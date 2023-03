5 azioni per investire in crypto in modo alternativo

Si può investire in criptovalute attraverso le azioni? Anche se a prima vista potrebbe sembrare un metodo contorto e non diretto sono tanti gli investitori che preferiscono fare trading sulle azioni legate alle criptovalute piuttosto che comprare crypto in modo diretto sugli exchange.

Le motivazioni di una simile strategia sono le più svariate. In alcuni casi la preferenza può essere legata alla maggiore praticità delle azioni rispetto alle criptovalute. Acquistare asset digitali pone la questione della loro custodia alla quale sarà comunque necessario provvedere e non è detto che tutti siano a loro agio con i wallet o con gli altri strumenti del settore. In altri casi si potrebbero preferire le azioni del settore crypto rispetto alle criptovalute vere in quanto le prime riduco il profilo di volatilità che invece rappresenta un elemento caratterizzate delle seconde.

Insomma le ragioni possono essere le più disparate e personali. In questo articolo elencheremo quelle che, dal nostro punto di vista, sono le 5 azioni migliori per investire sulle criptovalute. E se chi ci sta leggendo volesse invece fare il passaggio inverso ossia passare dalle azioni alle crypto? Questo, in realtà, non è un problema e soprattutto non c’è bisogno di ricorrere ad un exchange. Infatti scegliendo broker come eToro per speculare si può investire da una sola piattaforma su tanti mercati diversi tra cui, appunto, azioni e criptovalute. eToro offre varie soluzioni di investimento tra cui quello attraverso i CFD. Si tratta di strumenti di tipo derivato che riflettono l’andamento di un sottostante specifico che può essere il prezzo di titolo o una criptovaluta (si investe in Bitcoin facendo trading CFD su BTCUSD).

Quali sono le migliori azioni per investire in criptovalute

Investire in criptovalute attraverso le azioni alle crypto legate non è un’attività così fuori dalle norma. In pratica è la stessa cosa di investire sul petrolio attraverso le azioni petrolifere. L’unica differenza tra le due strategie è che la seconda è sicuramente più nota ed è certamente applicata da sempre. Per il resto le modalità operative sono le stesse e quindi ci saranno apprezzamenti delle quotate se il mercato di riferimento (petrolio o criptovalute) registra un rialzo mentre in caso di ribassi del mercato di riferimento, i titoli del settore potrebbero avere conseguenze negative.

Premesso questo vediamo ora quali sono i 5 titoli che si potrebbero prendere in considerazione per investire, in modo indiretto, sulle crypto. Molto sono nomi noti anche a chi ha poca dimestichezza con gli asset virtuali visto che si tratta di società che hanno le crypto proprio nel loro core e nella loro mission. Ecco di chi si tratta:

Coinbase

Square Inc

MicroStrategy Inc

Riot Blockchain Inc

Marathon Digital Holdings Inc

Azioni Coinbase

Tra le più importanti piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, Coinbase vanta un piccolo record: è la prima piattaforma criptovalute ad essere stata listata sul Nasdaq di Wall Street. Tecnicamente Coinbase è un exchange che offre tutta una serie di servizi fondamentali per una crypto: dall’ acquisto alla vendita fino alla conservazione di criptovalute.

Su Coinbase ci sono tantissime crypto disponibili e non solo quelle a più alta market cap come Bitcoin e Ethereum. Nel corso dell’ultimo anno le azioni Coinbase hanno segnato una progressione del 4 per cento. Oggi scambiano in area 63 dollari. Il vero “miracolo” c’è però stato da inizio anno quando, grazie proprio al ritorno dell’appeal sulle crypto, Coinbase si è apprezzata dell’82 per cento. Si possono comprare azioni Coinbase senza commissioni grazie al broker eToro che, tra gli altri vantaggi, offre anche la possibilità di iniziare a speculare con un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari

Azioni Square Inc

Abbiamo poi Square Inc, società che è stata fondata addirittura dal vecchio CEO di Twitter Jack Dorsey. Square non è un exchange ma è semplicemente un’azienda che offre tutta una serie di servizi finanziari a partire dalla possibilità di comprare e vendere Bitcoin. Tutto avviene attraverso l’App Cash. Da evidenziare che Square nel lontano 2020 sostenne il Bitcoin investendo su questo asset 50 milioni di dollari e dimostrando così grande lungimiranza.

Azioni MicroStrategy Inc

MicroStrategy Inc è ha investito tantissimo nel Bitcoin nel corso degli ultimi anni. Soprattutto lo ha fatto anche nei momenti più difficili della storia della criptovaluta. Ad esempio nel 2022 MicroStrategy comprò qualcosa come oltre 1 miliardo di dollari di Bitcoin da destinare a riserva di valore per la sua tesoreria. Proprio questa mossa attirò l’interesse di molti investitori contribuendo alla crescita dell’appeal nel riguardi del settore delle crypto.

Azioni Riot Blockchain Inc

Con Riot Blockchain Inc entriamo nel core delle crypto. La società, infatti, è specializzata nel mining di Bitcoin di altre crypto. Negli ultimi anni Riot Blockchain ha comprato numerose società un tempo concorrenti aumentando cosi sempre di più la sua quota di mercato. Parallelamente ha iniziato anche ad investire in Bitcoin. Secondo alcuni analisti la decisione di Riot Blockchain di procedere alla quotazione sul Nasdaq dimostra come le società che opera nel mining di criptovalute stiano aumentando sempre di più il loro appeal. Anche le azioni di Riot Blockchain Inc si possono comprare su eToro senza commissioni.

Azioni Marathon Digital Holdings Inc

Ultima azione del nostro elenco che può tornare molto utile per investire in crypto è Marathon Digital Holdings Inc. Anche questa è una società che si occupa di mining di crypto. E anche questa socirtà nel corso degli ultimi anni ha comprato tantissime attività di mining ma è soprattutto nota per essere stata tra le prime a puntare sull’energia rinnovabile per alimentare le sue operazioni. Anche la quotazione di Marathon Digital Holdings sul Nasdaq è un passaggio decisivo per il consolidamento del settore.

Le 5 azioni che abbiamo citato nel nostro elenco sono un modo indiretto per investire in criptovalute. Ovviamente le varie Coinbase, Square, MicroStrategy, Riot Blockchain e Marathon Digital Holdings non solo solo condizionate dall’andamento del prezzo delle crypto (Bitcoin in testa) ma anche da altri fattori a partire, ad esempio, dai rispettivi piani di sviluppo fino a finire ad investimenti e conti.

