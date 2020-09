Come cambiare Euro in Bitcoin

Una guida agile per trasformare Euro in Bitcoin evitando di incappare in truffe: dagli exchange al CFD Trading

Quale è il modo più semplice per trasformare Euro in Bitcoin? Questa domanda è quasi un classico per chi, dopo una lunga riflessione, ha deciso di investire in criptovalute ma non saprebbe da dove iniziare. La prima regola da seguire per convertire Euro in Bitcoin è quella di lasciar perdere i tanti siti fake che spesso si incontrano sul web e che promettono di cambiare Euro in Bitcoin...salvo poi lasciarti senza Euro e anche senza Bitcoin.

Ci sono tante truffe in giro sul web che si rivolgono soprattutto ad investitori alle prime armi ossia ad aspiranti traders che, avendo poche conoscenze teoriche ma tanta voglia di fare, finiscono con il dare retta alla prima campana. Informarsi a 360 gradi è la prima regola da seguire per comprare Bitcoin oggi.

Indipendentementre da quello che il sistema che andrai a scegliere per trasformare Euro in Bitcoin, è assolutamente necessario, per la sicurezza del tuo capitale, che l'operatore con cui andrai ad effettuare questa operazione sia autorizzato ad operare e abbia sede in paesi seri non in qualche paradiso fiscale disperso nelle Antille e nella Polinesia. Ad esempio su Borsa Inside facciamo spesso riferimento al broker eToro (qui trovi recensioni e opinioni) come broker serio per investire in Bitcoin sia attraverso i CFD che mediante exchange grazie ad eToroX, wallet criptovalute eToro. Ebbene eToro è un broker autorizzato ed affidabile con tanto di via libera da parte delle autorità competenti. Nulla a che vedere con tutti quei siti che affermano di trasformare Euro in Bitcoin ma poi non hanno alcun codice di autorizzazione o fanno capo a società che hanno sede nei paradisi fiscali.

Per la cronaca eToro ti offre anche la demo gratuita per imparare ad investire in criptovalute e questo ti permette di prenderti tutto il tempo che ti occorre per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Come trasformare Euro in Bitcoin

Il Bitcoin non è una valuta flat e quindi per cambiare Euro in Bitcoin non serve andare in banca e chiedere allo sportello come per qualsiasi altra moneta. Quello che rimedieresti è solo una figuraccia!

Questo non significa che per trasformare Euro in Bitcoin siano necessario competenze tecniche che solo un esperto potrebbe avere. I metodi per procedere con il cambio sono invece alla portata di tutti. E' sufficiente avere una conoscenza di base per poter capire come cambiare Euro in Bitcoin evitando di incappare in truffe e raggiri.

Le strade a tua disposizione per trasformare Euro in Bitcoin sono essenzialmente due: gli exchange e i broker Forex e CFD.

Gli exchange sono il modo più semplice e alla portata di tutti per cambiare Euro in Bitcoin mentre i broker CFD sono un metodo alternativo.

Cambiare Euro in Bitcoin con gli exchange

L'argomento centrale di questo post è il cambio Euro Bitcoin laddove la parola cambio non è intesa come rapporto valutario ma come voce del verbo cambiare. Gli exchange di criptovalute non sono poi tanto diversi dalle banche nel senso che come le banche permetto di convertire valute ma, a differenza delle banche, consentono di trasformare valuta flat in valuta digitale.

Oggi ci sono tantissimi exchange di criptovalute e il settore è in continua evoluzione poichè è la tecnica a migliorare sempre di più. Purtroppo molto frequenti sono i casi di exchange truffa e quindi è bene prestare attenzione ed usare solo sistemi autorizzati.

Per andare sul sicuro e trasformare Euro in Bitcoin ricorrendo solo ad exchange affidabili è consigliabile usare solo i migliori operatori del settore. Un esempio è Coinbase. Questo exchange ti consente di comprare e vendere una qualsiasi valuta digitale (quindi non solo il Bitcoin ma molte altre criptovalute tra quelle più negoziate in assoluto (grafico in basso) e tenere sotto controllo tutti i propri cambi grazie ad una sola posizione.

Ci sono poi altre tre funzioni che fanno di Coinbase l'exchange criptovalute più famoso e sono: acquistare criptovalute in modo ricorrente usando uno strumento di programmazione, consultare dati e statistiche grazie ad un'app intuitiva e facile da usare e proteggere i fondi cassaforte associata a una protezione esclusiva.

Coinbase, però, non è il solo exchange di criptovalute di successo. Altri operatori, alcuni dei quali nati dopo, risultano essere molto apprezzati dagli investitori. Si tratta di: Binance, Kraken, BitMex, Huobi, Bybit, Deribit, Bitstamp e Bittrex

Tutti gli exchange citati vantano regolare licenza ad operare nel paese di riferimento, Italia compresa. Questi sono i siti migliori. Sconsiglio di affidarsi ad exchange non fanno parte di questa lista perchè nella migliore delle ipotesi fanno riferimento a società che operano in paradisi fiscali.

Trasformare Euro in Bitcoin con i broker CFD (trading)

Un modo alternativo per trasformare Euro in Bitcoin è il CFD Trading. I Contratti per Differenza sono uno strmento di tipo derivato che ti consente di investire sull'andamento di un cross come BTCUSD senza comprare Bitcoin. In pratica attraverso i CFD puoi sfruttare l'andamento del prezzo del Bitcoin per guadagnare non Bitcoin (che, oggettivamente, dovresti poi andare a depositare in qualche wallet super-sicuro) ma Euro cash accreditati sul tuo conto corrente. Questo è un vantaggio dei broker CFD rispetto agli exchange.

Se vuoi imparare a fare trading online attraverso i Contratti per Differenza, un buon punto di partenza è la guida per principianti su come fare trading partendo da zero.

Grazie a questa guida potrai conoscere le basi del trading online e quindi capire anche come cambiare Euro in Bitcoin.

Ma la teoria non sempre basta per iniziare poichè è anche necessaria la pratica. Ed è qui che arriva il secondo grande vantaggio dei broker CFD rispetto agli exchange. Oggi tutti i migliori broker Forex e CFD ti offrono la demo gratuita per imparare a fare trading senza correre il rischio di perdere soldi reali. Parliamo di paper trading (qui la guida completa).

Ad esempio il broker IG (qui la recensione completa) ti offre 30000 euro virtuali per imparare a fare trading CFD su BTCUSD e su tante altre criptovalute senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Il terzo motivo per cui preferisco i broker CFD agli exchange per trasformare criptovalute, riguarda il maggiore standard di sicurezza. Vero è che anche tra i broker ci sono truffe ma è sufficiente scegliere broker autorizzati e pluripremiati (come quelli suggeriti su Borsa Inside) per aggirare questo ostacolo.

La maggiore garanzia offerta in termini di sicurezza derivata dal fatto che un CFD Broker non nasce solo per le criptovalute ma permette di fare trading su tantissimi altri mercati come azioni, indici, ETF, materie prime, Forex e tanto altro. Proprio per questo motivo i broker CFD hanno maturato tantissima esperienza rispetto agli exchange.

Come cambiare Euro in Bitcoin: meglio exchange o broker CFD?

Ma, in conclusione, è meglio usare broker CFD o exchange per trasformare Euro in Bitcoin? Lo strumento che nasce per permettere il cambio Euro Bitcoin è l'exchange. Quindi se vuoi andare sul classico, è agli operatori che ho indicato in precedenza che devi guardare.

Se invece vuoi provare qualcosa di alternativo, allora i broker CFD potrebbe essere un'idea interessante. Ricordi eToro? Ebbene questo broker può offrire qualcosa che nessun exchange potrà mai dare ossia la possibilità di copiare i traders più bravi. Grazie allo strumento denominato Copy Trading eToro puoi replicare le strategie operative dei traders migliori e guadagnare investendo sul cambio Bitcoin Dollaro attraverso i CFD. Se vuoi provare a fare Copy Trading su BTCUSD con eToro parti dal link in basso.

Nessun exchange può darti questa possibilità.

Se incerto se ricorrere ad un modo classico come gli exchange o ad uno più innovativo come i broker CFD per cambiare Euro in Bitcoin. Potresti provarli entrambi e poi decidere alla fine.

Una sola la regola da seguire: vanno scelti sono operatori affidabili e autorizzati per evitare di dover fare i conti con le truffe di chi usa il nome (e la fama) del Bitcoin solo per raggirare investitori alle prime armi e con poche conoscenze.