Ancora in tempo per comprare Bitcoin nonostante questi prezzi?

La quotazione del Bitcoin si impenna: sbriciolato il record precedente che resisteva da ben 3 anni e adesso si aprono prospettive nuove

Il prezzo del Bitcoin ha abbattuto il precedente record fissato a 19.783 dollari che resisteva da ben tre anni di fila portandosi ad un passo dai 20 mila dollari. Grazie ad una progressione dell'8,4 per cento registrata nella sola giornata di ieri, la performance del cross BTCUSD da inizio anno mette in evidenza un rally del 173 per cento.

L'aggancio del record storico era nell'aria da tempo (noi ne avevamo parlato qui) anche se la pesante contratazioni avvenuta alla fine della scorsa settimana, aveva fatto prendere un colpo agli investitori. I prezzi del BTC, infatti, proprio mentre era in corso questo rally, erano precipitati fino a 17 mila dollari dando l'impressione che un violento crollo si stesse profilando all'orizzonte. Come si può vedere dal grafico in basso, invece, la realtà è stata decisamente diversa con le quotazioni BTC che si sono subito riprese salendo fino ai massimi di tutti i tempi.

Con un prezzo del Bitcoin a livelli così alti, è spontaneo chiedersi se si è ancora in tempo per comprare. Come certamente sapranno tutti coloro i quali sono soliti investire in criptovalute, non esiste asset più volatile delle valute digitali stesse. Il dubbio che il Bitcoin possa ritracciare in modo molto forte dopo aver raggiunto i nuovi picchi è quindi legittimo.

Si è quindi forse oltre il tempo massimo per comprare Bitcoin? Certamente chi ha acquistato BTC quando i prezzi erano appena 10mila dollari ha tratto un profitto che difficilmente chi comprerebbe ai corsi attuali potrebbe avere. Tuttavia è pur vero che, come già era avvenuto in passato, il Bitcoin, e più in generale tutte le criptovalute, tendono ad attrare nuovi investitori nel momento in cui consolidano la loro visibilità. Insomma non c'è nulla di male ad ammettere che nella seconda fase del rally sono soprattutto i principianti a prendere coraggio e farsi avanti. Ovviamente il rischio di sbagliare posizionamento c'è ma è possibile contenerlo adottando un giusto approccio.

Cosa conviene fare quindi? In primo luogo è consigliabile leggere la guida su come iniziare a fare trading online da zero. E' questa una risorsa molto utile per gli investitori principianti. In secondo luogo si tratta di scegliere lo strumento migliore per investire sul BTC. Inutile comprare Bitcoin fisici se non si ha dimestichezza con gli exchange (attenzione alle truffe). Se l'obiettivo è solo quello di speculare sulla direzione dei prezzi, allora è preferibile operare attraverso i CFD. Ci sono broker come ad esempio eToro (leggi qui le opinioni) che offrono la demo gratis per imparare a fare CFD Trading sul BTCUSD: puoi prenderla direttamente dall'immagine in basso.

Dopo aver letto la guida su come fare trading online e aver fatto pratica con la demo eToro (qui il sito ufficiale), sei ora pronto per capire se conviene ancora comprare Bitcoin o se, come si suo dire...il meglio ci sia già stato.

Comprare Bitcoin a questi prezzi conviene ancora?

L'anno sta per finire ed è quindi inevitabile che si stia guardando già al prossimo. Può sembrare singolare ma da alcuni giorni l'interesse riguarda soprattutto le previsioni Bitcoin 2021. Se leggi la risorsa indicata, puoi renderti conto come le stime sul medio termine siano positive. La stragrande maggioranza degli analisti, infatti, vede il valore del BTC a 100 mila dollari il prossimo anno e questo è un elemento che induce a pensare che non sia affatto tardi per comprare Bitcoin (sito ufficiale eToro).

I prezzi attuali, quindi, non sono troppo alti ma al contrario c'è ancora margine per salire.

Non ti fidi delle previsioni ma vuoi qualcosa di più concreto per capire se non sei in ritardo per investire sul Bitcoin? Comprensibile e allora ecco alcuni elementi che faresti bene a tenere in considerazione.

Mentre sul Forex il dollaro si è mostrato molto incerto, il Bitcoin non ha fatto altro che aumentare il suo valore. La verità è che oggi ci sono colossi dei pagamenti come Square e PayPal che consentono ai clienti di acquistare e vendere bitcoin. Attualmente ci sono ben 365 miliardi di dollari di BTC in circolazione in tutto il mondo.

Questo è un buon motivo per investire in Bitcoin. Tra l'altro scegliendo proprio il citato broker eToro, avrai la possibilità di copiare dai migliori traders grazie al Copy Trading. E tutto questo lo puoi fare anche in modalità demo seguendo l'immagine in basso e gratuitamente.

Mentre resta aperto il dibattito sulla possibilità di considerare il Bitcoin come un bene rifugio, gli analisti sono sempre più convinti che il rally che sta anche interessando Ethereum e XRP, rispettivamente seconda e terza criptovaluta per capitalizzazione, possa proseguire.

E in ultimo una notizia di queste ultime ore che conferma che potresti non essere in ritardo per comprare Bitcoin e puntare a trarre profitto da un rialzo dei prezzi. Il colosso del risparmio gestito Guggenheim Investment ha reso noto che investirà 500 milioni di dollari in Grayscale Bitcoin Trust. Un segnale chiaro della fiducia dei players tradizionali verso le criptovalute.