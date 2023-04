Paper Trading: cosa è e come funziona il Trading Simulato

Quante volte hai sentito dire che prima di investire con denaro reale è consigliabile sempre fare pratica con un conto demo? Ogni broker sicuro e onesto è solito ripetere 100 volte questo concetto. Soprattutto gli investitori principianti dovrebbero prima esercitarsi in modalità demo per poi passare ad investire con soldi veri. Parlare di conto demo significa fare riferimento a quello che, tecnicamente, viene definito come paper trading ossia trading simulato. Questi termini sono poco conosciuti eppure alla base dell’invece conosciuttissimo conto demo ci sono proprio loro.

L’argomento centrale di questa guida sarà proprio il paper trading. Nei prossimi paragrafi procederò con l’analisi del tema artedendo dalle definizioni (cosa è il paper trading) e passando poi all’elenco delle migliori piattaforme per fare trading simulato. Obiettivo è farti comprendere tutti quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi del paper trading in modo tale che tu possa avere un diverso approccio all’utilizzo stesso del conto demo (qui la guida completa).

Paper trading cosa è

Ammettiamo che tu sia un soggetto interessato ad investire in borsa ma senza alcuna idea su come cominciare. Questa situazione è molto frequente. Ad esempio: hai letto di un balzo in borsa del titolo X oppure di un rally del prezzo del petrolio e sei affascinato dall’idea di approfittare di questi movimenti? Bene, in tal caso, sei pronto ad investire sui mercati.

Il punto di partenza sono le basi. Su Borsa Inside troverai due guide molto interessati che sono rivolte proprio ai principianti. La prima riguarda le fondamenta per fare trading online da zero e la seconda è invece focalizzata su come investire in borsa.

Come punto di partenza teorico, queste due guide vanno più che bene. La teoria però deve essere sempre affiancata alla pratica e questo è possibile grazie al paper trading. Per un trader alle prime armi che ha pochissima esperienza, la paura di perdere i propri a causa di errori operativi è un ostacolo insormontabile. Conosco tanti aspiranti investitore che sono letteralmente bloccati dalla paura di perdere denaro e quindi, alla fine, rinunciato ad operare.

Leggendo questa guida scoprirai il paper trading (o paper trade) e finalmente avrai uno strumento operativo concreto per superare il tuo blocco iniziale.

Il paper trading è una simulazione di trading online con denaro virtuale che ti permette di esercitarti senza mettere a rischio il tuo capitale. La denominazione “paper trading” nasce dall’usanza che avevano i trader dell’epoca precedente a internet di simulare le dinamiche dei mercati scrievendo a mano su carta i prezzi e gli asset da negoziare. Nasce da qui il termine paper trading che, in italiano, sarebbe appunto trading su carta. Sembra assurdo la denominazione di paper trading è sopravvissuta fino a giorni nostri e anche dopo l’avvento di internet si continua a parlare di paper trade dando a questo termine l’accezione di trading simulata (la carta è ovviamente scomparsa ma non lo spirito di questo strumento).

Oggi tutti i migliori broker Forex e CFD non solo consentono di fare paper trading e quindi ti preparano a fare trading con soldi reali ma addirittura offrono gratuitamente i relativi strumenti a partire dal conto demo. E’ questo ad esempio il caso del broker eToro che ti offre 100.000 euro virtuali in modalità demo per esercitarti senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Se vuoi fare paper trading con eToro, non devi far altro che cliccare sul link in basso.

Paper Trading come funziona

Il paper trading funziona attraverso il conto demo. E’ proprio il conto simulato il braccio operativo del paper trading. Se apri un conto demo riceverai una somma virtuale variabile (ad esempio IG offre la demo con 30.000 euro virtuali) che potrai subito usare per investire. E’ preferibile impiegare tale somma per fare trading simulato sugli asset meno rischiosi come ad esempio le azioni piuttosto che operare su mercati molto fluidi come il Forex. Con il paper trading potrai vedere i movimenti di prezzo a video e quindi potrai decidere se mantenere o chiudere la tua posizione. A fine giornata potrai poi valurare la tua attività e trarne le dovute conclusioni.

Quindi il paper trading non si compone solo del conto demo (che ne è il braccio operativo) ma anche di tutta una serie di grafici e di strumenti che potrai normalmente usare poi con il conto reale.

Paper trading vantaggi

Non c’è nulla di male ad avere la necessità, perlomeno all’inizio della propria attività di trading, di contenere quanto più possibile il livello di rischio. Sono gli stessi broker (ovviamente parla solo di quelli autorizzati e professionali non certo delle truffe) ad esortare i loro aspiranti clienti ad iniziare la propria esperianza con investimenti che presentano un livello di rischio bassissimo. In finanza quanto più basso è il livello di rischio, tanto più basse sono le possibilità di guadagno. Nel paper trading il livello di rischio è nullo e quindi anche le possibilità di guadagno sono nulle e con esse anche quelle di perdita.

Per questo il trading simulato è ideale per imparare ed affinare le proprie conoscenze. Proprio questo è uno dei grando vantaggi del peper trading. Attenzione perchè non è affatto vero che a fare trading simulato siano solo investitori alle primissime armi. Molto spesso, infatti, sono anche i traders esperti a ricorrere al paper trading. I motivi per cui un investitore esperto “torna” al conto demo sono più disparati. Ad esempio si può avere l’esigenza di fare simulazione per testare una nuova strategia. Questo dimostra che il paper trading offre vantaggi anche agli investitori esperti. Broker autorizzati come ad esempio Avatrade (leggi qui la recensione completa) consentono sempre di tornare al conto demo per testare nuove strategie.

Scopri i vantaggi del paper trading aprendo un conto demo con Avatrade.

Paper trading svantaggi

Il paper trading presenta però anche degli svantaggi. Secondo alcuni analisti è sconsigliabile fare paper trading perchè questa attività è preda di un senso di euforia che non avresti operando con un conto reale. Essendo consapevole che non corri rischi, infatti, potresti aprire posizioni che non prenderesti neppure in considerazione se dovessi operare con soldi veri.

Altro svantaggio del trading simulato è la scarsa consapevolezza delle perdite che non vengono prese sul serio. In fin dei conti, infatti, i soldi che si perdono non sono reali e quindi perchè non osare quanto non si oserebba mai se sul piatto di fossero soldi veri?

Personalmente pur ammettendo che questi svantaggi del trading simulato siano reali, ritengo che la sola strada da seguire per evitare questo inconveniente è quella di cercare di investire come se stessi operando con soldi veri.

Il paper trading è una risorsa gratuita che non va sprecata.

Paper trading migliori broker

Fino ad alcuni anni fa erano davvero pochi i broker che permettevano di fare trading simulato. Questo limite è a lungo stato un grande svantaggio perchè ha tenuto lontano dal trading online persone interessate a questo genere di investimento me timorose di perdere denaro reale dovendo subito operare con soldi veri. Per fortuna la situazione non è più quella di alcuni anni fa. Oggi tutti i migliori broker offrono la demo gratuita per imparare a comprare e vendere CFD su tanti asset diversi.

Non solo. Poichè, come ho spiegato in precedenza, il conto demo è solo il braccio operativo del paper trading, le migliori piattaforme offrono anche tanti altri strumenti di analisi che ti permettono di incrementare le tue conoscenze. Avere sempre voglia di imparare e apprendere è essenziale per imparare a fare trading in modo corretto.

Ci sono due broker, in particolar, che curano molto il lato del trading simulato. Il primo è eToro.

Questo broker è spesso segnalato su Borsa Inside come uno dei più completi e affidabili. Non è un caso. Grazie al Copy Trading, infatti, eToro permette non solo di fare trading simulato ma anche di copiare dai traders più bravi. Se vuoi scoprire il social trading eToro, apri la demo gratuita (link ufficiale al sito).

Il secondo broker ideale per fare paper trading è Avatrade. Le informazioni che ti offre la demo Avatrade (qui il link ufficiale) sono visualizzate in tempo reale e i prezzi forniti sono accurati. Puoi usare la demo gratuita Avatrade su tutti i tipi di mercati: dal forex (qui la guida), all’azionario fino alle criptovalute (qui la guida al crypto-trading con Avatrade). Con questo broker si parla di denaro di prova o paper money per fare riferimento alla demo.

