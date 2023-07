Previsioni crypto: Solana (SOL) +165%, Cardano (ADA) affronta il supporto

Si tratta di un momento particolarmente positivo per alcune criptovalute, ma in questo caso vogliamo fare un focus solo su due di esse: Solana (SOL) e Cardano (ADA).

Analizzeremo i loro recenti movimenti di prezzo, le performance su base annua e i livelli di supporto e resistenza chiave. Scopriremo inoltre quale potrebbe essere il futuro di queste criptovalute, fornendo così una visione completa e dettagliata delle loro prospettive nel contesto del mercato delle criptovalute nel 2023.

Solana: +165% di crescita nel 2023

Il mese di luglio ha visto Solana attraversare un periodo altamente volatile, con una variazione di prezzo tra minimi e massimi del 74%. Tuttavia, nonostante la turbolenza, SOL ha dimostrato una notevole crescita del 41% rispetto al ribasso di giugno. Questo aumento ha portato la crescita su base annua a un impressionante +165%.

Dalla sua posizione attuale, quotata a 26,63$, Solana continua a essere una delle criptovalute più performanti nella Top Ten della Coin Market Cap. La capitalizzazione di mercato attuale di 10,650 miliardi di dollari l’ha fatta scalare fino all’ottavo posto nelle classifiche.

Prospettive future di Solana

Dall’analisi del grafico settimanale, possiamo notare che Solana ha recentemente raggiunto una resistenza chiave a 28$. Durante la sua fase di crescita, ha persino toccato un massimo intraday a 32,13$, ma ha poi ritracciato al di sotto di tale livello. Il prossimo obiettivo di crescita è fissato a 40$.

Un livello fondamentale di supporto per Solana è stato individuato a 24,50$, il quale è stato ritenuto di grande importanza sin da gennaio. Se il prezzo di SOL dovesse chiudere sopra questo livello, si potrebbe assistere a un cambiamento nello scenario attuale. Tuttavia, a lungo termine, persiste una tendenza ribassista primaria.

Cardano: Sfida il supporto dopo un modesto rimbalzo

Nel frattempo, Cardano ha registrato un rimbalzo più modesto dai minimi di giugno. Con un prezzo attuale di 0,3145$, segna un +9,62% dopo il calo del 24% di giugno. Su base annua, tuttavia, rimane ancora in territorio positivo con un incremento del 28,80%.

La scorsa settimana, Cardano ha mostrato uno spike rialzista interessante, rompendo temporaneamente la resistenza a 0,34$, ma successivamente ha ritracciato. Il massimo intraday è stato registrato a 0,39$, come evidenziato nel grafico daily.

Prospettive future di Cardano

Attualmente, Cardano sta affrontando un livello di supporto cruciale a 0,31$, a breve termine. Una rottura di questo supporto potrebbe aprire nuovamente uno scenario ribassista per ADA.

In conclusione, Solana ha dimostrato un’eccezionale crescita del +165% su base annua, consolidando la sua posizione tra le criptovalute di maggiore successo. Mentre continua a cercare nuovi traguardi, è fondamentale tenere d’occhio il livello di supporto chiave a 24,50$ per anticipare eventuali cambiamenti di tendenza.

D’altro canto, Cardano si trova attualmente a un punto critico, con un modesto aumento annuale del 28,80%. Il suo comportamento nei confronti del supporto a 0,31$ sarà determinante per la sua futura performance.

Sia Solana che Cardano presentano prospettive interessanti per gli investitori, ma come sempre, è fondamentale effettuare una valutazione accurata del mercato e dei rischi coinvolti prima di prendere decisioni di investimento.

