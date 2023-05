Miners di Bitcoin guadagnano 40 milioni di dollari al giorno

I miners hanno avuto delle difficoltà ultimamente, ma la mania degli Ordinals sta creando un’opportunità inaspettata per alcuni fortunati. Nonostante le commissioni di Bitcoin (BTC) siano recentemente schizzate alle stelle e alcuni sviluppatori siano contrari agli Ordinals, una parte della community se la sta passando bene: i miners.

40 milioni di dollari al giorno per i miners di BTC

Secondo i dati di Glassnode, il guadagno giornaliero per coloro che minano la criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato sta raggiungendo livelli record di 40 milioni di dollari. Perché? Perché la domanda di Ordinals sta causando congestione nella rete Bitcoin.

Gli Ordinals consentono di iscrivere asset digitali sulla blockchain di Bitcoin e l’entusiasmo per questa pratica sta crescendo perché si tratta di una nuova funzionalità della più antica blockchain, che supporta tutto, dalle immagini ai videogiochi.

Con questo entusiasmo aumenta l’attività sulla blockchain. La creazione di asset Ordinals funziona esattamente come l’elaborazione delle transazioni: i minatori devono convalidarle. Per convalidarle, i minatori utilizzano potenti computer (di solito operazioni di grandi dimensioni) per risolvere problemi complessi. Se la rete è impegnata, e lo è attualmente, bisogna pagare di più per completare il lavoro.

Happy #bitcoin miners.



$17.7 million USD earned through transactions fees – in a single day.



📊https://t.co/HWoFWtrdkz pic.twitter.com/6Wc4PzDwx7 — Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) May 9, 2023

Tutto ciò significa che i minatori stanno guadagnando più soldi semplicemente perché c’è più lavoro da fare. CleanSpark, con sede a Las Vegas, ha dichiarato a Decrypt, noto portale dedicato al mondo delle criptovalute, che solo lunedì ha registrato un aumento del +61% nella produzione di mining rispetto alla giornata media precedente all’aumento delle commissioni di transazione sulla rete.

In un certo momento, alcuni minatori venivano pagati di più per elaborare le transazioni sulla blockchain rispetto alla creazione di nuovi Bitcoin, cosa che accade raramente.

Tuttavia, non tutti sono felici della mania degli Ordinals. Un importante sviluppatore di Bitcoin ha chiesto ai miners e agli sviluppatori di impedire alle persone dal creare Ordinals (una proposta che molti nella crypto community hanno respinto). Il motivo di tale lamentela è che tutti questi Ordinals stanno rallentando la rete, rendendo difficile per chiunque voglia utilizzare Bitcoin per acquistare e vendere.

Ma un minatore, Scott Norris, co-fondatore di LSJ Ops, ha dichiarato a Decrypt che l’entusiasmo si placherà presto. “Il traffico degli Ordinals finirà per esaurire i soldi da bruciare, quindi si autoregolerà”, ha detto, aggiungendo che “anche con un accumulo, Bitcoin è comunque più veloce delle banche nel regolare una transazione”.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!