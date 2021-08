Comprare Bitcoin anche dopo rottura 50mila $? Un catalizzatore potentissimo

PayPal annuncia l'apertura dei servizi crypto anche nel Regno Unito: ecco l'assist che serviva per rivedere il Bitcoin sopra i 50mila $

Il prezzo del Bitcoin è tornato sopra i 50 mila dollari. L'allungo decisivo che ha permesso a BTC di raggiungere questo importante target sia psicologico che tecnico, è arrivato questa mattina. Il balzo era però nell'aria già da giorni visto che la recente salita sopra i 45mila dollari, aveva aperto la porta alla possibilità di un ulteriore passo in avanti che è appunto arrivato.

Il ritorno del Bitcoin oltre i 50 mila dollari ha premiato le strategie rialziste che era state attivate nelle ultime settimane.

E' da metà di agosto, infatti, che molti crypto-analisti consigliano di comprare Bitcoin poichè il trend è in crescita. Le notizie di oggi 23 agosto hanno confermato queste view. Oggi però la domanda che gli investitori si pongono è se il Bitcoin ha le potenzialità per proseguire la sua corsa rialzista. In altre parole, il prezzo del Bitcoin è destinato a crescere ancora anche dopo aver raggiunto i 50mila dollari oppure è più plausibile un assestamento sotto il target agganciato oggi?

A prescindere dalla risposta che si può dare a questo interrogativo, ricordiamo che, scegliendo di operare con il CFD Trading, è possibile investire sul prezzo del Bitcoin sia al rialzo (long) che al ribasso (short).

Questo fornitore offre tantissimi servizi per fare trading sulle criptovalute a partire dalle demo gratis da 100 mila euro virtuali.

Prezzo Bitcoin a 50 mila $: il drivers decisivo

Se è vero che il ritorno del Bitcoin a oltre 50mila dollari era nell'aria, è altrettanto vero che c'è comunque stata una notizia che ha dato la spinta decisiva. Le posizioni rialziste su Bitcoin, infatti, si sono rafforzate dopo l'annuncio di PayPal sull'apertura dei servizi crypto anche ai clienti del Regno Unito. E' stata proprio questa notizia a dare la spinta decisiva al BTC consentendo alla criptovaluta di salire oltre i 50mila dollari.

Nel comunicare l'importante novità, PayPal ha anche evidenziato che l'avvio dei servizi crypto anche nel Regno Unito è il primo passo all'infuori degli Stati Uniti per quanto concerne i servizi sulle criptovalute. Per la cronaca fu all'inizio di quest'anno che il gruppo americano lanciò negli Usa i servizi di compravendita in criptovalute consentendo successivamente ai clienti di usare i propri fondi in monete digitali per efefttuare acquisti presso i commercianti che fanno parte del network PayPal.

Come messo in evidenza dagli esperti, la politica di Paypal sulle criptovalute ha come obiettivo quello di incoraggiare l'utilizzo globale di monete digitali.

Comprare Bitcoin ma non trascurare gli altri crypto-asset

Grazie alla mossa di PayPal, quindi, comprare Bitcoin è tornata ad essere un'opzione da prendere in seria considerazione (qui il sito ufficiale eToro). In realtà non è solo al BTC che si deve guardare ma anche alle altre criptovalute. Il rally di BTC ha infatti generato il classico effetto trascinamento sulle altre valute digitali ad alta capitalizzazione. Nell'ultima settimana Cardano ha messo a segno una progressione di quasi il 30 per cento raggiungendo i nuovi massimi storici ad oltre i 2,81 dollari, prezzo che corrisponde ad una capitalizzazione di mercato di oltre i 90,7 miliardi di dollari.

Molta visibilità anche per Ethereum che è salito a oltre 3.300 dollari avvicinandosi ai massimi storici di 3.900 che vennero toccati da ETH il 2 maggio scorso.

Sia su Cardano che su Ethereum la view resta costruttiva. Le due criptovalute hanno quindi spazio per crescere.

Prezzo Bitcoin a 50mila dollari non fa neppure notizia

Sul ritorno del Bitcoin a oltre 50 mila dollari si è espresso anche Orlando Merone di Bitpanda. Secondo il manager lo sfondamento del muro dei 50mila dollari per la prima volta dopo tre mesi, non ha sorpreso nessuno. Infatti un simile traguardo era stato già raggiunto a febbraio, a marzo e ad aprile. Significativo il fatto che questo nuovo rally sia arrivato dopo una crescita del 60 per cento rispetto ai minimi di luglio.

Intanto, ha aggiunto Merone, anche Ethereum si sta rafforzando mentre Cardano, Chainlink o Polkadot stanno facendo togliere un bel pò di soddisfazioni agli investitori rialzisti.

Quale è la lezione che si può trarre dalle ultime notizie? Secondo Merone quanto sta avvenendo dimostra che le criptovalute sono qui per restare.

E' proprio per questo, aggiungiamo noi, che conviene inserire CFD sui crypto-asset nel proprio portafoglio di investimento