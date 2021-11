Dogecoin previsioni: possibile forte balzo a inizio 2022?

La popolarità del Dogecoin sembra essersi normalizzata: il 2021 è stato solo in parte l'anno del decollo perfetto e il pensiero va già al 2022

La popolarità del Dogecoin è in costante crescita e sono tanti gli investitori che decidono di fare trading su quella che un tempo era considerata solo una criptovaluta meme ma che adesso ha rivelato di essere uno dei crypto-asset con più alto tasso di crescita della market cap. Per fare trading sul Dogecoin è fondamentale analizzare stime e previsioni.

E' proprio quello che faremo in questo post interamente dedicato allo studio delle ipotesi sul possibile andamento del prezzo del Dogecoin nei prossimi mesi e anni.

Nel corso del 2021 la criptovaluta meme ha goduto di una forte visibilità tanto che la sua capitalizzazione è arrivata a posizionarsi tra le top 10. Come hanno avuto modo di evidenziare tanti analisti, quello compiuto dal Dogecoin è un piccolo miracolo se si considera quella che è la genesi dell'asset.

La domanda a questo punto inevitabile riguarda i motivi di un simile boom dell'appeal. Come si spiega il fascino del Dogecoin? Si tratta di una semplice moda passeggera oppure possiamo attenderci un consolidamento del rialzo? Per rispondere a queste domande è necessario anzitutto inquadrare il Doge nella giusta prospettiva.

Dogecoin, un pò di storia

Il Dogecoin nasce ufficialmente nel 2013 come criptovaluta meme. Inventata dagli ingegneri del software Billy Markus e Jackson Palmer, Dogecoin è nata con una mission molto particolare: rendere divertenti i pagamenti. Dopo appena pochi anni di vita ecco il primo terremoto societario con uno dei padri, nel caso specifico Billy Markus, che fanno le valige e lasciano il progetto.

Dal punto di vista tecnico, il Dogecoin funziona mediante tecnologia blockchain. In questo la criptovaluta meme non è per nulla diversa da Bitcoin e Ethereum.

A differenza però della stragrande maggioranza delle criptovalute, il Dogecoin non ambisce ad essere una buona riserva di valore. Oggi in circolazione ci sono qualcosa come 129 miliardi di monete DOGE, un quantitativo enorme se si considera che i Bitcoin in circolazione sono meno di 19 milioni. Ciò deriva da quella che secondo noi è la caratteristica principale del Dogecoin: l'assenza totale di limiti di fornitura. Ecco, se chi sceglie di investire in Bitcoin lo fa perchè la criptovaluta da cui tutto ebbe origine è limitata (e da qui il ruolo del BTC come nuovo oro 2.0), i motivi per fare trading sul Dogecoin sono ben altri.

In realtà, oggi è comunque possibile investire su tantissime criptovalute da una sola piattaforma. Il broker eToro (leggi qui la recensione completa) ha recentemente allargato la sua offerta di asset digitali includendo anche il Dogecoin.

Prezzo Dogecoin: da cosa è influenzato?

Quali sono i fattori che determinano il prezzo del Dogecoin? Inutile dire che la risposta a questa domanda è fondamentale per orientare le previsioni Dogecoin. Nel lontano 2013 sarebbe stato molto difficile elaborare delle prediction poichè, diciamolo chiaramente, nessuno si aspettava che il valore della crypto-meme potesse salire così tanto. Adesso, però, abbiamo una prospettiva migliore e siamo in grado di capire quali sono i fattori che più di tutti hanno dimostrato di essere in grado di condizionare la dinamica dei prezzi.

Chi poteva immaginare nel lontano 2013 che a spingere in alto il prezzo del Dogecoin sarebbero stati i riconoscimenti da parte delle grandi celeberità social? Probabilmente nessuno e invece è proprio quello che è successo negli ultimi anni. I tweet di Elon Musk aventi ad oggetto Dogecoin sono stati (e saranno) uno dei più forti elementi catalizzatori della criptovaluta. Musk è riconosciuto come uno dei più grandi fans del Dogecoin. Se il patron di Tesla crede in questa criptovaluta, allora il prezzo del DOGE non può che salire.

Anche altre celebrità hanno dichiarato di credere molto nel Dogecoin. Ad esempio il rapper Snoop Dogg e il musicista rock Gene Simmons non hanno mai fatto parlare attestazioni di stima. Loro hanno elogiato, e il prezzo del Doge è salito.

Insomma ci sono varie prove che dimostrano come a condizionare il prezzo del Dogecoin siano (anche) gli elogi delle grandi celebrità.

Altro fattore che ha mostrato di essere in grado di condizionare il prezzo del Dogecoin è l'inserimento della criptovaluta nel listing degli exchange. Anche in questo caso ci sono esempi concreti da fare. Quando la quotazione Dogecoin è sbarcata su Coinbase, i prezzi della criptovaluta sono subito volati. Attenzione perchè l'operazione è stata in realtà vantaggiosa per tutti. A seguito dell'arrivo del Doge, infatti, la capitalizzazione di Coinbase è salita a 100 miliardi di dollari. Stessa situazione, ovviamente molto più in piccolo, si è avuta con l'inclusione del Dogecoin nella lista degli asset disponibili sul broker eToro (qui il sito ufficiale). Anche in quella circostanza all'annuncio della piattaforma, corrispose un rialzo dei prezzi di Doge.

Tra celebrità e listings, la morale è solo una: più c'è riconoscimento, più il prezzo del Dogecoin sale.

Per finire, terzo elemento che influenza il prezzo di Dogecoin è Reddit (e i social media in generale). E' stata proprio una comunità di trader retail riunitasi su Reddit a spingere il valore del Dogecoin sulla luna. E' successo una volta in passato e nonè detto che non possa succedere ancora.

Storico Dogecoin

Vediamo adesso cosa insegna il passato (storico andamento Dogecoin). Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, il Dogecoin ha fatto la sua comparsa nel 2013. A partire da quel momento e fino alla fine del 2020, il Doge era considerata una criptovaluta quasi di nicchia e con un numero molto limitato di estimatori.

Una curiosità che permette di farsi un'idea sul peso della crypto-meme nella prima parte del suo ciclo: per molti anni è stata pratica comune quella di regalare ai propri amici su Reddit o su Facebook proprio dei Dogecoin! Altro utilizzo molto frequente della criptovaluta era connesso alla pubblicazione di post e contenuti. Un utente X accettava di pubblicare un certo post? La sua ricompensa erano proprio dei Dogecoin.

In questo contesto trovare gli eventi che sono stati in grado di impattare in moso significativo sul valore del Doge non è affatto semplice. Restando all'epoca più recente, segnaliamo come nel periodo compreso tra novembre 2019 e gennaio 2018, mentre tutte le criptovalute crollavano (erano i tempi della priam grande bolla degli asset digitali), il prezzo del Dogecoin, compiendo un primo miracolo, realizzava un significativo rialzo passando da 0,001 dollari a 0,012 dollari.

A parte questo exploit, la storia del Dogecoin fino al 2020 è stata poco significativa (e, di riflesso, le quotazioni sono apparsi quasi stagnanti.

L'attuale situazione di Dogecoin

La svolta nella storia del Dogecoin è arrivata ad inizio 202o quando i trader retail organizzati su Reddit hanno iniziato a scommettere sulla criptovaluta canina. Il loro obiettivo, dichiarato, era quello di far arrivare sulla luna il prezzo del Dogecoin. Erano i temi della DogeArmy, l'associazione informale tra i trader intenzionati a replicare con il Dogecoin quanto fatto in precedenza con GameStop.

Grazie all'attività coordinata, i social trader riuscirono, nel giro di poche settimane, a rendere il Dogecoin molto popolare. Fu in quel momento che il patron di Tesla Elon Musk si accorse del fenomeno Doge e decise di diventare il suo più grande sponsor. I continui elogi del Dogecoin a suon di Tweet sparati dal profilo ufficiale di Musk, consentirono al valore della criptovaluta di crescere ancora.

Il balzo in avanti del Dogecoin raggiunse così il suo apice nel mese di aprile quando, nel giro di appena 6 giorni, i prezzi raggiunsero quota 0,37 dollari. Storicamente quella fu l'impennata più significativa realizzata dalla crypto-meme. Dopo il rally, ebbe inizio una lunga fase caratterizzata da continue fluttuazioni.

Stando a quanto affermato da CoinMarketCap, a metà aprile, Dogecoin poteva essere considerata una delle prime 5 criptovalute per valore di mercato collocandosi alle spalle di Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e Ripple. Davvero niente male per un asset digitale nato per scherzo!

Uno dei motivi alla base della grande visibilità del Dogecoin fu l'estrema semplicità con cui era possibile investire sul suo prezzo. Dopo lo sbarco sulle piattaforme exchange e sui broker online, infatti, l'appeal del Doge registrò un'ulteriore crescita. Investitori anche alle prime armi iniziarono a fare trading sul Dogecoin.

Un risultato scontato visto che piattaforme come ad esempio la citata eToro consentono di investire in criptovalute partendo da un deposito minimo iniziale di 50 euro (tra i più bassi del mercato).

Dopo la fiammata di aprile, però, il sentiment su Dogecoin iniziò a mutare. Quello che doveva essere l'anno perfetto per decollare si scontrò con una realtà molto diversa. Già a partire da metà 2021, il prezzo del Dogecoin iniziò a perdere di slancio. Pur in un contesto caratterizzato da alta volatilità, la popolarità della criptovaluta-meme iniziò a normalizzarsi.

Dogecoin previsioni: come si muoveranno i prezzi?

Ed eccoci alla parte più interessante del post, quella relativa alle previsioni per i prossimi mesi e anni.

Secondo gli analisti di Trading Beasts nella parte restante dell'anno in corso non ci dovrebbero essere grandi movimenti sul prezzo del Dogecoin. Gli analisti però precisano che mentre su base mensile ci potrebbe essere una certa volatilità (ideale per investire con il broker eToro), è ben difficile che il prezzo a fine anno si possa discostare più di tanto dai valori attuali.

Visto che i fondamentali del Dogecoin sono forti, è ragionevole ipotizzare che i valori possano restare nell'attuale fascia di prezzo fino al termine dell'anno. Attenzione però a non prendere alla lettera questa previsione. Il passato, infatti, ci insegna che, in presenza di attestazioni di stima da parte di grandi celebrità, il prezzo del Dogecoin può mettere a segno forti variazioni in avanti. E' sempre però il passato a suggerire che i rally sono spesso seguiti da ritracciamenti che possono essere anche ampi.

Dal punto di vista strategico un situazione di questo tipo è l'ideale per fare trading. Fondamentale però è usare strumenti avanzati per investire. Un esempio è il Copy Trader eToro grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi sulle criptovalute.

Sempre restando in tema di previsioni Dogecoin e considerando che l'anno in corso è entrato nel suo rush finale, proviamo ad allargare l'orizzonte al 2022.

Secondo Wallet Investor il prezzo del Dogecoin il prossimo anno dovrebbe collocarsi nell'intervallo tra 0,2 e 0,4 dollari. Più nel dettaglio gli analisti ipotizzano un forte balzo già nella prima parte dell'anno e un successivo movimento rialzista più contenuto nei mesi successivi.

Previsioni positive anche dagli esperti di Digital Coin Price che hanno collocato il prezzo medio di Doge per il 2022 tra 0,34 dollari e 0,36 dollari.

Per vedere chi avrà ragione non resta altro da fare che attendere gli eventi.