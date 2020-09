Diversificazione portafoglio trading: Approccio Open Architecture di Trade.com

Le soluzioni asset management di Trade.com e i migliori strumenti per la diversificazione del portafoglio

Nel trading online, la diversificazione è essenziale. Questo concetto sta alla base stessa degli investimenti. Puntare tutto il proprio capitale su un solo asset signfica esporsi a seri rischi a partire dalla possibilità di perdere tutto in poco tempo. La diversificazione, quindi, è essenziale ma diversificare non è affatto semplice. Per organizzare in modo diversificato il proprio portafoglio ci sono due strade a disposizione. La prima, più autonoma, implica un enorme sforzo in quanto si tratta di organizzare tutto da soli. La seconda, invece, prevede il ricorso ad un broker affidabile che fornisca questo genere di servizio e ti permetta di avere una asset allocation strategica.

Su Borsa Inside consigliamo di usare solo i migliori broker Forex e CFD per fare trading multi-asset e anche questa volta non vogliamo essere da meno. In questo post, infatti, faremo riferimento al broker Trade.com che da tempo si è fatto promotore di un approccio molto particolare alla diversificazione del proprio portafoglio, inaugurando la cosiddetta Open Architecture. Di cosa si tratta? Ovviamente stiamo parlando di Asser Management e quindi di soluzuzioni di investimento che richiedono una certa competenza e un certo profilo.

Se sei alle prime armi ti consiglio anzittutto di leggere la recensione Trade.com. Troverai tutte le caratteristiche del broker e anche le opinioni dei traders. In secondo luogo è consigliabile prendere anche dimestichezza con il funzionamento del broker e questo puoi farlo aprendo un conto demo gratuito. Stiamo parlando di un broker affidabile quindi assolutamente sicuro.

Asset management Trade.com: la rivoluzione

Trade.com rientra a pieno titolo tra i broker Forex e CFD tuttavia, a differenza di tutti gli altri operatori, ha mostrato di essere capace di uscire da quelli che sono i servizi e i prodotti tradizionalmente offerti dai broker CFD. Tra i servizi innovativi offerti da Trade.com c'è appunto l'asset management che consente ai clienti di diversificare il proprio portafoglio di investimento secondo un'ottica razionale e professionale.

Il servizio di asset management di Trade.com viene svolto attraverso pacchetti di investimenti che presentano profili di rischio diversi a cui sono ovviamente connesse differenti possibilità di rendimento.

Ecco la rivoluzione di Trade.com rispetto agli altri broker. L'affiancamento al CFD Trading tradizionale su tanti mercati, dell'asset management attraverso portafogli diversificati, fa di Trade.com un broker molto interessante e all'avanguardia.

Per iniziare ad investire usando Trade.com puoi partire dal conto demo gratuito che il broker offre.

Diversificazione portafoglio trading: gli strumenti di Trade.com

I portafogli trading offerti da Trade.com sono di livello Master. Cosa significa questo termine? Semplicemente che le soluzioni offerte non sono costruite a caso ma sono frutto di analisi e sistematiche revisioni.

I portafogli sono realizzati con occhio esperto per comprendere fondi azionari, strumenti di gestione a reddito fisso e investimenti alternativi. Questi ultimi sono soggetti alla revisione di società accreditate a livello internazionale come Deloitte e KPMG. In pratica con la diversificazione del portafoglio proposta da Trade.com siamo nell'ambito del risparmio gestito.

Deloitte, in particolare, fornsice analisi indipendenti per la verifica dei rendimenti mensili di determinate strategie. Tutta la procedura di controllo è fatta in linea con lo Standard di riferimento (ISAE) 3000.

Le possibilità a disposizione per investire in modo diversificato con l'asset management sono 5:

Growth : portafoglio che oggi registra ritorni totali superiori al 9 per cento. Questo portafolio è attivo dal 2019 ed è di tipo difensivo. Composizione: 90 per cento tasso fisso e 10 per cento investimenti alternativi.

: portafoglio che oggi registra ritorni totali superiori al 9 per cento. Questo portafolio è attivo dal 2019 ed è di tipo difensivo. Composizione: 90 per cento tasso fisso e 10 per cento investimenti alternativi. Value : portafoglio lanciato nel 2019, oggi vanta un total return superiore al 17 per cento. Composizione: 65 per cento fixed income e 35 per cento investimenti alternativi.

: portafoglio lanciato nel 2019, oggi vanta un total return superiore al 17 per cento. Composizione: 65 per cento fixed income e 35 per cento investimenti alternativi. Income : lanciato nel 2018 vanta oggi un total return del 26 per cento. Composizione: 50 per cento equities, 30 per cento tassi fissi e 20 per cento investimenti alternativi.

: lanciato nel 2018 vanta oggi un total return del 26 per cento. Composizione: 50 per cento equities, 30 per cento tassi fissi e 20 per cento investimenti alternativi. Quant : lanciato nel 2019, total return 246 per cento, ritorno dal 2019 5,6 per cento. Composizione: 100 per cento alternativi

: lanciato nel 2019, total return 246 per cento, ritorno dal 2019 5,6 per cento. Composizione: 100 per cento alternativi CR FX Gold: total return 26,4 per cento, lancio nel 2020 (ritorno del 32 per cento). Composizione: 100 per cento alternativi

Ricordiamo che le performance passate NON sono mai indicative delle performance future e non sono comunque l'unico fattore che deve essere tenuto in considerazione quando si prende una decisione di investimento.

Tutti i portafogli diversificati che costruiscono l'offerta Asset Managament di Trade.com sono fatti su misure del profilo dell'investitore. I portfolio manager professionali puntano ad inquadrare gli obiettivi dell'investitore traducendoli in scelte concrete che vanno verso il futuro.

Approccio Open Architecture cosa è

Cosa è l'approccio l'approccio Open Architecture di Trade.com? Grazie a questo approccio il broker ha la possibilità di offrire ai clienti prodotti di investimento sua proprietari che esterni, fornendo supporto a portfoli personalizzati di prodotti di investimento che sono plasmati per permette al cliente di raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

L'approcio Open Architecture è specifico per ogni cliente e punta a ottimizzare il rischio individuale rispetto al rendimento abbinando il profilo di investimento a portafogli di investitori strettamente allineati.

4 i punti cardine dell'approccio Open Archtecture:

Proliferazione investimenti

Allocazione e Ottimizzzione

Implementazione Strategica

Valutazione delle prestazioni

Prova l'asset management di Trade.com in affiancamento al CFD Trading. Ricordo sempre che per investire su azioni e tanti altri asset attraverso i Contratti per Differenza puoi sempre partire dal conto demo.

