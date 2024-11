Crypto.com è la piattaforma crypto più usata in Italia - BorsaInside

Crypto.com (qui la recensione completa) ha svelato una roadmap ambiziosa per il 2025, concentrata sull’ampliamento dei suoi servizi e sull’integrazione tra finanza tradizionale e quella digitale. Al centro di questa visione si colloca il nuovo programma fedeltà Level Up, progettato per offrire ricompense e vantaggi senza precedenti agli utenti dell’ecosistema Crypto.com. Secondo Kris Marszalek, CEO di Crypto.com, il lancio di Level UP rappresenta per l’exchange una sorta di ritorno alle radici visto che per anni la community di Crypto.com è stata identificata dai membri come il posto con la migliore offerta di prodotti e le ricompense più alte.

L’obiettivo di Crypto.com attraverso la roadmap 2025 è quello trasformarsi in una piattaforma globale completa per la gestione finanziaria andando oltre la sua natura originaria di exchange di criptovalute.

Le tre direttrici della road map 2025 sono: trading azionario, carte di credito e servizi bancari.

Nei prossimi paragrafi vedremo brevemente le principali novità di tutte e tre le direttrici si sviluppo. Chi volesse toccarle già con mano può registrarsi sulla piattaforma e beneficiare subito dei nuovi premi e delle nuove ricompense previste dal piano Level Up di cui tanto si sentirà parlare per tutto il prossimo anno.

1 – Trading azionario

Attraverso la collaborazione con Watchdog Capital e Foris Capital US LLC, Crypto.com offrirà accesso senza commissioni al mercato azionario. Gli utenti potranno gestire i propri portafogli di azioni e criptovalute in un’unica interfaccia, con opzioni per diversificare e ottimizzare i rendimenti.

Watchdog Capital, LLC, è broker-dealer registrato presso la SEC (Securities and Exchange Commission) e membro di FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) e SIPC (Securities Investor Protection Corporation) che Crypto.com ha rilevato trasformandolo in una sua controllata che permetterà alla capofila di offrire ai suoi clienti azioni e opzioni su azioni (per ora solo a trader idonei negli Stati Uniti)-.

Secondo Travis McGhee, Managing Director e Global Head of Capital Markets di Crypto.com, con questa nuova acquisizione Crypto.com ha compiuto un altro grande passo avanti nell’offrire una soluzione di trading e servizi finanziari di livello mondiale.

Ricordiamo che Crypto.com non è nuova al segmento del trading online. La società, infatti, aveva in precedenza lanciato UpDown Options, il primo prodotto di derivati crittografici regolamentato dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Punto per punto i vari step della road map 2025 di Crypto.com – BorsaInside

2 – Carte di Credito

Dopo il successo delle sue carte prepagate, Crypto.com lancerà una nuova linea di carte di credito. Queste carte garantiranno premi elevati e una maggiore integrazione con i servizi bancari tradizionali.

I clienti potranno accedere ai conti personali dei partner bancari, con la garanzia dell’assenza di commissioni nascoste e al tempo stesso beneficiare di trasferimenti istantanei.

3 – Servizi bancari

Crypto.com ha già avviato collaborazioni con gli istituti bancari globali per offrire conti di nuova generazione. Tra i vantaggi ci saranno:

alti tassi di interesse sui saldi inattivi

accesso istantaneo ai fondi

gestione semplificata tramite un’unica app.

Crypto.com primo exchange con visione da banca

Come si può intuire dalla roadmap 2025, Crypto.com mira a rafforzare la sua leadership nel settore delle criptovalute e della finanza globale. L’integrazione di TradFi, supportata dal programma Level Up, sottolinea l’impegno dell’azienda a offrire una piattaforma unica per tutte le esigenze finanziarie, garantendo agli utenti semplicità, vantaggi esclusivi e innovazione continua. In pratica da una sola App sarà possibile accedere al trading sulle azioni, al credito e ai servizi bancari il tutto con premi per gli utenti che aderiscono al programma Level Up.

Proprio questa trasformazione renderà Crypto.com molto simile ad una società finanziaria multifunzionale. Un cambio possibile anche grazie agli adeguamenti normativi in materia che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni.

