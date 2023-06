La memecoin Pepe registra perdite record a seguito dell’iniziativa della SEC contro Binance

Secondo i dati di CoinGecko, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è precipitata del -3,6% nel corso della notte di ieri a seguito della presentazione di una nuova causa legale da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Binance.

La denuncia sostiene che Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, non hanno impedito agli utenti statunitensi di accedere a Binance.com, di effettuare offerte e vendite non registrate di criptovalute e di operare come una Borsa, un intermediario e una casa di compensazione non registrati.

“Nella nostra denuncia sosteniamo che Zhao e le entità di Binance non solo conoscevano le norme, ma hanno anche consapevolmente scelto di eluderle, mettendo a rischio i propri clienti e investitori, tutto questo nell’intento di massimizzare i loro profitti”, ha scritto Gurbir S. Grewal, direttore dell’ufficio di esecuzione della SEC, in un comunicato stampa emesso lunedì.

Dato le dimensioni di Binance, con miliardi di trader e decine di milioni di utenti mensili, i mercati hanno subito un calo in reazione alla notizia. Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno perso rispettivamente il 4,2% e il 3,1% nel giro di 24 ore.

Perdite ancora maggiori per la maggior parte delle altcoin a cominciare da Pepe

Le altcoin, ossia le criptovalute diverse da Bitcoin, hanno registrato perdite maggiori, comprese tra il 5% e il 15% nello stesso periodo.

PepeCoin (PEPE), la popolare criptovaluta a tema rana-meme, ha guidato le perdite di mercato giornaliere con un calo del -14,9% da lunedì. Dogecoin (DOGE), l’unica altra criptovaluta a tema meme nell’elenco, ha perso il 7%.

L’elenco delle altcoin che hanno registrato le perdite più consistenti, al di là di PepeCoin, include The Sandbox (SAND), Sui (SUI), Conflux (CFX), Decentraland (MANA), Trust Wallet (TWT), Terra Luna Classic (LUNC), Fantom (FTM), Aptos (APT), Immutable (IMX) e Axie Infinity (AXS).

Tra l’altro uno di questi, Trust Wallet, è di proprietà di Binance. I tre token del metaverso SAND, MANA e AXS sono stati indicati dalla SEC come titoli non registrati nella causa contro Binance.

Altre criptovalute considerate dalla SEC come titoli non registrati includono le blockchain di Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI) e Algorand (ALGO), la rete Filecoin (FIL) e l’hub Cosmos (ATOM). Questi token hanno subito perdite comprese tra il 6% e l’8% nel giro di 24 ore. Nel frattempo invece la capitalizzazione di mercato totale di Tether’s USDT è aumentata di $12 miliardi.

Unitamente alle perdite relativamente contenute nelle principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum e all’aumento dell’offerta di USDT, questa tendenza indica un forte movimento di disinvestimento da altcoin ad alto rischio.

