Analisi e previsioni crypto: Dogecoin, Litecoin e The Sandbox a confronto

Nel panorama delle criptovalute, tre asset hanno attirato particolare attenzione per i loro recenti movimenti di prezzo: Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) e The Sandbox (SAND). In questo articolo, esamineremo nel dettaglio le loro performance e variazioni di valore, concentrandoci su fatti concreti e dati rilevanti.

Dogecoin (DOGE)

Recentemente, Dogecoin ha visto un incremento di prezzo dopo un periodo di calma piatta. Un fattore influente è stato il coinvolgimento di Elon Musk, noto imprenditore e influencer nel settore delle criptovalute.

Elon Musk ha cambiato il suo profilo Twitter, inserendo un simbolo che richiama quello di Dogecoin, il che ha attirato l’attenzione dei trader e degli investitori. Sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni esplicite, questo evento ha avuto un impatto positivo sul prezzo di DOGE, facendolo passare da 0,071$ a 0,077$.

Inoltre, va notato che il guadagno percentuale di Dogecoin in quella giornata è stato del 5%, mentre altre importanti criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno registrato perdite del 2% e dell’1% rispettivamente. In un contesto in cui molti asset erano in ribasso, questo aumento del prezzo di Dogecoin risalta ancora di più.

Rispetto a sette giorni fa, il prezzo di DOGE è salito del 9%, mentre rispetto a 30 giorni fa è aumentato dell’11%. Tuttavia, è importante sottolineare che il prezzo attuale di DOGE (0,077$) è ancora distante dai livelli di aprile (0,096$), quando aveva raggiunto un picco maggiore.

Al momento, registra un aumento del 7% rispetto all’inizio dell’anno, mentre altre criptovalute come Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) hanno avuto rendimenti superiori, rispettivamente del 76% e del 56%.

Litecoin (LTC)

Diversamente da Dogecoin, il prezzo di Litecoin (LTC) non ha vissuto una giornata altrettanto positiva. Nonostante l’attesa per l’halving di Litecoin, programmato a breve, il prezzo ha registrato una diminuzione a partire dall’inizio del mese di luglio.

Analizzando l’andamento di Litecoin nel 2023, si nota una forte risalita a gennaio, quando il prezzo è salito dai 64$ a metà dicembre 2022 ai 100$ all’inizio di febbraio. Successivamente, il prezzo ha oscillato tra i 69$ e i 101$, con un picco a inizio luglio quando ha superato i 113$.

Questo picco potrebbe indicare che l’halving sia già stato anticipato dai trader e investitori, il che potrebbe spiegare la successiva discesa del prezzo anche prima che l’evento effettivo si verifichi. Al momento, il prezzo di Litecoin si aggira intorno ai 90$.

Inoltre, va notato che, storicamente, le bull run di Litecoin sono spesso state legate alle performance di Bitcoin, il cui halving si verifica generalmente un anno dopo l’halving di Litecoin. Se consideriamo il valore minimo del bear market del 2022, che era di 50$, il prezzo attuale di Litecoin sembra già decisamente alto. Mentre il massimo storico di Litecoin nel 2021 era di 410$, il picco massimo precedente all’halving era di 136$, nettamente superiore agli attuali 90$.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) mostra un andamento di prezzo intermedio tra Litecoin e Dogecoin nel 2023. Nella giornata di ieri, il prezzo di SAND ha registrato una diminuzione del 5%, annullando gran parte dei guadagni fatti a luglio, ma rimanendo comunque superiore rispetto alla fine di giugno.

Il problema principale per SAND è rappresentato dal lungo periodo. Dopo aver superato gli 8,4$ a novembre 2021, il prezzo ha subito un calo costante per tutto il 2022, raggiungendo il minimo di 0,38$. Anche se attualmente il prezzo di SAND si attesta a 0,43$, questo valore è poco superiore al minimo del bear market dell’anno scorso e ha praticamente cancellato tutti i guadagni ottenuti durante il rimbalzo di gennaio.

A gennaio, il prezzo di SAND era risalito a 0,80$, raggiungendo un massimo annuale di oltre 0,90$ all’inizio di febbraio. Tuttavia, da fine febbraio ha iniziato una lunga discesa, con picchi e cali non lineari, fino a raggiungere il minimo annuale a metà giugno, a 0,37$, una cifra leggermente più bassa persino rispetto al minimo del 2022.

Attualmente, SAND registra un aumento del 10% rispetto all’inizio dell’anno, ma è ancora in calo del 95% rispetto ai massimi storici.

Conviene investire su Dogecoin, Litecoin e Sandbox?

Vediamo quindi che Dogecoin ha registrato un aumento significativo grazie all’interesse suscitato da Elon Musk, ma il suo prezzo è ancora lontano dai livelli di aprile. Litecoin, con l’halving imminente, ha avuto un inizio di anno promettente ma ora è in fase di correzione.

The Sandbox mostra un andamento altalenante e continua a lottare per recuperare i massimi storici. Nell’investire in criptovalute, è essenziale considerare attentamente tutti questi fattori e analizzare le tendenze di mercato per prendere decisioni informate e consapevoli.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!