Bitcoin: da AD Coinbase ecco le previsioni per i prossimi 10 anni

Le 12 previsioni dell'amministratore delegato di Coinbase sul futuro del Bitcoin e delle criptovalute

Per chi ha deciso di investire sul Bitcoin, le previsioni sono essenziali per capire come posizionarsi. Su BorsaInside abbiamo spesso riportato le stime di analisti e trader sul possibile andamento del BTCUSD e delle altre criptovalute ma quelle che presentiamo oggi sono indicazioni da tenere in ancora più considerazione. Le previsioni riportate, infatti, sono state elaborate dall'amministratore delegato di Coinbase Brian Armstrong. Avete letto bene: le stime che di seguito riportiamo provengono non da un crypto-analista più o meno famoso, ma direttamente dal numero uno del più importante exchange al mondo.

Questo biglietto da visita è sufficiente per capire che il punto di vista sotto riportato merita certamente molta attenzione soprattutto in una fase come quella attuale. L'esplodere dell'emergenza coronavirus, infatti, ha spinto molti investitori a ripiegare sui beni rifugio (reali come l'oro e non come le crypto) e il trend potrebbe anche rafforzarsi nei prossimi mesi come scritto in questa guida: Investire in Bitcoin oggi conviene? Consigli e Broker

Tornando all'argomento di questo post, vediamo adesso quali sono le previsioni dell'AD di Coinbase sul Bitcoin. Prima però una precisazione tecnica: l'analisi condotta da Armstrong riguarda un intervallo di tempo lunghissimo: ben 10 anni. Ovviamente la valenza delle indicazioni è prettamente teorica poichè nessuno sta dicendo che sia obbligatorio comprare Bitcoin e tenerli per 10 anni in portafoglio. Quelle esposte sono solo indicazioni di massima da adattare poi alla strategia trading personale. I consigli valgono anche nel caso in cui si preferisce investire in Bitcoin non in modo diretto ma attraverso il trading di CFD.

Previsioni Bitcoin prossimi 10 anni

Sono 12 le previsioni sull'andamento del Bitcoin nei prossimi 10 anni elaborate dal numero uno di Coinbase. Ecco il dodecalogo di Brian Armstrong:

Prima previsione: entro la fine del decennio quindi nel 2030 la blockchain riuscirà a raggiungere circa 1 miliardo di utenti. Sempre entro la fine del cedennio la maggior parte delle startup tecnologiche avrà sviluppato una sua compotente crittografica

Seconda previsione: nasceranno nuove blockchain. In particolare saranno le blockchain più grandi a dare campo libero per la nascita di applicazioni che oggi non sono neppure immaginabili

Terza previsione: ci sarà un aumento della privacy rispetto quelli che sono i canoni attuali.

Quarta previsione: ci saranno tantissimi token, ogni azienda avrà il suo. Tuttavia solo alcune blockchain determineranno un aumento dell'infrastruttura sottostante di queste valute.

Quinta previsione: arriveranno sul mercato le criptovalute non commerciali

Sesta previsione: arrivo delle startup crittografiche. Entro la fine dell'anno, tutte le startup tecnologiche avranno un legame con le criptovalute

Settima previsione: ci sarà un aumento delle criptovalute nei mercati emergenti.

Settima previsione: anche le banche inizieranno ad operare sul mercato delle criptovalute.

Secondo l'AD di Coinbase in futuro potrebbe esserci l’ingresso nel settore di istituzioni finanziarie sempre più grandi

Ottava previsione: il dollaro diventerà sempre più digitalizzato. E' molto probabile che gli Stati Uniti seguano la Cina usando la blockchain. Non è escluso che anche il FMI non faccia altrettanto

Decima previsione: In futuro le criptovalute saranno sempre più considerate normali, questa evoluzione è nell'ordine delle cose

Undicesima previsione: aumento del decentramento. Mentre gli exchange saranno sempre più simili agli strumenti finanziari tradizionali, emergeranno nuove applicazioni. Dai giochi alle comunità online sarà tutto un fiorire di economie basate sulle criptovalute.

Dodicesima previsione: La cripto-filantropia. Scrive il numero uno di Coinbase che "Olaf Carlson-Wee e Balaji Srinivasan stimano che a un prezzo di 200.000 dollari per bitcoin, più della metà dei miliardari del mondo proverrà dal mondo della criptovalute". Se questo sarà vero allora ci sarà un aumento della "quantità di investimenti in scienza e tecnologia" e quindi ci saranno più criptovalute che si trasformeranno in filantropia.

Alla fine del sue 12 previsioni sull'andamento del Bitcoin nei prossimi 10 anni, l'amministratore delegato Coinbase lancia una sfida e afferma: "Vedremo quante di queste previsioni si rivelano vere. Spostando la criptovaluta principalmente dal trading e dalla speculazione all’utilità del mondo reale, gli anni 20 vedranno un enorme aumento del numero di persone che deterranno e useranno le criptovalute e inizieranno a muovere davvero i fili della libertà economica globale".

Per conoscere le stime sull'andamento del prezzo del BTC nell'anno corrente, la guida di riferimento è: Prezzo Bitcoin previsioni 2020: cosa farà la quotazione BTC?