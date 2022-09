Meme Stock: cosa sono e come investire su queste azioni con il CFD Trading

Nel mondo degli investimenti e del trading online, capita spesso di imbattersi in parole nuove che sono frutto dei tempi. Il 2021 passerà alla storia come l’anno delle meme stock, espressione che, tradotta in italiano, sta per azioni meme (questo secondo termine è oramai entrato anche nel nostro vocabolario).

Visto che le meme stock non sembrano più essere una parentesi destinata ad esaurirsi nel giro di poche settimane (come si pensava all’epoca del boom del primo titolo-meme capace di fare notizia, ossia GameStop), abbiamo deciso di dedicare all’argomento una guida da inserire nella nostra sezione di Trading Online.

Poichè il tema è molto giovane, non c’è un target particolare a cui il nostro report è rivolto. La guida è quindi ideale sia per gli investitori principianti che per chi sa fare trading online con una certa padronanza.

Cosa è possibile trovare in questo articolo? Anzittutto le fondamenta teoriche quindi cosa sono le meme stock e come funzionano questa particolare tipoloogia di titoli azionari. Successivamente esamineremo quali sono le prospettive del settore e per finire dedicheremo uno spazio ai modi per investire in azioni meme e guadagnare con le oscillazioni di prezzo.

Quando si parla di investimenti azionari, è inevitabile che il pensiero vada a comprare azioni in senso fisico. In realtà, mai come nel caso dei titoli-meme, essere azionisti ha più svantaggi che vantaggi. Trattandosi di quotate molto condizionate dalla speculazione (per avere un’idea di questo è sufficiente ricordarsi del caso GameStop), è preferibile non possedere fisamente i titoli ma limitarsi a speculare sulle differenze di prezzo. Questo oggi è possibile grazie al CFD trading e soprattutto grazie a quei broker (come ad esempio eToro) che hanno aperto anche alle azioni meme la possibilità di fare trading senza commissioni.

Meme Stock cosa sono

Cosa sono le Meme Stock o azioni Meme? Con questa parola di 4 lettere entrata nel gergo comune del popolo dei social si fa riferimento ad un comportamento che, in una data cultura, si diffonde da persona a persona. Un meme, quindi, è un qualcosa che si diffonde per imitazione. Da ciò ne consegue che un fenemeno, in questo caso un titolo azionario, diventa meme nel momento in cui tanti iniziano ad utilizzarlo. Se non ci fosse questo effetto massa, il fenomeno (titoli azionario nel nostro caso) resterebbe fine a se stesso.

L’esempio classico è quello di un’immagine (spesso divertente) che diventa meme perchè viene condivisa sui social da migliaia e migliaia di utenti. Se non fosse condivisa, resterebbe solo un’immagine.

E lo stesso dicasi per i titoli azionari meme. GameStop, la prima azione meme di cui si ha memoria, è diventata meme perchè è stata di tendenza a lungo e per motivazioni quasi inspiegabili.

Nel caso di titoli azionari, come GameStop, i meme sono azioni che fanno riferimento a società dalle prospettive molto incerte (per non dire fallimentari) che tutto ad un tratto iniziano a salire grazie all’azione coordinata dei trader che operano sui social. Se non ci fosse stata questa azione coordinata, GameStop sarebbe rimasta una quotata disastrata senza alcuna fama.

Meme Stock, una breve storia

Come noto la prima meme stock è stata GameStop. Il rivenditore Usa di videogiochi (quindi una società attiva in un settore avviato sulla via del tramonto), mise a segno nel giro di un mese un balzo di ben il 1900 per cento! Questa progressione stupefacente non fece altro che incrementare l’interesse per il titolo con conseguente altissima volatilità per tutte le settimane successive. Fin da subito apparve chiaro che dietro al rally di Gamestop ci fosse l’azione coordinata condotta da migliaia di investitori retail organizzati nel Forum r/wallstreetbets su Reddit e attorno ad altre community.

L’azione dei social trader fece scampore perchè per la prima volta gli investitori professionisti degli hedge fund si trovarono presi di contropiede e costretti ad inseguire. I professionisti, infatti, erano posizionati al ribasso sulle azioni GameStop e puntavano su un collasso del titolo. I piccoli trader, invece, erano posizionati su un rialzo che alla fine prevalse.

La lezione che l’intero mondo finanziario ha avuto da quegli eventi è stata grossomodo questa: il peso dei social trader è cresciuto a tal punto da mettere in difficoltà gli assetti tradizionali della finanza con gli hedge fund che non possono più fare il bello e il cattivo tempo.

Per parte della critica lo scontro tra trader di Reddit e fondi speculativi fu una sorta di Davide contro Golia. Per altri è stato solo un braccio di ferro tra due diverse forme di speculazione.

Le Meme Stock dopo il caso GameStop

A partire dalla nota vicenda GameStop, le azioni meme sono diventate sempre più popolari. Nel giro di pochissimi mesi, infatti, le ricerche delle parole meme stocks su Google sono praticamente raddoppiate rispetto a quelle di gennaio.

La community di investitori di r/wallstreetbets ha arruolato qualcosa come 10,5 milioni di iscritti, 5 volte il numero di utenti ad inizio anno. Il numero dei trader che si è unito alle varie campagne delle #Army ha registrato un vero e proprio boom. I social trader saranno pure piccoli ma sono tantissimi e proprio il loro numero mette in difficoltà i grandi hedge fund.

A seguito della crescita dell’appeal, anche i migliori broker online, hanno inserito le meme stock nella lista degli asset disponibili. In particolare, i broker di social trading come ad esempio eToro, hanno registrato un boom dei follower delle stock option. Oggi i seguaci di GME sono addirittura di più rispetto ai followers di colossi come JP Morgan.

Ciò è avvenuto perchè broker come eToro erano già attrezzati con il canale social. Su eToro, infatti, è possibile discutere con i membri della comunità e scambiare idee su strategie e prospettive. In più il social trading eToro consente anche di copiare dai traders più bravi e questo è stato un altro importante fattore alla base della crescita della popolarità delle azioni meme.

Meme Stock come riconoscerle

Visto che le meme stock sono un fenomeno sempre più frequente (attualmente ad occupare la scena è AMC Entertrainment, qui la guida, ma dopo di lei ve ne sarà un’altra), è bene fornire alcuni consigli su come distinguere questi titoli rispetto ad altri. In poche parole, c’è un modo per capire quando si può parlare di meme stock o quando invece no? La risposta è affermativa.

Sono 4 i fattori da tenere in considerazione per capire se abbiamo a che fare con un titolo meme. Il fatto che una quotata sconosciuta realizzi forti variazioni di prezzo, non è quindi condizione sufficiente per parlare di azioni meme anche perchè ci possono essere 100mila ragioni alla base di un rally.

Le 4 caratteristiche che definiscono un titolo meme sono:

forte seguito sui social : anche alla luce del significato della parola “meme”, questa è la caratteristica in assoluto più importante

: anche alla luce del significato della parola “meme”, questa è la caratteristica in assoluto più importante presenza di difficoltà aziendali molto forti : da Gamestop alla più recente AMC, tutte le quotate che sono poi diventate meme, avevano problemi talmente forti da mettere in pericolo la stessa continuità aziendale e a causa di tali problemi erano in balia della speculazione dei fondi.

: da Gamestop alla più recente AMC, tutte le quotate che sono poi diventate meme, avevano problemi talmente forti da mettere in pericolo la stessa continuità aziendale e a causa di tali problemi erano in balia della speculazione dei fondi. bassa notorietà : possiamo tranquillamente dire che nessuno conosceva GameStop o AMC prima che queste quotate diventassero delle meme. I trader organizzati hanno mostrato di privilegiare i brand poco conosciuti a quelli più noti poichè nel prima caso l’effetto sorpresa è ovviamente più alto

: possiamo tranquillamente dire che nessuno conosceva GameStop o AMC prima che queste quotate diventassero delle meme. I trader organizzati hanno mostrato di privilegiare i brand poco conosciuti a quelli più noti poichè nel prima caso l’effetto sorpresa è ovviamente più alto volatilità dei prezzi: il prezzo in rapida crescita di un titolo meme finito nel mirino dei social trader, spinge i fondi speculativi che hanno aperto posizioni short a rientrare e ciò non fa altro che spingere ancora più in su le quotazioni. Esaurita però la prima fase, è poi possibile un repentino crollo delle quotazioni. E’ a causa dell’alta volatilità che le azioni meme sono l’ideale per investire attraverso i CFD (qui il sito ufficiale eToro)

Come funziona la strategia MEME

Chiarito come riconoscere le meme stock, possiamo adesso spiegare come funziona la strategia meme (che poi è quella che rende meme le azioni interessate). Gli step sono tre: individuazione del titolo deprezzato, crescita dell’appeal, rapido sgonfiamento delle quotazioni.

Partiamo dal primo punto ossia l’individuazione del titolo destinato a diventare meme. I trader, usando community come Reddit, rastrellano questi titoli che presentano prospettive incerte e iniziano a gonfiare l’appeal di queste quotate che, diciamo la verità, fino a poche settimane prima la maggior parte dei piccolo investitori neppure conosceva.

Obiettivo di questa strategia di crescita della visibilità è quello di attirare l’attenzione del mercato e spingere una massa di investitori a speculare su un rialzo delle quotazioni. Esaurite le fasi 1 e 2 delle strategia meme, arriviamo alla fase 3 quella della smobilitazione. Quando il prezzo del titolo è arrivato al livello desiderato ecco che la stessa comunità che ha pompato i valori dà il via all’operazione di dump ossia al repentino sgonfiamento. Al termine della fase 3, il valore delle azioni meme è crollato. Si può quindi ripartire con la stessa strategia su un altro titolo destinato a diventare meme. Una domanda interessante che lasciamo senza risposta potrebbe essere questa: se non ci fossero piattaforme come Reddit ci sarebbe il fenomeno delle azioni meme?

Quella delle meme stock è una moda passeggera?

In realtà a questa domanda abbiamo risposto già in precedenza ma adesso forniremo anche delle buone ragioni per cui i titoli meme non possono essere considerati passeggeri. Ad affermare che quella dei titoli meme potesse essere solo una moda transitoria erano stati alcuni analisti convinti che, alla fine, anche le azioni meme potessero essere un effetto del lockdown. L’emergenza covid è passata e le queste azioni sono lì al loro posto.

Forse, quindi, sarebbe il caso di iniziare a prendere sul serio il fenomeno per evitare di perdere importanti occasioni di investimento.

Secondo Ben Laidler, Global Markets Strategist di eToro, sono almeno tre le ragioni per cui delle meme stock si parlerà ancora a lungo:

il continuo incremento degli iscritti a piattaforme di social trading come ad esempio eToro (ecco il link ufficiale per aggiungerti alla community del trading online)

la presenza di fondamenta strutturali con continua crescita della community di investimento online

il crescente peso degli investitori retail. Se fino all’anno scorso, i piccoli investitori erano ritenuti secondari, adesso il loro punto di vista è maggiormente rispettato. Non sono rari i casi di società prossime a saltare che sonon state “salvate” dai piccoli trader e che poi sono tornate in carreggiata (ad ammettere che i piccoli trader vanno rispettati sono stati anche degli hedge fund).

Alla luce di questi elementi, prima di prende atto che stock meme non sono una moda, prima si sale sulla carrozza degli investimenti del futuro. Proprio con il broker eToro puoi imparare a fare trading sulle azioni meme attraverso i CFD e facendo prima pratica con la demo gratuita.

Come investire sulle azioni meme con il CFD Trading: il broker eToro

Nel corso della guida abbiamo fatto riferimento in più di una occasione al broker eToro. Le ragioni della nostra preferenza sono due: eToro è uno degli intermediari che meglio coprono le azioni meme (tra i mercati disponibili, infatti, sono presenti molti meme stock) ma soprattutto è uno degli operatori meglio posizionati su questa tipologia di titoli già prima si parlasse di meme.

Con eToro infatti è possibile confrontarsi con gli altri broker e scambiare tantissime informazioni sui forum aperti ai trader. Diciamo che eToro è la piattaforma ideale per chi vuole fare trading sulle azioni meme grazie al suo carattere social. Puoi provare i vantaggi del trading sulle meme stock con eToro aprendo una demo gratuita (link in basso).

Tra l’altro il broker ha lanciato anche un indice azionario MEME che conta 15 azioni e che lo scorso mese è cresciuto di ben il 50 per cento. In pratica facendo trading sull’indice MEME è possibile investire non su una singola quotata-meme ma su tutto il settore.

Uno strumento utile per una migliore gestione della volatilità. Addirittura il broker eToro ha creato anche un sotto-indice ancora più focalizzato che prende il nome di BANG (una versione più ristretta dell’indice MEME). Ebbene questo secondo indice ha messo a segno un balzo di ben il 69 per cento. La decisione di creare due indici che puntano sulle meme stock deriva dalla necessità di diversificare quanto più possibile visto che la volatilità e la valutazione dei meme sono molto alte.

Trading online azioni MEME rischi: quanto conviene?

In conclusione di questo articolo proviamo a tirare le somme: quanto conviene fare trading online sulle azioni meme? Il livello di rischio è eccessivo? La speculazione nel breve termine è sicuramente difficile ma può offrire spunti interessanti. La prospettiva cambia se si guarda al lungo periodo. Secondo un recente sondaggio che è stato condotto da da MLIV Pulse tra i professionisti di Wall Street e gli investitori retail non ci sono dubbi sul fatto che la moda meme sia destinata a restare, tuttavia è quasi impossibile pensare di vedere gli stessi flussi di investimenti che caratterizzato la prima fase del fenomeno meme nel gennaio 2021. Considerando quella che è la strategia meme basata su movimenti di grandi masse di piccoli investitori, potrebbe essere un problema per le azioni al centro di questo tipo di speculazione. Ne consegue, quindi, che la diminuzione dell’interesse è un rischio.

Ma non si tratta solo di questo. Secondo un’analisi di Bloomberg su un paniere di 37 azioni (tra cui GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia), l’andamento complessivo dopo 12 mesi non è stato affatto positivo. Il paniere ha infatti perso ben il 40 per cento in un anno.

Ci sono poi i rischi generali che caratterizzano le azioni meme a causa della loro stessa struttura. Nella totalità dei casi, infatti, la crescita esponenziale delle azioni ha una durata brevissima anche perchè i prezzi salgono solo a causa di una domanda molto forte che si esaurisce presto. Il boom delle azioni meme, quindi, non è guidato da alcun fondamentale e di conseguenza il prezzo è imprevedibile nel senso che può esserci in corso un rally e pochi minuti dopo, a causa del rallentamento della domanda, il titolo crolla.

Insomma fare trading online sulle azioni meme non è certamente per tutti.