Migliori criptovalute da comprare: ecco il trend di prezzo di Tron (TRX), Solana (SOL) e Sandbox (SAND)

Le criptovalute Tron (TRX), Solana (SOL) e Sandbox (SAND) hanno recentemente attratto l’attenzione dei trader per le loro novità e performance di prezzo. Esaminiamo nel dettaglio i progressi di ciascun progetto.

Tron (TRX): Cosa è successo a questa criptovaluta nel corso del weekend?

#TRX is now live on the #Ethereum blockchain, thanks to the #BitTorrent bridge 🔀 A leap toward interconnectivity in the blockchain universe 🔥 pic.twitter.com/H8xqisrBjO — TRON Community (@TronixTrx) June 2, 2023

Tron, creata da Justin Sun, ha registrato un notevole aumento di prezzo nel corso del weekend. Questo incremento di prezzo è avvenuto poco dopo l’annuncio che TRX è stato reso disponibile sulla blockchain di Ethereum tramite il bridge di BitTorrent.

Sabato, il prezzo di TRX è passato da 0,076$ a 0,085$, per poi scendere a 0,081$ al momento della scrittura. Per la community di Tron, questo evento è significativo, in quanto TRX ha superato la soglia degli 0,08$, un livello che non si toccava da giugno 2022.

Recentemente, la criptovaluta, classificata all’undicesimo posto per capitalizzazione di mercato, ha annunciato una partnership tra Tron DAO e Nansen, un importante provider di dati e ricerche su blockchain. Grazie a questa collaborazione, gli utenti potranno accedere a dati e analisi sulla criptovaluta e il suo ecosistema.

Solana (SOL) e Sandbox (SAND): quali sono le performance di questi due progetti

Ladies and gentlemen, #TRON‘s rocket to the moon is about to take off, please fasten your seatbelt 🚀 pic.twitter.com/XtkTId8y1i — TRON Community (@TronixTrx) June 3, 2023

Non solo Tron (TRX), ma anche Solana (SOL) e Sandbox (SAND) hanno registrato un trend rialzista delle performance di prezzo nell’ultima settimana.

SAND, classificata al 41º posto per capitalizzazione di mercato, ha registrato un aumento del +10% su base settimanale passando da 0,54$ a 0,60$. Nelle ultime 24 ore, la criptovaluta ha visto un incremento del +6,5%.

Tuttavia, a differenza di TRX, SAND non è ancora tornata al livello di prezzo dell’anno precedente, ma rimane in una fase ribassista. Attualmente, si trova ancora al 53% al di sotto del suo picco di 1,29$ raggiunto nel “crypto winter” di giugno 2022.

Analizzando il grafico di SOL, la nona criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è stata registrata un aumento del +3,60% del prezzo negli ultimi sette giorni, sebbene si sia verificata una diminuzione nelle ultime 24 ore.

SOL è passata da 20,73$ della settimana precedente agli attuali 21,48$, toccando un picco di 22,15$ lungo il percorso. Tuttavia, SOL si trova ancora lontano dai 38,5$ raggiunti nell’anno precedente, giugno 2022.

Novità su Sandbox (SAND) e Solana (SOL)

The wait is over! ✨ Join the @ParisHilton Avatar revolution in The Sandbox. Dance, party, and make your mark with these exclusive Avatars. Remember, life is too short to blend in. Let’s sliv together! 💖



MINT YOURS NOW! https://t.co/2SQT6zin7P pic.twitter.com/sBfcO46BZC — The Sandbox (@TheSandboxGame) June 2, 2023

Solana è stata definita una criptovaluta “resiliente” dal principale provider di intelligence crypto, Messari. In una serie di tweet, Messari ha sottolineato come Solana abbia registrato cali sia nel settore NFT che nel DeFi, incluso il valore totale bloccato (TVL).

Tuttavia, grazie alla partecipazione attiva degli sviluppatori, la blockchain sta continuando a riprendersi. Messari ha anche menzionato che Solana attira con successo nuovi utenti, ma la fidelizzazione a lungo termine rimane una sfida.

Recentemente, la Fondazione Solana ha annunciato il rilascio di un plugin per ChatGPT che integra l’Intelligenza Artificiale (AI) con la blockchain di livello 1.

Passando a The Sandbox (SAND), la criptovaluta associata al metaverso e al Play-to-Earn, continua a distinguersi per le sue collaborazioni con personaggi VIP, come ad esempio quella che coinvolge Paris Hilton e la sua rivoluzione Avatar su Sandbox.

Recentemente, il co-fondatore di The Sandbox, Sebastien Borget, ha espresso il suo parere sull’Intelligenza Artificiale, affermando che l’AI rende il metaverso più sicuro.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!