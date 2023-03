Fortissio Opinioni: Truffa o No? Come funziona [Recensione]

L’affidabilità di un Broker si basa su molteplici fattori e per esaminarli scrupolosamente abbiamo deciso di valutare le caratteristiche principali di un intermediario di trading. Nello specifico parleremo di Fortissio, uno dei Broker online più popolari sul mercato.

In questa recensione ci concentreremo prevalentemente su:

Le opinioni degli utenti Le licenze di questo Broker I costi e le commissioni

In conclusione vi spiegheremo come aprire un conto su Fortissio in sicurezza. In appendice a questa recensione è possibile poi trovare un riferimento a quella che, dal nostro punto di vista, è una delle migliori alternative a Fortissio: eToro. Accenneremo alle differenze tra i due broker mettendo in evidenza i rispettivi vantaggi. Chi ancora non conoscesse eToro, può provarlo in modalità demo gratuitamente.

Recensione Fortissio

Questa recensione si basa un un test reale di questo Broker, perché solo nell’uso vero e proprio si può valutare la qualità di un intermediario.

Sul web ci sono numerose recensioni professionali su Fortissio e sono tutte molto positive ma quando si legge una recensione, bisogna distinguere fra le responsabilità dell’intermediario e i rischi connessi al trading online.

In tutti i siti web dei Broker online per legge ci dev’essere indicata la percentuale di utenti che perde denaro, perché il trading online non è un metodo infallibile per diventare ricchi.

Nel sito web di Fortissio troviamo queste dicitura:

“I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita di denaro rapidamente per via della leva finanziaria. Il 81% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel fare trading in CFD tramite questo fornitore. Si dovrebbe prendere in considerazione se si è consapevoli di come funzionano i CFD e se ci si può permettere l’elevato rischio di subire perdite di denaro.”

Non vi diciamo questo per scoraggiarvi, tutt’altro. Vogliamo che siate consapevoli dei rischi connessi al trading per non prenderlo come un gioco, si tratta di investimenti che comportano dei rischi.

Ma torniamo al nostro Broker: Fortissio non ha colpe se l’81% dei suoi iscritti è in perdita, fa solo da intermediario.

Tutto questo per dirvi che potreste trovare delle opinioni che stonano e che potrebbero confondervi. Vediamo di approfondirle nel prossimo paragrafo.

Fortissio opinioni

Le opinioni su Fortissio sono molto divisive, sul web abbiamo trovato alcune opinioni molto positive mentre altre totalmente negative.

Abbiamo analizzato in maniera dettagliata tutte queste opinioni lasciate (forse) da utenti di Fortissio e abbiamo cercato di comprendere se hanno qualcosa che le accomuna.

Quelle negative sembrano tutte riguardare delle perdite sui mercati e non il Broker. Alcuni utenti Fortissio si lamentano che in seguito a delle operazioni “sbagliate” hanno perso dei soldi.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente oltre l’80% dei trader perde denaro su Fortissio (in media con i Broker sul mercato), e purtroppo una parte di questi investitori lascia opinioni negative sul web danneggiando il Broker.

Per fortuna c’è anche una parte di quel 20% che invece guadagna regolarmente che ogni tanto lascia qualche opinione positiva e qui sotto ne riportiamo parzialmente una, lasciata evidentemente da un investitore esperto:

“Fortissio? Finalmente un broker serio

Pensavo che per giudicare una piattaforma seria ed affidabile servisse esclusivamente la regolamentazione della CySEC. In realtà non è esattamente così. Fortissio infatti non risulta essere regolamentato CySEC ma dall’ente di regolamentazione greca “HCMC” (Hellenic Capital Market Commission).

Posso dire con tranquillità che questa piattaforma è sicura quanto le piattaforme regolamentate cysec, come eToro, Plus500 e IQ Option(per citarne tre).

Anzi, utilizzando la piattaforma ho notato una stabilità generale maggiore, spread più stretti, customer service più attento, rispetto alle piattaforme CFD sopra menzionate.

È presente anche un conto demo, ideale per tutti coloro intenzionati ad imparare prima di investire fondi reali.”

Ecco un’opinione che parla di argomenti tecnici attinenti al Broker e non del fatto di aver perso del denaro col trading!

Questi primi paragrafi servono a mettervi in guardia su ciò che leggete online, soprattutto sulle recensioni e le opinioni non professionali, perché spesso anziché aiutare, confondono le idee.

Fortissio regolamentazione

Ora che abbiamo visto le opinioni, passiamo ai fatti e proseguiamo questa recensione iniziando a descrivere la regolamentazione e le licenze di Fortissio.

La proprietà di questo marchio è della Vie Finance AEPEYSA, un’azienda greca registrata presso il GEMI (il registro imprese greco) con il numero identificativo 122000301000 .

Come accennato nella recensione lasciata da un utente e riportata nel precedente paragrafo, Fortissio è regolamentato dalla HCMC (Hellenic Capital Market Commission) con la licenza numero 4/792/20.7.2017.2.

Ma le licenze non servono solo a rendere legittimo questo Broker ma a tutelare i trader.

Fortissio aderisce alla direttiva europea MiFID per la trasparenza degli intermediari finanziari e contribuisce ad un fondo che copre i rischi di inadempienza dei Broker.

Questo significa che anche se Fortissio dovesse fallire voi non perderete mai il denaro depositato nel vostro conto che per legge è separato da quello del Broker.

Inoltre per offrire i suoi servizi di trading nei vari paesi, questo Broker ha ottenuto numerose licenze, fra le quali ricordiamo le autorizzazioni rilasciate da:

CONSOB per l’Italia : Licenza numero 4730

CNMV per la Spagna : Licenza numero 4476

FI Finansinspektionen per la Svezia

KNF (Komisja Nadzaru Finansoweg) per la Polonia

FCA per il Regno Unito : Licenza numero 806246

BaFin per la Germania : Licenza numero 156350

CNB per la Repubblica Ceca : Licenza numero 07438907

Fortissio deposito

Depositare sul conto Fortissio è molto semplice, infatti questo Broker permette di usare i classici metodi di trasferimento di denaro:

Carte di credito e carte di debito , molto rapide nei trasferimenti.

Bonifico bancario , che ha tempistiche più lente (che dipendono dal sistema bancario).

Sistemi di pagamento elettronico come Skrill, ecoPayz, Neteller, ecoVoucher e PayPal , pressoché istantanei.

Per evitare fastidiosi rallentamenti in fase di prelievo vi consigliamo di procedere alla verifica della vostra identità prevista dalle norme europee anti riciclaggio.

Questa verifica si fa una sola volta e una vota completata anche i prelievi saranno rapidi come i depositi.

Fortissio commissioni

In questo paragrafo entriamo in un’area più tecnica e valutiamo i costi reali per il trading su Fortissio.

Questo è un Broker CFD ovvero opera attraverso i Contratti per Differenza (CFD), dei derivati che hanno lo stesso prezzo del titolo corrispondente.

Questi “contratti” oltre a permettere la vendita allo scoperto, cioè la possibilità di puntare al ribasso su di un titolo, non fanno pagare commissioni.

Il loro guadagno deriva solamente dagli Spread.

Non si tratta del differenziale BTP/Bund, ma della differenza fra prezzo d’acquisto e di vendita di ciascun titolo offerto sulla piattaforma di trading.

Quindi Fortissio non fa pagare commissioni e prevede uno spread ridottissimo, che comunque non presenta sorprese a fine giornata o a fine mese. Una volta chiusa l’operazione, l’eventuale profitto è netto, senza commissioni!

Ma questo Spread a quanto ammonta?

Per farvi un esempio, lo spread del cambio EUR/USD è di 3 pip, cioè 0,0003 dollari.

In pratica se il prezzo di acquisto EUR/USD fose di 1,1010 dollari, quello di vendita sarebbe 1,1007 dollari.

Questi Spread sono in media con i principali Broker sul mercato ma possono essere scontati, come vedremo, a seconda del conto di trading al quale si aderisce.

Fortissio criptovalute

Questo Broker permette di accedere a numerosi mercati, fra i quali Azioni, Indici, Forex, Materie Prime, ETF e anche criptovalute.

Con Fortissio si ha la possibilità di negoziare le principali criptovalute senza correre i rischi connessi agli Exchange, che spesso subiscono attacchi informatici.

Su Fortissio si acquistano e vendono criptovalute senza pagare commissioni, in totale sicurezza.

Attenzione alle truffe di trading

Le truffe nel trading sono molto diffuse purtroppo, ma per evitarle basta semplicemente utilizzare Broker regolamentati e iscritti ai principali organi di vigilanza come la CONSOB.

Il sito web di Fortissio inoltre, mostra tutte le informazioni societarie, la sede legale, i contatti e le autorizzazioni di questo Broker, a conferma della sicurezza di questo intermediario di trading.

Guadagni facili?

Fate attenzione ai siti web che promettono guadagni facili perché sono delle probabili truffe.

Il trading online offre un facile accesso al mondo degli investimenti, con capitali modesti, direttamente dal PC di casa. Ma questo non significa che si guadagni facilmente.

Per guadagnare occorre molta pratica e Fortissio vi permette di utilizzare una delle piattaforme di trading più complete e professionali sul mercato: La Web PROfit.

Le caratteristiche di questo software sono:

Compatibilità con ogni dispositivo

Personalizzazione completa

Strumenti e indicatori per analisi tecnica

6 lingue disponibili

Analisi e avvisi in tempo reale

Esecuzione rapida delle operazioni

Oltre al software per PC, Fortissio permette di negoziare anche attraverso i vostri smartphone con un’app di trading chiamata Mobile PROfit.

Questa applicazione è disponibile sia per utenti Android che iPhone ed è gratuita esattamente come la versione Web dalla quale deriva.

Imparare il trading online

Per imparare il trading online potete fare affidamento sui numerosi strumenti educativi e di supporto che Fortissio mette a disposizione dei suoi utenti.

I principali sono:

Il calendario economico

Le notizie finanziarie

I grafici personalizzabili

L’autochartist

Gli SMS di notifica

Ma serve soprattutto molto allenamento e per iniziare potete sfruttare le 10 Posizioni di Trading Educative per i nuovi clienti.

Se subite delle perdite durante questi primi 10 trade, Fortissio vi rimborsa, se invece ottenete dei profitti dovranno essere stornati.

All’apertura del conto di Fortissio, qualunque esso sia, vi verrà assegnato un Account Manager personale che vi aiuterà negli investimenti.

Questo esperto a supporto del trading vi sarà molto utile specialmente se siete alle prime armi con questa disciplina e avete necessità di delucidazioni sul funzionamento della piattaforma e sull’analisi tecnica.

Apri conto su Fortissio

Per aprire un conto su Fortissio basta cliccare nel link “inizia ora” presente in ogni pagina del sito, inserire i vostri dati nell’apposito form e effettuare il primo deposito.

Come abbiamo visto il deposito minimo richiesto è di 200 Euro, ma con un deposito superiore otterrete dei vantaggi esclusivi che permettono di accedere ai conti superiori.

Ecco le caratteristiche dei conti Fortissio ai quali è possibile aderire:

Conto Basic : Investimentoda € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up e Autochartist.

: Investimentoda € 200 fino a € 1.999. E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up e Autochartist. Conto Discovery : Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: Dai € 2.000 ai € 4.999 è previsto uno sconto di rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Silver : dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

: dai € 5.000 ai € 9.999 è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Gol d: dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic.

d: dai € 10.000 ai € 14.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic. Conto Diamond : dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: dai € 15.000 ai € 29.999 è previsto uno sconto sul prezzo e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Conto VIP : con depositi superiori dai € 30.000 ai € 49.000. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 25%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: con depositi superiori dai € 30.000 ai € 49.000. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 25%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Prestige : dai € 50.000 ai € 74.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 30%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: dai € 50.000 ai € 74.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 30%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Superior : dai € 75.000 ai € 99.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 35%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

: dai € 75.000 ai € 99.999. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 35%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti. Infinity: con depositi superiori a € 100.000. Lo sconto sul prezzo e lo sconto sul rollover è del 40%. oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Basic, Account Manager e un Agente personale del servizio clienti.

Lo spread è la differenza fra il prezzo d’acquisto e quello di vendita di un titolo, mentre il rollover è una piccola commissione che si paga quando si porta avanti un’operazione durante la notte fino al giorno seguente ed è dello 0,015% del valore del contratto.

Per qualsiasi informazione, uno dei vantaggi di Fortissio è la notevole assistenza riservata agli investitori. I trader infatti possono contattare il Broker in vari modi:

Email

Telefono

Whatsapp

Form

Riceveranno sempre informazioni dettagliate su qualsiasi domanda relativa al trading online e all’analisi tecnica.

Conclusioni

Questa recensione ha cercato di chiarire tutti gli aspetti relativi a questo Broker online, per offrirvi una visione limpida di Fortissio, che rappresenta un’ottima scelta per negoziare sui mercati.

Abbiamo ampiamente dimostrato la sicurezza e l’affidabilità di questo Broker e le 10 Posizioni di Trading Educative lo rendono ancora più attraente.

Per concludere vogliamo riassumere le caratteristiche principali di Fortissio, disponibili anche con il conto Basic, versando solamente 200 Euro:

Piattaforma Web e App Mobile.

Formazione gratuita e Account Manager personale.

Trading con un click e Avvisi pop up.

Autochartist e strumenti professionali.

Sia che siate dei neofiti del trading sia che stiate valutando un nuovo Broker che vi soddisfi maggiormente, Fortissio è un’ottima scelta per negoziare in sicurezza e senza pagare commissioni.

Migliori alternative a Fortissio: il broker eToro

Come sapranno i nostri lettori, sul nostro sito noi siamo sempre soliti indicare delle alternative ai broker che recensiamo. Nel post abbiamo evidenziato che Fortissio non può essere ritenuto una truffa. Sotto il punto di vista delle autorizzazioni, quindi, non ci sono problemi. Eppure, per quanto importante, non è solo l’autorizzazione a dover essere presa in considerazione.

Ci sono tanti altri fattori di cui tenere conto per valutare un broker. Ed è appunto tenendo conto di questi altri elementi che non possiamo non evidenziare come sul mercato dei broker Forex e CFD siano presenti piattaforme che sono molto più note di Fortissimo. Badiamo bene che non si tratta solo di fama ma di maggiori servizi che vengono offerti all’utente.

Proprio tenendo conto le funzionalità fornite, ci preme evidenziare che una delle migliori alternative a Fortissio presenti oggi sul mercato sia eToro (qui la recensione completa). Grazie a strumenti molto innovativi come ad esempio il Copy Trading, eToro è riuscita a ritagliarsi una quota crescente di mercato. Sono oramai milioni i traders di tutto il mondo che usano eToro per investire su tantissimi mercati da una sola piattaforma. Sarà probabilmente anche per questo che la notorietà di questo broker è maggiore di quella di tanti altri sia pur validi e affidabili operatori.

Uno dei vantaggi di eToro è la possibilità di fare prima pratica con un conto demo gratuito da 100 mila euro virtuali per poi passare solo quando si è pronti ad un investimento con soldi reali. Il deposito minimo necessario per iniziare a fare trading è poi molto basso essendo pari a 50 dollari.

Per chi è solito investire in borsa (ovvero sul mercato azionario) eToro è poi fatto su misura. Il broker, infatti, permette di comprare azioni reali senza commissioni (dall’1 febbraio scorso si possono acquistare a zero commissioni anche le azioni italiane). E per finire con eToro si può anche interagire con gli altri traders: è questa la natura del social trading.

