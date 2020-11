Che tipo di trader sei? Ecco la guida per scoprilo

© iStockPhoto

Dai Noise Traders ai Sentiment Traders passando per i Fundamental Traders, ecco la guida a tutti i tipi di traders esistenti

E tu che tipo di trader sei? Sono certo che ti sarai sentito rivolgere questa domanda tantissime volte, magari da traders molto più esperti di te e con alle spalle una certa esperienza. Sono altresì certo che dinanzi a questo interrogativo ti sarai sentito intrappolato come in un vicolo cieco e avrai inziato a chiederti qualcosa del tipo: "cosa significa che tipo di trader sono? Sono semplicemente uno che fa trading online.".

Chi ha ragione in questo aneddoto? L'amico esperto che ti chiede che tipo di trader sei oppure tu che non ti sei mai posto questo problema? Ovviamente il tuo amico per il semplice fatto che esistono vari tipi di trader che corrispondono a differenti stili con cui si fa trading.

In questo post ti aiuterò a capire che tipo di trader sei (così, in futuro, potrai dare una risposta secca alla domanda del tuo amico esperto). Per farlo elencherò quelli che sono oggi i principali stili di trading online. Ovvamente tutto questo discorso ha senso solo se hai già le basi per investire in borsa. Nel caso in cui ti stai affacciando per la prima volta a questo mondo, allora ti rimando alla lettura della guida su come imparare a fare trading online da zero. Questo report è l'ideale per un principiante.

Nel viaggio alla scoperta dei vari stili di trading online, ti imbatterai in termini che potrebbero essere del tutto nuovi per te. Ad esempio: Noise Traders, Foundamental Traders, Sentiment Traders. Cosa significano queste parole? Per scoprirlo non devi far altro che leggere i paragrafi seguenti.

Non hai mai fatto trading online in vita tua ma sei però attratto dalla possibilità di fare soldi con il Forex? In tal caso è il consiglio che mi sento di dare è quello di iniziare a fare pratica con un conto demo trading. Operando con soldi virtuali potrai già avere un'idea del tipo di trader che potresti essere.

Tipi di traders: quanti ce ne sono

Quanti sono i tipi di traders esistenti? Dare una risposta a questa domanda è impossibile perchè le sfumature nello stile di trading possono essere davvero tante. In questa guida l'attenzione sarà concentrata su tre tipologie ricorrenti: Noise Traders, Fundamental Traders e Sentiment Traders. Questi sono tre modelli e quindi può anche accadere che un trader presenti la maggior parte delle caratteristiche del tipo Noise ma abbia anche caratteristiche del tipo Sentiment. In questi casi si va a guardare alla tipologia prevalente.

Noise Trader chi è e cosa significa

I Noise Traders sono il primo tipo di trader che che esamineremo anche perchè si tratta di una delle tipologie che, purtroppo (capirai tra poco perchè), è più facile incontrare.

Chi è il noise trader? Con questo termine si indica un investitore che adotta decisioni operative senza aver condotto alcuna analisi fondamentale ma solo sulla base del suo istinto. Il problema è che, soprattutto nel caso di investitori alle prime armi, l'impulso coincide con l'irrazionalità, la paura e l'avidità con tutti quei sentimenti negativi che possono causare forti perdite del tuo capitale.

Molto spesso i noise traders, non avendo idea su che decisioni adottare, imitano le scelte di altri traders che vengono individuati a caso e senza alcun criterio. Ora il social trading (qui la guida completa) è molto utile perchè permette di replicare le strategie dei traders più bravi. In questo caso, però, non c'è nulla di quello che dovrebbe caratterizzare il social. Ad esempio con il Copy Trading eToro (qui il sito ufficiale) puoi usare svariati filtri per selezionare con criterio i traders da copiare. I Noise Traders non effettuano alcuna selezione ma, spintai dall'irrazionalità, replicano semplicemente quello che altri fanno senza avere alcuna consapevolezza di quello che può essere l'esito delle loro scelte.

Sai quale è l'aspetto più grave di tutto questo? Che i noise traders non sono una minoranza ma sono invece tantissimi e le loro azioni determinano un aumento della liquidità del mercato che condiziona poi tutto il sistema.

Sentiment trader chi è e cosa significa

La seconda tipologia di traders è...più sentimentale della prima. Parliamo in questo paragrafo dei sentiment traders ossia degli investitori che si fanno guidare dalle opinioni nella loro attività operativa.

Bisogna premettere che ogni trader ha sempre una sua personale opinione su quella che sarà la direzione del mercato. Proprio questa personale opinione del traders va ad aliminare quello che viene definito sentiment ossia la somma dei tutte le opinioni.

Cosa fa il sentiment trader? A differenza della tipologia noise, chi si basa sulle opinioni non cerca di indovinare la direzione del mercato ma prende spunto da quella che è l'opinione prevalente del mercato e ci adatta la sua strategia.

Per prendere spunto dalla direzione del mercato devi per forza essere in grado di analizzare il sentiment. Questo significa avere competenze sia in analisi tecnica che di analisi fondamentale. Ma non puoi pensare di avere questo genere di competenze sei non fai pratica. Ed ecco allora che ritorna la vecchia carta del conto demo. Operando con soldi virtuali puoi imparare a capire il sentiment del mercato.

Facendo pratica con la demo potresti capire di essere proprio tu un sentiment trader!

Foundamental trader chi è e cosa significa

La terza tipologia di traders è quella che guarda soprattutto all'analisi fondamentale. Il punto di partenza di questo tipo di trader è quindi l'analisi fondamentale ovvero lo studio di tutti quegli eventi che sono in grado di condizionare il prezzo di un certo asset. Prendiamo ad esempio una riunione della Banca Centrale Europea. Le decisioni su tassi e sulla politica monetaria hanno da sempre un impatto immediato sul Forex e, nel caso dell'esempio, sul cambio Euro Dollaro. Se un fundamental trader se hai consapevolezza di questo legame tra vertice BCE e effetti sul cross Eur/Usd.

Per certi punti di vista il foundamental trader sta agli antipodi del Noise Trader. Infatti mentre per il secondo è tutto casuale, per il trader coscente del ruolo dell'analisi fondamentale il mercato reagisce sempre allo stesso modo dinanzi ad aventi precisi. Un trader fondamentale non crede affatto nelle casualità e quindi è per sua natura portato ad analizzare e studiare gli eventi.

La pratica con il conto demo diventa quindi indispensabile proprio per avere la possibilità di imparare a capire quale è il rapporto tra singolo evento e andamento dei prezzi.

Quale tipo di trader ha più successo?

Nei paragrafi precedenti ho indicato i principali tipi di trader. In realtà ve ne sono tanti altri come ad esempio il trader tecnico che tende a basare tutta la sua strategia solo sull'analisi tecnica.

A questo punto potresti essere portato a pensare che la scelta migliore da fare sia quella di fare trading adottando l'approccio che ha più successo. Già, facile a dirsi ma quale è il tipo di trader che ha più successo? A questa domanda non è possibile rispondere poichè tutti i tipi di trading possono avere successo. Ad esempio il trading basato sull'analisi fondamentale è per definizione adatto per tutti gli investitori che puntano sul lungo termine. Ma questo non significa che non possa andare bene, in alcuni casi, per investire sul breve termine. Tutto sta insomma alle circostanza.

E' certamente importante capire che tipo di trader sei ma puoi farlo solo speriamentando vari stili di trading. E inoltre non sta scritto da nessuna parte che si resta (ad esempio) foundamental trader per tutta la vita. Tu puoi anche inziare a fare trading seguendo un certo stile per poi cambiare ed evolvere verso qualcosa altro. Anzi, proprio prendendo spunto da questo, il consiglio finale che mi sento di darti è quello di sperimentare sempre.

Solo in questo modo potrai sapere che trader sei e potrai anche dare una risposta a quella domanda iniziale che chi sa già che tipo prevalente di trader è, ti pone.

