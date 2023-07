Da MATIC al token POL, la proposta di Polygon per una maggior efficienza

Il team di fondatori e i ricercatori di Polygon hanno recentemente presentato una proposta rivoluzionaria per l’aggiornamento del token che potrebbe trasformare il panorama delle reti basate su Polygon. Questa proposta mira a sostituire il token MATIC con un nuovo token chiamato POL, offrendo un’opzione unificata per tutte le reti all’interno dell’ecosistema di Polygon.

Il contesto delle reti di Polygon

Al momento, le reti di Polygon includono la blockchain principale di Polygon, la rete zkEVM di Polygon e una serie di supernetwork, che sono blockchain specializzate per applicazioni specifiche che operano sulla blockchain principale di Polygon.

Il valore di MATIC e l’annuncio della proposta

La semplice proposta di sostituire il token MATIC con POL ha generato un notevole interesse e ha portato ad un aumento del valore del token MATIC fino al 2,6%, raggiungendo un valore di $0,747 nei primi tre minuti successivi all’annuncio.

Maggiori vantaggi attraverso la semplificazione e l’ottimizzazione dell’ecosistema

Qualora la proposta venga accettata, i validatori di rete potranno supportare operazioni su diverse catene utilizzando un unico token. L’aggiornamento da MATIC a POL richiederà un’azione tecnica semplice: inviare i token MATIC al contratto intelligente di aggiornamento, il quale restituirà automaticamente la quantità equivalente di token POL. Sarà offerto un periodo di transizione prolungato, proposto per un periodo di almeno quattro anni, o addirittura di più, se la comunità supporterà il cambiamento.

La decisione finale spetta alla comunità

Ogni comunità all’interno della rete di Polygon sarà libera di scegliere quale token utilizzare per le commissioni di gas, con alcune potenzialmente adottando il token POL. Inoltre, i detentori dei token POL avranno il potere di votare sulle proposte di governance per le applicazioni decentralizzate costruite su Polygon, e tutti i premi saranno distribuiti in POL.

Una svolta significativa per l’ecosistema di Polygon

La proposta di sostituire il token MATIC con POL rappresenta un’evoluzione fondamentale per l’ecosistema di Polygon.

Se accettata, offrirà una maggiore efficienza, semplificazione e standardizzazione delle diverse reti all’interno di Polygon, garantendo un’esperienza utente più fluida e una forte sinergia tra le applicazioni decentralizzate.

L’enorme interesse generato da questa proposta testimonia la fiducia e l’entusiasmo che circondano lo sviluppo di Polygon, aprendo nuove e promettenti opportunità per gli investitori e gli utenti di questa innovativa piattaforma.

