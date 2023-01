Bitcoin sarà l’asset con le migliori prestazioni nel 2023?

Il Bitcoin sta lanciando segnali molto interessanti in questa parte iniziale dell’anno. Attualmente i prezzi viaggiano in area 23mila dollari contro i 17mila dollari di fine 2022. La fiammata si è avuta a cavallo tra il 9 e il 13 gennaio quando i valori del BTC sono saliti fino a quasi 21 mila dollari. Successivamente c’è stata una lieve pausa di assestamento che poi è stata seguita da un nuovo rialzo fino a poco sotto i 23mila dollari. Tutti questi movimenti sono perfettamente visibili nel grafico in basso che riproduce l’andamento del prezzo del Bitcoin.

Il boom dei valori, parallelo alla profonda ondata di fiducia che sembra caratterizzare il mercato azionario, ha riacceso l'ottimismo degli investitori e anche degli analisti. I primi possono investire in Bitcoin usando broker come ad esempio eToro che offrono l'accesso al mercato attraverso i CFD fornendo sempre il conto demo gratuito per imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi reali (qui il sito ufficiale). I secondi proprio in questi giorni hanno rivisto al rialzo le loro stime. Ad esempio Goldman Sachs, fino a fine anno fredda, adesso ritiene che Bitcoin possa essere l'asset con le migliori prestazioni dell'anno. Ma sarà davvero così o si tratta di un entusiasmo ingiustificato e dettato dal momento di euforia? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Bitcoin asset dalle migliori prestazioni nel 2023?

Il 2022 è stato un anno molto difficile per il Bitcoin. I numerosi casi di fallimenti e le tantissime inchieste sulle frodi hanno minato la fiducia verso il settore. Nonostante questa situazione, Goldman Sachs sembra avere molta fiducia verso la criptovaluta a più alta capitalizzazione che, a detta degli analisti, potrebbe diventare l’asset con le migliori prestazioni al mondo.

Secondo un report annuale sul rendimento degli asset, nel corso del 2022 la regina delle criptovalute è riuscita ad avere risultati migliori di asset ben più blasonati come ad esempio l’oro, l’indice S&P 500, il mercato immobiliare e il paniere Nasdaq100. Non solo. Dalle rilevazioni che sono state effettuate dagli analisti della banca d’affari Usa, risulta che il Bitcoin è stato anche in grado di sovraperformare l’indice dei mercati emergenti MSCI, quello degli energetici ma anche il settore informazione IT, i titoli del tesoro americani a 10 anni, l’assistenza sanitaria, i servizi pubblici, il settore dei materiali, le quotazioni petrolifere, i beni di prima necessità e molti altri comparti.

Stando allo studio di Goldman Sachs, l’asset di punta della finanza decentralizzata occupa la prima posizione nella classifica della banca d’affari Usa con oltre il 27 per cento di rendimenti totali e un rapporto rischio rendimento di 3:1.

Da evidenziare che Goldman Sachs ha ha aggiunto il Bitcoin al suo report sui rendimenti all’inizio del 2021 dopo che per anni la banca d’affari non ha fatto altro che pubblicare note di scetticismo verso tutto il mondo delle criptovalute. Il cambio di rotta degli esperti americani è culminato nell’introduzione di una sezione dedicata ai servizi di crittografia che ha ricevuto un discreto apprezzamento dai clienti.

Prezzo Bitcoin: la situazione attuale

L’ottimismo di Goldman Sachs è supportato dall’attuale dinamica dei prezzi del Bitcoin. Attualmente il BTC sta passando di mano a 22800 dollari, in ribasso dello 0,5 per cento rispetto alle 24 ore precedenti. La flessione è da imputare esclusivamente ad un assestamento. Nell’ultimo mese, infatti, i prezzi delle crypto a più alta market cap sono cresciuti di ben il 35 per cento. Anche il grafico a 7 giorni non mancano di fornire indicazioni positive con i prezzi che hanno segnato una progressione del 6 per cento circa.

Ovviamente in crescita l’attuale capitalizzazione di mercato del BTC ora attestata a oltre 433 miliardi di dollari. La progressione messa a segno nelle prime settimane del nuovo anno sta permettendo al Bitcoin di sovraperformare tutti i principali asset della finanza tradizionale. Il trend del BTC, infatti, batte quello di banche del calibro di JP Morgan Chase, Bank of America e Wells Fargo.

