LeetSwap: il trampolino di lancio dei Meme Coin. BALD, COIN e BASED dominano il mercato

Il lancio della piattaforma per sviluppatori di Coinbase lo scorso 13 luglio ha scatenato un’ondata di attività legate ai meme coin, portando i trader a fare a gara per ottenere token oscuri come BALD, COIN e BASED sulla rete utilizzando l’exchange decentralizzato LeetSwap.

Secondo DEX Screener, LeetSwap ha registrato un volume di trading di quasi 200 milioni di dollari nell’ultimo giorno, con ben 377.000 transazioni.

L’unicità di LeetSwap risiede nel fatto di essere l’unico scambio decentralizzato su Base in cui i token possono essere scambiati senza bisogno di intermediari finanziari, insieme a RocketSwap.

Il lancio pubblico di Base è previsto per agosto, e già ora gli sviluppatori possono trasferire Ethereum dalla mainnet a Base grazie a un “Contratto di Portale Proxy”. Nel corso dell’ultima settimana, ben 54 milioni di dollari di Ethereum sono stati trasferiti su Base, segnalando un’entusiasmante accoglienza per la nuova piattaforma.

Tuttavia, il prelievo dei token da Base prima del lancio pubblico richiede una procedura meno immediata rispetto all’invio di Ethereum a un contratto intelligente. Coinbase fornisce un link a un repository GitHub per gli sviluppatori, dove possono trovare tutte le istruzioni dettagliate.

Coinbase ha collaborato con Optimism, una soluzione di scaling di Ethereum che utilizza gli Optimistic Rollups per elaborare le transazioni in blocchi e ridurre le commissioni. Questa partnership mira a migliorare l’efficienza e l’esperienza complessiva degli utenti nella rete di Base.

Gli exchange decentralizzati, come LeetSwap, sono diventati il regno ideale per la mania dei meme coin. La mancanza di rigorose restrizioni per la quotazione dei token li rende un terreno fertile per il proliferarsi di progetti stravaganti e originali.

