmio amministrato che traggono beneficio da tassi di interesse interessanti. Per l’analista, quindi, la raccolta netta complessiva resta su livelli interessanti e certamente superiori a quelli del 2022. Tra l’altro Banca Generali “sta reagendo a questo contesto anche attraverso l’aumento delle masse in consulenza evoluta che sono aumentate di 172 milioni nel mese e di 678 milioni da inizio anno raggiungendo un valore complessivo di 8,2 miliardi“. Resta da capire, hanno poi aggiunto gli esperti, cosa succederà quando ci sarà una inversione del trend con un ritorno di interesse per i prodotti gestiti.

Tra l’altro su Banca Generali, Jefferies ha ribadito il rating buy con target a 41,4. Upgrade secco, invece, da Banca Akros che ha alzato la raccomandazione ad Accumulate dal precedente Hold pur confermando il target a 36 euro.

