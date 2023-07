ETF Spot Bitcoin: anche se venisse approvato non sarebbe una svolta secondo JP Morgan

Secondo un recente rapporto di ricerca di JPMorgan, l’approvazione dell’ETF Spot Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti potrebbe non rappresentare una svolta significativa per i mercati delle criptovalute.

Nonostante l’interesse crescente verso questa forma di investimento, l’esperienza degli ETF simili già presenti in Canada e in Europa ha mostrato uno scarso interesse da parte degli investitori.

Il rapporto sottolinea che la SEC deve ancora approvare un ETF di questo tipo, ma ci sono segnali di maggiore ottimismo riguardo alla possibilità che l’autorità regolamentare dia il suo consenso. Tuttavia, JPMorgan sostiene che l’approvazione di un ETF Spot Bitcoin non rappresenterebbe un punto di svolta significativo per il mercato delle criptovalute per diverse ragioni.

Gli ETF Spot Bitcoin sono già disponibili in Canada e in Europa, ma non sono riusciti ad attirare un grande interesse da parte degli investitori. Nonostante ciò, diverse aziende, tra cui BlackRock, Invesco e Wisdomtree, hanno recentemente presentato richieste o rinnovato domande per creare un ETF Spot Bitcoin.

Il rapporto evidenzia che gli ETF Bitcoin, compresi quelli basati su futures e quelli con supporto fisico, hanno attratto scarso interesse da parte degli investitori a partire dal secondo trimestre del 2021. Nonostante abbiano avuto l’opportunità di beneficiare dei deflussi di investimenti dagli ETF sull’oro, non sono riusciti a ottenere una forte adesione.

ETF Bitcoin come metodo diretto e sicuro per ottenere esposizione a BTC

Tuttavia, gli ETF Spot Bitcoin offrono alcuni vantaggi rispetto ai fondi basati sui futures. Questi ETF forniscono un metodo diretto e sicuro per ottenere esposizione al Bitcoin, eliminando alcune delle complessità legate alla custodia diretta e al trasferimento di BTC.

Inoltre, gli ETF Spot hanno maggiori possibilità di riflettere la domanda e l’offerta in tempo reale rispetto agli ETF basati sui futures. Pertanto, l’approvazione degli ETF Spot Bitcoin negli Stati Uniti potrebbe portare a un aumento della liquidità e migliorare la trasparenza dei prezzi nel mercato delle criptovalute.

Secondo la società di intermediazione Bernstein, la SEC ha una posizione difficile da mantenere riguardo agli ETF Spot Bitcoin. Le probabilità di approvazione sembrano piuttosto alte, considerando che la SEC ha già permesso ETF Bitcoin basati su futures e ha recentemente approvato ETF futures basati su leva.

Tuttavia, la SEC ritiene che un ETF Spot Bitcoin potrebbe non essere affidabile poiché gli exchange spot non sono soggetti alla sua regolamentazione e i prezzi spot potrebbero essere soggetti a manipolazione.

Il rapporto menziona anche l’offerta di Grayscale di convertire il suo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in un ETF, una questione attualmente in sospeso davanti a una corte d’appello. Secondo gli analisti, la corte sembra essere indecisa sulla correlazione tra i prezzi dei futures e i prezzi spot, il che rende difficile per i tribunali accettare l’approvazione di un ETF basato sui futures e negare quello basato sugli spot.

Inoltre, l’industria ha suggerito l’implementazione di un accordo di sorveglianza tra gli operatori di borse spot e le borse regolamentate, come il Nasdaq. La mancanza di un ETF Spot Bitcoin ha portato alla proliferazione di prodotti da banco come il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), che sono più costosi, meno liquidi e meno efficienti.

Infine, il rapporto afferma che la SEC preferirebbe introdurre un ETF Bitcoin regolamentato guidato da partecipanti più tradizionali di Wall Street e con la sorveglianza delle borse regolamentate esistenti, anziché affrontare un prodotto OTC come Grayscale che copre il divario istituzionale.

