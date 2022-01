Trading Central: come funziona servizio segnali trading. Opinioni

Cosa è Trading Central? I segnali di trading sono davvero utili per operare sui mercati? Nella guida, la risposta a tutte le domande.

Hai sentito parlare del servizio di segnali di Trading Central e vorresti conoscere più da vicino questo argomento? Questa guida può fare al tuo caso. Con linguaggio semplice, infatti, spiegheremo come funziona Trading Central e ti aiuteremo a capire se il servizio di segnali proposto da Trading Central può esserti di aiuto o meno per la tua attività da trader. Per molti investitori esperti Trading Central è l'alleato numero uno nella normale routine operativa.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Vorresti diventare come loro e imparare ad usare questo strumento? Ancora prima di scendere nel dettaglio, vogliamo mettere in chiaro un concetto essenziale: Trading Central può essere di aiuto (se usato correttamente) non potrà mai sostuire la tua persona. E' il trader che prende le decisione e non i servizi di segnali come quelli proposti di Trading Central. Ciò significa che se sei alle primissimi armi e ancora non hai conoscenze sufficiente, forse dovresti partire dalle basi e quindi dalla lettura della nostra guida su come iniziare a fare trading online (ideale per i principianti).

Trading Central cosa è?

Che cosa è trading central? La maggior parte dei traders si è imbattuta in queste parole visitando il sito di alcuni dei migliori broker online. Spesso, infatti, alcuni operatori hanno una partnership per la fornitura di segnali di trading. Trading Central è oggi una delle più importanti società attive in questo segmento di mercato.

Per rispondere alla domanda che dà il titolo al paragrafo, possiamo dire che Trading Central è una società attiva in tutto il mondo che offre a trader retail e ai broker strumenti operativi come i segnali di trading che sono utilissimi per operare sui mercati. La maggior parte di questi strumenti sono indicatori e oscillatori tecnici di vario livello.

Trading Central è sicuro?

Spesso quando si parla di segnali di trading si tende a diffidare. Il mondo del trading online, purtroppo, è finito spesso nell'occhio del ciclone per truffe e raggiri di ogni tipo. C'è però un modo semplice e immediato quando di parla di segnali di trading per capire se essi sono forniti da un operatore sicuro e legale oppure da un fornitore che magari ha sede in qualche paradiso fiscale sperduto alle Antille. Questa modalità consiste nel verificare la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per poter operare.

Trading Central è una società che ha tutte le autorizzazioni a norma. Non è quindi una truffa ma al contrario è un fornitore di segnali affidabile e sicuro. Per questo motivo Trading Central è stata scelta da molti broker anche di primissimo piano. Un esempio è Capex.com (qui la nostra recensione). Quiesto broker consente di investire su tantissimi mercati diversi usando i segnali di trading offerti dalla società Trading Central. Addirittura con Capex.com è possibile ricevere questi segnali tramite sms sul proprio cellulare. Per testare il broker è sufficiente attivare un conto demo gratuito seguendo il link in basso.

Trading Central: come funziona

I trader alle prime armi spesso rinunciano ad usare Trading Central perchè ritengono che questo servizio non sia affatto semplice da utilizzare e che solo gli investitori con una certa esperienza possano avere le competenze per destreggiarsi con i segnali di trading.

Questa convinzione è completamente sbagliata poichè, in realtà, capire come funziona Trading Central e quindi utilizzare lo strumento quando si fa trading con broker come ad esempio Capex.com (qui il sito ufficiale) è molto semplice.

Il principio generale è il seguente: se la piattaforma che utilizzi supporta Trading Central, allora potrai ricevere in modo diretto i segnali direttamente sul tuo dispositivo. Un'alternativa è quella di ricevere i segnali tramite SMS come avviene nel caso di Capex.com. In generale la piattaforma che meglio si adatta per la ricezione di segnali di trading è la famosa MetaTrader4. La MT4 è la piattaforma trading in assoluto più usata al mondo. Puoi trovarla, gratuitamente, su vari broker anche di primo livello.

Per utlizzare Trading Central è necessario semplicemente attivare il servizio. L'attivazione dei segnali su broker come Capex.con è praticamente immediata. Bastano infatti pochi click e in più la demo per iniziare ad operare è gratuita.

Se per ricevere i segnali con sms o in piattaforma bastano pochi click, più complesso è quello che avviene dietro le quinte. Come vengono prodotti gli indicatori e gli oscillatori tecnici forniti da Trading Central? A monte, ovviamente, c'è un algoritmo che effettua un'analisi tecnica continua su specifici asset. Il software Trading Central è un prodotto esclusivo della società che punta ad anticipare eventuali inversioni di tendenza dei mercati fornendo segnali di alert al trader (in modo diretto o attraverso il broker). Il software è frutto di anni di studio e di continui perferzionamenti.

Una macchina quindi? Assolutamente no (ed è qui una grande differenza con i segnali di trading offerti da altre società) perchè se è vero che la componente algoritmo svolge un ruolo importante, non va comunque dimenticato il ruolo di tanti tecnici che lavorano dietro le quinte.

Trading Central opinioni finali

Ed eccoci arrivati alla fine di questo post dedicato alla società Trading Central. Durante la nostra ricerca ci siamo resi conti che una delle espressioni più cercate a proposito di questo argomento è: Trading Central opinioni. Anni di esperienza nel mondo del trading online ci hanno convinto che questo non sia un caso. I trader alle prime armi vogliono conoscere le opinioni per potersi fare un'idea preliminare. Per questo commenti e giudizi degli investitori sono importanti e ben graditi (quindi, chi ha già usato Trading Central può lasciare una sua opinione nel box dei commenti).

In generale le opinioni su Trading Central sono positive. Chi ha utilizzato questo software di segnali ha avuto un valore aggiunto nella sua attività quotidiana. Per questo motivo ci sentiamo di consigliarlo ma sono se l'utilizzo avviene con il giusto approccio.

Lo abbiamo detto nel corso del post e qui lo ripetiamo: Trading Central non può fare trading al tuo posto. Inoltre non sta scritto da nessuna parte che i vari segnali e alert che arrivano tramite SMS (ad esempio con il broker Capex.com, qui il sito ufficiale) corrispondano poi ai reali movimenti. Trading Central, quindi, può sbagliare. E' solo se si matura questa consapevolezza che lo strumento dei segnali di trading può essere utile per la tua attività quotidiana di trader.