Strategia long trading e copertura con lo short trading: due esempi pratici

Nell’ultimo trimestre 2022 i mercati finanziari sono stati dominati dall’incertezza causata da fattori economici e politici. Il boom dell’inflazione ha costretto le banche centrali a inasprire la politica monetaria con conseguente aumento dei tassi di interesse.

Nonostante questa situazione, i fattori di ottimismo non mancano grazie all’inatteso ribasso dei prezzi del gas naturale e alla possibilità che l’inflazione possa aver raggiunto il picco. Va bene la fiducia ma è necessario seguire con molta attenzione la situazione per capire quale è la direzione che i mercati stanno prendendo. Chi investe in generale, e chi investe in azioni growth in particolare, hanno avuto un 2022 molto difficile. I principali indici azionari hanno registrato il loro peggiore anno dal lontano 2008. Tuttavia l’indice di Wall Street S&P 500 nel quarto trimestre 2022, è cresciuto del 7,8 per cento come si può vedere dal grafico in basso. Anche il Nasdaq ha provato a salvarsi in corner: dopo un ribasso che è arrivato ad oltre il 30 per cento, nel quarto trimestre 2022 c’è stata una timida ripresa con un guadagno dell’1,28 per cento che fa ben sperare per l’anno nuovo.

In questo articolo parleremo di un strategia alternativa all’investimento in società in crescita che consiste nello speculare contro un particolare concorrente o l’intero mercato e a cui si può ricorrere nel caso in cui il ribasso del mercato stesso sia destinato a proseguire.

Prima di parlare di questa strategia, ti spiegheremo come oggi puoi coprire il portafoglio usando le posizioni corte.

Forse ti può anche interessare —Investire in borsa online da zero: come iniziare (Guida 2023)

Come proteggere il portafoglio in caso di ribasso del mercato

Quando i mercati performano negativamente, è indispensabile che gli investitori sappiano come comportarsi per trarre vantaggio da questa situazione o quantomeno per proteggere il loro portafoglio di investimento. Anche l’investitori miliardario David Tepper, noto trader long, ha recentemente affermato che da tempo oramai investe al ribasso con lo short trading.

Come logico l’investitore che volesse coprire i suoi investimenti, dovrebbe assumere posizioni contrarie rispetto a quelle già detenute in portafoglio. Questo è possibile attraverso i Contratti per Differenza CFD grazie ai quali è possibile usare la leva finanziaria o aprire una posizione corta.

Facendo trading di CFD è possibile acquistare un asset (andare long) oppure venderlo (andare short). Insomma con il trading di CFD si può trarre profitto da qualsiasi movimento di prezzo sia esso al rialzo e sia esso al ribasso.

Un esempio di broker CFD è eToro. Milioni di traders in tutto il mondo hanno scelto eToro grazie a quelli che sono i due punti di forza del broker: la demo gratuita da 100 mila euro virtuali e la possibilità di iniziare a fare trading con un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO GRATUITO E SCOPRI IL TRADING DI CFD>>

Alla luce di quanto fin qui detto, ecco due strategie alternative che si possono usare per investire in società in crescita del settore tech coprendo l’investimento con posizioni corte su altri asset.

Le due strategie che esponiamo di seguito devono essere considerate degli esempi e non delle raccomandazioni per l’acquisto o la vendita di titoli:

Long Trading sulle azioni Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd >>> short trading sulle azioni Intel

Long Trading sulle azioni Palo Alto Networks >>> short trading sul Nasdaq 100.

Nel primo caso si assume una posizione long su un titolo coprendola con lo short su un altro titolo. Mentre nel secondo la posizione long su un titolo è coperta dallo short su un interno indice come il Nasadq 100.

Vediamo più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Long Trading Taiwan Semiconductor / short trading Intel

Questa strategia trading è tutta focalizzata sull’industria dei semiconduttori e consiste nell’assunzione di una posizione lunga sulle azioni Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd e una posizione corta sulle azioni Intel. Il primo titolo è oggi una delle realtà a più alta efficienza di tutto il settore dei semiconduttori mentre il secondo fa riferimento ad una società datata e con un modello di business vecchio.

Aprendo posizioni simultanee si prevede che Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd possa avere prestazioni migliori rispetto a quelle di Intel nel periodo indicato. Praticamente contrapponendo una posizione long ad una short, si stanno mettendo a confronto due società speculando l’una contro l’altra.

Per implementare questa strategia può essere molto utile fare prima pratica con un conto demo eToro in modo tale da evitare di dover fare i conti con delle perdite in caso di errori operativi.

–APRI GRATIS UN CONTO DEMO ETORO PER FARE PRATICA SENZA RISCHI>>

Visto che tutta la strategia che abbiamo fin qui esposto è basata sulla contrapposizione tra Taiwan Semiconductor e Intel, è bene spendere alcuni parole sui due titoli anche per comprendere perchè sulle prime azioni speculiamo su un rialzo e sulle seconde su un ribasso.

Taiwan Semiconductor : compagnia nota a livello mondiali che produce e commercializza semiconduttori. Nei prossimi anni i più importanti driver di crescita della tecnologia elettronica dovrebbero essere il wireless, l’automotive e l’internet of things . In attesa dei conti riferimento a tutto lo scorso esercizio, è bene sapere che Taiwan Semiconductor ha chiuso il terzo trimestre 2022 con rivani netti per 20,23 miliardi di dollari e un margine operativo pari al 50,6 per cento. A dicembre la società ha ha avviato la produzione in serie dei suoi chip più avanzati, con tecnologia a 3 nanometri, nel sud di Taiwan, aggiungendo ai suoi piani di espansione il suo nuovo stabilimento in Arizona. Questi punti di forza supportano il long sulle azioni Taiwan.

: compagnia nota a livello mondiali che produce e commercializza semiconduttori. Nei prossimi anni i più importanti driver di crescita della tecnologia elettronica dovrebbero essere . In attesa dei conti riferimento a tutto lo scorso esercizio, è bene sapere che Taiwan Semiconductor ha chiuso il terzo trimestre 2022 con rivani netti per 20,23 miliardi di dollari e un margine operativo pari al 50,6 per cento. A dicembre la società ha ha avviato la produzione in serie dei suoi chip più avanzati, con tecnologia a 3 nanometri, nel sud di Taiwan, aggiungendo ai suoi piani di espansione il suo nuovo stabilimento in Arizona. Questi punti di forza supportano il long sulle azioni Taiwan. Intel: è il più grande distributore mondiale di circuiti integrati. La società deve la sua fama alla serie di processori x86 che da anni sono i più usati nei personal computer. I risultati del terzo trimestre di Intel hanno mostrato un fatturato di 15,3 miliardi di dollari, inclusi gli oneri di ristrutturazione, in calo del 20 per cento su base annua a causa del peggioramento delle condizioni economiche. Inoltre l’EPS del terzo trimestre è stato pari a 0,25 dollari, un dato negativo se raffrontato con analoga voce di TSM. Si può ipotizzare che i problemi di Intel possano continuare anche durante il primo trimestre del 2023 e oltre. Il problema è la riduzione delle vendite dei segmenti PC e smartphone. Per questo motivo le azioni Intel sono shortate nella nostra strategia.

Long Trading Palo Alto Networks / short trading Nasdaq 100

Esaminiamo ora la seconda contrapposizione che abbiamo citato: long sulle azioni Palo Alto e short su tutto l’indice Nasdaq 100. Ovviamente le due posizioni devono essere di pari entità. Assumendo posizioni simultanee si spera che le azioni Palo Alto Networks possano performare meglio dell’indice NASDAQ100. Il messaggio è chiaro: la speculazione è sulla possibilità che le azioni Palo Alto possano fare meglio delle società tech nel periodo dell’investimento.

Anche in questo caso il nostro consiglio è quello di implementare la strategia di contrapposizione long VS short trading in modalità demo prima di passare ad un investimenti con soldi reali. Il conto demo eToro si presta molto bene a questa finalità.

–APRI DA QUI IL TUO CONTO DEMO ETORO GRATUITO>>

Visto che tutta la strategia che abbiamo fin qui esposto è basata sulla contrapposizione tra Palo Alto e il Nasdaq100, è bene spendere alcuni parole sui due asset anche per comprendere perchè sulle prime azioni speculiamo su un rialzo e sul secondo su un ribasso.

Palo Alto Networks : multinazionale Usa specializzata in sicurezza informatica, Palo Alto opera nel settore della tecnologia dell’informazioni, comparto che, stando alle previsioni, dovrebbe registrare grandi trasformazioni nei prossimi anni. Nel primo trimestre fiscale del 2023, Palo Alto ha registrato un fatturato totale di 1,6 miliardi di dollari, in crescita del 25 per cento su base annua, mentre il suo utile netto è stato di 20 milioni di dollari (utile per azione di 0,06 dollari). Lo scorso anno Palo Alto Networks ha esteso la sua partnership con Google Cloud per offrire ai clienti una soluzione Zero Trust completa fornita dal cloud. La società ha anche annunciato nuove funzionalità sulle applicazioni di protezione.

: multinazionale Usa specializzata in sicurezza informatica, Palo Alto opera nel settore della tecnologia dell’informazioni, comparto che, stando alle previsioni, dovrebbe registrare grandi trasformazioni nei prossimi anni. Nel primo trimestre fiscale del 2023, Palo Alto ha registrato un fatturato totale di 1,6 miliardi di dollari, in crescita del 25 per cento su base annua, mentre il suo utile netto è stato di 20 milioni di dollari (utile per azione di 0,06 dollari). Lo scorso anno Palo Alto Networks ha esteso la sua partnership con Google Cloud per offrire ai clienti una soluzione Zero Trust completa fornita dal cloud. La società ha anche annunciato nuove funzionalità sulle applicazioni di protezione. Nasdaq100: comprende le 100 più importanti azioni tech di Wall Street. I sottosettori sono tantissimi: dall’hardware al software, dalla vendita al dettaglio fino alle biotecnologie e telecomunicazioni. Nel 2022 il Nasdaq100 ha fatto i conti con l’incertezza finanziaria generalizzata chiudendo in calo. Il passivo è stato del 29,30 per cento nel 2022 ma segnali incoraggianti sono arrivati dall’ultimo trimestre che si è chiuso con un guadagno del 1 per cento. Le entrate del Nasdaq per i dodici mesi terminati il ​​30 settembre 2022 sono state di 6,110 miliardi di dollari, con un aumento del 3,89 per cento su base annua.

Strategie long trading con copertura con short trading: conclusioni

Siamo arrivati al termine di questo post ostico ma sicuramente interessante soprattutto per gli investitori di un certo livello.

Per passare alla pratica e coprire un posizionamento long con uno short di pari entità, ti consigliamo di aprire un conto demo gratuito con il broker eToro. Grazie alla funzione di trading simulato è possibile imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri. Inoltre eToro presenta anche altri vantaggi come ad esempio:

il social trading grazie al quale è possibile confrontarsi e scambiare idee e analisi con tantissimi altri investitori

il copy trading per copiare dai traders migliori

una piattaforma ricchissima di funzionalità e personalizzabile

la possibilità di iniziare ad investire con soldi veri partendo da un deposito minimo di soli 50 dollari

–APRI UN CONTO REALE SU ETORO: BASTA UN DEPOSITO MINIMO DI SOLI 50 DOLLARI>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!